Зеленский зря радуется победе Мадьяра в Венгрии

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский поздравил главу партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Он также отметил, что Киев готов развивать сотрудничество с Будапештом «на благо обоих народов» – во имя мира и безопасности в Европе. С потерпевшим же поражение Виктором Орбаном Украину связывала целая череда проблем.

Противоречия двух стран привели для Киева к серьезным последствиям: Венгрия препятствовала выдаче Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро, а также принятию 20-го пакета антироссийских санкций. В западной прессе уже слышится ликование: The Guardian, например, пишет, что новый премьер может пойти на уступки Брюсселю по этим вопросам.

Однако реальные заявления Петера Мадьяра заставляют как минимум усомниться в таком исходе. В своей победной речи лидер «Тисы» заявил, что не станет поддерживать идею ускоренного вступления Украины в ЕС. «Их руководству придется пройти те же процедуры, что и другим странам», – цитирует политика венгерское издание Nepszava.

Что касается выделения денег для Киева, то позиция Мадьяра оказалась сложнее, чем рассчитывало европейское руководство. Как передает HVG, будущий премьер не намерен участвовать в передаче средств на нужды ВСУ – Будапешт находится в «очень сложной экономической ситуации». «Но если нам не придется в этом участвовать, мы не станем блокировать кредит», – пояснил он.

Не собирается Мадьяр отказываться и от поддержки венгров Закарпатья – региона на западе Украины. Лидер «Тисы» выразил надежду на скорейшее урегулирование вопроса о правах этого национального меньшинства. В частности, речь идет о дискриминирующем языковом законе. «Это не такая уж большая просьба – дать возможность живущим там венграм пользоваться родным языком», – цитирует его Nepszava.

Кроме того, Мадьяр подтвердил готовность продолжать политику конструктивного диалога с Москвой. «Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на некоторое время», – подчеркнул политик, добавив, что не намерен отказываться от закупок российской нефти.

Впрочем, некоторые западные СМИ также пишут о сомнительности выгод Киева от смены власти в Венгрии. Politico, например, напомнила, что что Мадьяр уже заявлял о нежелании отправлять вооружения Украине. Издание также уточняет, что в венгерском обществе сильны антиукраинские настроения – что также будет осложнять возможные шаги Будапешта навстречу Киеву.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

«Зеленскому действительно не стоит радоваться победе Мадьяра. В конечном счете речь идет о том, что в Венгрии «молодой» националист приходит на смену националисту «старому». Более того, лидер «Тисы» буквально является выходцем из партии Виктора Орбана «Фидес». Их политические взгляды во многом схожи», – поясняет политолог Иван Лизан.

«Соответственно, когда Мадьяр начал борьбу против действующей власти, он также не стал собирать вокруг себя либерально настроенную команду.

Основные тезисы «Тисы» можно спокойно отнести к правому мировоззрению. Другое дело, что противники Орбана адаптировали их к требованиям нового времени», – продолжил собеседник.

«Например, Мадьяр с большим пониманием относится к стремлению венгерской молодежи соответствовать культурным трендам Запада. Но это по большей части картинка: отказываться от принципиальных интересов Будапешта «Тиса» не собирается, что видно даже из победной речи их лидера», – акцентирует эксперт.

«Ни о каких поблажках по вопросу антироссийских санкций и одобрения кредита для Украины ждать не приходится. Судя по всему, Мадьяр намерен использовать эти вопросы как рычаг давления на Киев. Мол, Венгрия готова поддержать Брюссель, но лишь при условии, что Зеленский даст гарантии безопасности для трубопровода «Дружба».

Подобной тактикой «обмена» пользовался и Орбан.

Другое дело, что в этом году вопрос одобрения санкционного пакета затянулся из-за утраченной Украиной готовности к компромиссу. Но так или иначе, в предшествующие годы венгерское правительство работало именно по такой схеме», – добавляет собеседник.

«Мы также видим неготовность Мадьяра отправлять военную технику ВСУ или отказываться от поддержки венгерского меньшинства в Закарпатье. Вести себя по-другому у нового лидера попросту не получится. Венгры все еще сохраняют преимущественно правые взгляды. Если он начнет «продавать» национальные интересы, его просто не поймут», – уточняет эксперт.

«Важно понимать: легитимность среди народа Мадьяр будет получать за счет внутриполитических действий. В первую очередь, став премьером, он начнет разгонять команду Орбана под предлогом антикоррупционной кампании. В Брюсселе этому, кстати, порадуются. Но коренной смены внешнеполитического курса Будапешту не требуется.

Единственное – Мадьяр, вероятно, станет более тонко общаться с наднациональными органами ЕС.

Говорить будет примерно то же, что и Орбан, но иначе по форме и с широкой улыбкой на лице. На первых порах этого достаточно – в союзе попросту устали от постоянных разбирательств и склок», – говорит собеседник.

«Соответственно, прямо сейчас России также не стоит переживать. «Турецкий поток», «Дружба» – все эти проекты необходимы Венгрии для поддержания достойного уровня жизни. Отказываться от них Мадьяр точно не намерен. Что касается АЭС «Пакш», то это также выгодная для Будапешта сделка: никто другой не построит республике станцию так же дешево», – продолжает эксперт.

«Да и в других аспектах венгерский бизнес так и не разорвал отношений с Россией. Взять хотя бы ОТР-Банк: он стремительно развивается на территории нашей страны, и останавливать это никто не собирается – столь резкий разрыв навредил бы экономике самой Венгрии», – отмечает Лизан.

«Мадьяру все же придется пойти на некоторые компромиссы с Брюсселем –

в частности, по вопросам разблокировки кредита для Украины и изменения позиции по 20-му пакету антироссийских санкций», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Однако в части военной поддержки Киева ситуация гораздо сложнее. Будапешт занимает принципиальную позицию: Украина должна соблюдать права этнических венгров. Как минимум, республика настаивает на том, чтобы это национальное меньшинство было ограждено от зверств местных ТЦК», – поясняет он.

«Украина же не хочет давать таких обещаний и тем более идти на уступки Венгрии в языковом вопросе. На этом фоне ожидать послаблений от Мадьяра не приходится. Единственное, что возможно – он может ослабить контроль над частными компаниями, которые и начнут продавать технику ВСУ. Но на государственном уровне сотрудничества в этой сфере не будет», – уточняет эксперт.

«Энергетическое направление также остается предметом торга с партнерами.

По «Турецкому потоку» все будет зависеть от того, обеспечат ли европейские страны транзит СПГ до Венгрии. Что касается «Дружбы» – здесь, по моему мнению, изменений ждать не стоит. Этот маршрут остается для республики безальтернативным, а Киев по-прежнему стремится не дать России зарабатывать на экспорте нефти», – добавил собеседник.

«Что касается пятого и шестого реакторов АЭС «Пакш», ситуация, напротив, выглядит предсказуемой. Скорее всего, строительство продолжится – миллиардные штрафы при разрыве контракта слишком дороги даже для принципиального Будапешта», – резюмировал Ткаченко.