Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии

Tекст: Евгений Поздняков

Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая не получила финансирования по программе военного кредитования SAFE. Как сообщает Politico, этот шаг Брюсселя «похож на расплату за вето Будапешта на предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро». Впрочем, в Еврокомиссии утверждают, что оценка кредитного запроса республики продолжается.

Новый виток противостояния Венгрии и ЕС начался в феврале, когда страна отказалась поддержать выделение новых средств Украине. Это привело к масштабной перепалке премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Зеленским, в ходе которой последний угрожал передать адрес и телефон своего коллеги представителям ВСУ. Давление со стороны Брюсселя на Будапешт при этом не ослабевало.

Однако история противостояния Венгрии с руководством ЕС не ограничивается расхождениями по украинскому вопросу. Конфликт, то «остывая», то «разогреваясь», проявился в европейской политике еще в 2015 году, когда позиция Будапешта по методам выхода из миграционного кризиса принципиально разошлась с предложениями наднациональных органов.

Тогда Венгрия отказалась принимать на своей территории беженцев из стран Ближнего Востока даже по минимально назначенной квоте. В недовольстве заданным Брюсселем вектором республика была не одинока: схожих взглядов придерживались Словакия, Чехия и Польша. Ответный удар со стороны руководства ЕС не заставил себя долго ждать.

В 2017 году суд Евросоюза отклонил иски Будапешта и Братиславы о некорректности назначения квот на прием мигрантов. Позже структура вынесла решение о том, что Венгрия, Польша и Чехия нарушили законодательство объединения, отказавшись от участия в процессе распределения беженцев. Республике назначили штраф в размере 200 млн евро, который она, впрочем, до сих пор отказывается выплачивать.

Недовольство самостоятельной политикой Будапешта позже оформилось в принятие Европарламентом резолюции об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС. В документе содержались укоры в адрес республики в якобы имевшем место пренебрежении к идеалам демократии. Хотя резолюция не имела обязательной юридической силы, в дальнейшем именно она стала основой для наращивания давления на страну.

В 2020 году Брюссель увязал распределение денег между государствами-членами с реализацией в них принципа верховенства закона. Обновленные нормы начали действовать при планировании бюджета на 2021-2027 годы, из-за чего Венгрия не смогла получить положенные 6,3 млрд евро, напоминает Deutsche Welle* (признано иноагентом).

После начала специальной военной операции противостояние между Будапештом и Брюсселем лишь усилилось. Неготовность Виктора Орбана слепо следовать в фарватере единой поддержки Украины неоднократно мешала ЕС оформлять те или иные займы в пользу Киева. Брюссель даже попытался пересмотреть устоявшуюся практику принятия внешнеполитических решений.

Летом 2025 года, по данным Bloomberg, несколько государств Евросоюза всерьез обсуждали возможность отказа от принципа консенсуса при принятии решений и перехода к голосованию большинством. Таким образом сторонники поддержки Украины пытались лишить Венгрию возможности блокировать неугодные им решения с помощью права вето.

«Судя по всему, Брюссель в очередной раз попытался купить лояльность Будапешта.

Например, когда программа военного кредитования SAFE только разрабатывалась, планировалось, что Венгрия войдет в тройку государств по объему дотаций», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Однако итоговое решение, по его словам, скорее всего, свидетельствует об окончательном переходе Брюсселя в диалоге с Венгрией к методам «кнута». Причина понятна: республика не желает подчиняться руководству ЕС по целому ряду вопросов. Соответственно, задача перед лидерами объединения стоит простая – вернуть страну в лоно «единогласия».

Эксперт пояснил, что центр требует от членов союза исполнения принципиальных правил, которые формируются в отрыве от интересов отдельных государств. В отличие от национальных стран, где люди живут от выборов к выборам и политики вынуждены прислушиваться к избирателям, Брюссель замыкается на узкой группе чиновников.

Таким образом, на наших глазах сформировался конфликт «глобального» с «национальным».

Это принципиальная черта отношений Венгрии и евробюрократии на текущий момент. Все остальные темы критики в адрес Будапешта являются, скорее, дополнением к более принципиальному спору.

Особенно заметно это, по мнению Ткаченко, по текущей электоральной кампании в Венгрии. Парламентская гонка буквально превратилась в прямое столкновение двух идеологий. При этом республика в этой борьбе не одинока: на ее сторону встали США, которые активно поддерживают западные государства, готовые отстаивать свои национальные интересы.

«В этой связи политика Брюсселя давно превратилась в своеобразный диктат, от которого страдает не только Венгрия, но и, например, Словакия. Если руководство ЕС рано или поздно не возьмется за голову, распад объединения станет фактически неизбежным – элита, мыслящая глобально, не может ужиться в одной рамке с политиками, ставящими свою страну на первое место», – резюмировал Ткаченко.

Сегодня Брюссель использует все средства, чтобы насолить Виктору Орбану в преддверии выборов,

соглашается политолог Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Решение оставить республику без денег в рамках SAFE – это своеобразный «обратный подкуп» избирателей: мол, финансы будут лишь после смены правительства на «правильное», – говорит он.

При этом эксперт подчеркивает: Орбан еще в прошлом веке самостоятельно начинал переговоры о членстве Венгрии в Евросоюзе. Он прекрасно понимает, что присоединение к любой организации накладывает на государство обязательства. И правила игры, которых от него ждут в Брюсселе, ему хорошо знакомы.

Однако, даже зная правила, Будапешт сознательно идет на конфликт. И здесь, по словам Трухачева, давление на Венгрию – это не столько попытка ее наказать, сколько сигнал для других. Значительная часть государств-членов сложившимися обстоятельствами удовлетворена, поэтому на внутренних позициях ЕС подобная ситуация ни на что не повлияет. Для внешних же игроков, которые только присматриваются к Евросоюзу, все выглядит иначе. Но назвать этот процесс «антирекламой» ЕС все же трудно.

«Почему? Потому что у многих стран, стремящихся в Евросоюз, просто нет альтернативы. Та же Македония стоит перед выбором между бедностью и хоть каким-то перераспределением средств после присоединения к организации. Союз сегодня, конечно, не в лучшем состоянии, но он все равно богаче тех, кто хочет в него попасть. И это, по сути, главный козырь Брюсселя в любых спорах с непокорными членами и кандидатами», – резюмировал политолог.