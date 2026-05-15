ВС России под Новопавловкой ликвидировали темнокожих наемников и две БМП
Российские операторы беспилотников сорвали попытку прорыва иностранных бойцов в тыловые районы, уничтожив десантные группы численностью не менее 14 человек и американские бронемашины, сообщил командир взвода беспилотных систем 137-й бригады группировки войск «Центр» с позывным Снег.
Бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали две группы наемников при попытке высадки десанта около Новопавловки, передает ТАСС. Иностранцы передвигались на двух боевых машинах пехоты Bradley.
«Это была ситуация, когда противник пытался осуществить десант в наш тыл. То есть он поехал на двух Bradley, оттуда высадились, так сказать, иностранцы темнокожие. Мы их, соответственно, поразили, и когда техника стала уезжать, так же поразили уже Bradley, две штуки», – рассказал командир взвода беспилотных систем 137-й бригады с позывным Снег.
Военнослужащий также уточнил детали произошедшего боя. По его словам, в каждой из уничтоженных американских машин находилось как минимум семь человек десанта.
Ранее операторы беспилотников уничтожили группу иностранных наемников в Великой Новоселке.