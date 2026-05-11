Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Кандидат в главы МИД Венгрии отказалась вооружать Украину
Будапешт сохранит прежний внешнеполитический курс, отказавшись поставлять вооружения и военных Киеву, а также участвовать в крупном европейском кредите, сообщила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан.
Будущее руководство Венгрии не станет отправлять на Украину оружие и солдат, а также откажется от участия в предоставлении Киеву кредита Евросоюза на 90 млрд евро, передает ТАСС. Такое заявление сделала Анита Орбан, выдвинутая новым премьер-министром Петером Мадьяром на пост главы министерства иностранных дел.
«Венгрия не будет направлять оружие или солдат на Украину», – сказала она в ходе слушаний в парламентском комитете по делам Евросоюза. Дипломат добавила, что страна не исключает совместного заимствования для других целей, однако участвовать в кредитовании Киева не намерена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Предыдущий премьер-министр Виктор Орбан блокировал предоставление Киеву европейского кредита на 90 млрд евро. Позже уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с этой финансовой помощи.