Кандидат в главы МИД Венгрии отказалась вооружать Украину

Будущее руководство Венгрии не станет отправлять на Украину оружие и солдат, а также откажется от участия в предоставлении Киеву кредита Евросоюза на 90 млрд евро, передает ТАСС. Такое заявление сделала Анита Орбан, выдвинутая новым премьер-министром Петером Мадьяром на пост главы министерства иностранных дел.

«Венгрия не будет направлять оружие или солдат на Украину», – сказала она в ходе слушаний в парламентском комитете по делам Евросоюза. Дипломат добавила, что страна не исключает совместного заимствования для других целей, однако участвовать в кредитовании Киева не намерена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Предыдущий премьер-министр Виктор Орбан блокировал предоставление Киеву европейского кредита на 90 млрд евро. Позже уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с этой финансовой помощи.