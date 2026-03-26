    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 22:10 • В мире

    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт Венгрии и ЕС выходит на новый уровень: Будапешт после отказа поддержать помощь Украине остался без финансирования по линии военной программы SAFE. Такая практика не нова: ранее Венгрия уже теряла миллиарды из-за отказа принять мигрантов. Теперь же, по мнению экспертов, речь идет об «обратном подкупе» венгерских избирателей Евросоюзом – разблокировании выделенных средств только в случае нужного ЕС исхода выборов.

    Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая не получила финансирования по программе военного кредитования SAFE. Как сообщает Politico, этот шаг Брюсселя «похож на расплату за вето Будапешта на предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро». Впрочем, в Еврокомиссии утверждают, что оценка кредитного запроса республики продолжается.

    Новый виток противостояния Венгрии и ЕС начался в феврале, когда страна отказалась поддержать выделение новых средств Украине. Это привело к масштабной перепалке премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Зеленским, в ходе которой последний угрожал передать адрес и телефон своего коллеги представителям ВСУ. Давление со стороны Брюсселя на Будапешт при этом не ослабевало.

    Однако история противостояния Венгрии с руководством ЕС не ограничивается расхождениями по украинскому вопросу. Конфликт, то «остывая», то «разогреваясь», проявился в европейской политике еще в 2015 году, когда позиция Будапешта по методам выхода из миграционного кризиса принципиально разошлась с предложениями наднациональных органов.

    Тогда Венгрия отказалась принимать на своей территории беженцев из стран Ближнего Востока даже по минимально назначенной квоте. В недовольстве заданным Брюсселем вектором республика была не одинока: схожих взглядов придерживались Словакия, Чехия и Польша. Ответный удар со стороны руководства ЕС не заставил себя долго ждать.

    В 2017 году суд Евросоюза отклонил иски Будапешта и Братиславы о некорректности назначения квот на прием мигрантов. Позже структура вынесла решение о том, что Венгрия, Польша и Чехия нарушили законодательство объединения, отказавшись от участия в процессе распределения беженцев. Республике назначили штраф в размере 200 млн евро, который она, впрочем, до сих пор отказывается выплачивать.

    Недовольство самостоятельной политикой Будапешта позже оформилось в принятие Европарламентом резолюции об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС. В документе содержались укоры в адрес республики в якобы имевшем место пренебрежении к идеалам демократии. Хотя резолюция не имела обязательной юридической силы, в дальнейшем именно она стала основой для наращивания давления на страну.

    В 2020 году Брюссель увязал распределение денег между государствами-членами с реализацией в них принципа верховенства закона. Обновленные нормы начали действовать при планировании бюджета на 2021-2027 годы, из-за чего Венгрия не смогла получить положенные 6,3 млрд евро, напоминает Deutsche Welle* (признано иноагентом).

    После начала специальной военной операции противостояние между Будапештом и Брюсселем лишь усилилось. Неготовность Виктора Орбана слепо следовать в фарватере единой поддержки Украины неоднократно мешала ЕС оформлять те или иные займы в пользу Киева. Брюссель даже попытался пересмотреть устоявшуюся практику принятия внешнеполитических решений.

    Летом 2025 года, по данным Bloomberg, несколько государств Евросоюза всерьез обсуждали возможность отказа от принципа консенсуса при принятии решений и перехода к голосованию большинством. Таким образом сторонники поддержки Украины пытались лишить Венгрию возможности блокировать неугодные им решения с помощью права вето.

    «Судя по всему, Брюссель в очередной раз попытался купить лояльность Будапешта.

    Например, когда программа военного кредитования SAFE только разрабатывалась, планировалось, что Венгрия войдет в тройку государств по объему дотаций», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Однако итоговое решение, по его словам, скорее всего, свидетельствует об окончательном переходе Брюсселя в диалоге с Венгрией к методам «кнута». Причина понятна: республика не желает подчиняться руководству ЕС по целому ряду вопросов. Соответственно, задача перед лидерами объединения стоит простая – вернуть страну в лоно «единогласия».

    Эксперт пояснил, что центр требует от членов союза исполнения принципиальных правил, которые формируются в отрыве от интересов отдельных государств. В отличие от национальных стран, где люди живут от выборов к выборам и политики вынуждены прислушиваться к избирателям, Брюссель замыкается на узкой группе чиновников.

    Таким образом, на наших глазах сформировался конфликт «глобального» с «национальным».

    Это принципиальная черта отношений Венгрии и евробюрократии на текущий момент. Все остальные темы критики в адрес Будапешта являются, скорее, дополнением к более принципиальному спору.

    Особенно заметно это, по мнению Ткаченко, по текущей электоральной кампании в Венгрии. Парламентская гонка буквально превратилась в прямое столкновение двух идеологий. При этом республика в этой борьбе не одинока: на ее сторону встали США, которые активно поддерживают западные государства, готовые отстаивать свои национальные интересы.

    «В этой связи политика Брюсселя давно превратилась в своеобразный диктат, от которого страдает не только Венгрия, но и, например, Словакия. Если руководство ЕС рано или поздно не возьмется за голову, распад объединения станет фактически неизбежным – элита, мыслящая глобально, не может ужиться в одной рамке с политиками, ставящими свою страну на первое место», – резюмировал Ткаченко.

    Сегодня Брюссель использует все средства, чтобы насолить Виктору Орбану в преддверии выборов,

    соглашается политолог Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Решение оставить республику без денег в рамках SAFE – это своеобразный «обратный подкуп» избирателей: мол, финансы будут лишь после смены правительства на «правильное», – говорит он.

    При этом эксперт подчеркивает: Орбан еще в прошлом веке самостоятельно начинал переговоры о членстве Венгрии в Евросоюзе. Он прекрасно понимает, что присоединение к любой организации накладывает на государство обязательства. И правила игры, которых от него ждут в Брюсселе, ему хорошо знакомы.

    Однако, даже зная правила, Будапешт сознательно идет на конфликт. И здесь, по словам Трухачева, давление на Венгрию – это не столько попытка ее наказать, сколько сигнал для других. Значительная часть государств-членов сложившимися обстоятельствами удовлетворена, поэтому на внутренних позициях ЕС подобная ситуация ни на что не повлияет. Для внешних же игроков, которые только присматриваются к Евросоюзу, все выглядит иначе. Но назвать этот процесс «антирекламой» ЕС все же трудно.

    «Почему? Потому что у многих стран, стремящихся в Евросоюз, просто нет альтернативы. Та же Македония стоит перед выбором между бедностью и хоть каким-то перераспределением средств после присоединения к организации. Союз сегодня, конечно, не в лучшем состоянии, но он все равно богаче тех, кто хочет в него попасть. И это, по сути, главный козырь Брюсселя в любых спорах с непокорными членами и кандидатами», – резюмировал политолог.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    «Почта России» получит сверхспособности

Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов.

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации