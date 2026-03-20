Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины

    20 марта 2026, 13:16 • Новости дня

    Экономист Лизан: Венгрия блокировала кредит ЕС для Украины минимум на месяц

    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если премьер Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах, Киеву придется «отползать» в своей позиции: внезапно окажется, что нефтепровод «Дружба» восстановлен. После этого Будапешт снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее лидеры Евросоюза вновь не смогли принять решение по займу Киеву.

    «Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по «Дружбе». Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля», – отметил политолог и экономист Иван Лизан, добавив, что в Киеве рассчитывают на поражение Виктора Орбана.

    «Я склоняюсь к тому, что политик победит на выборах. Тогда киевским властям придется «отползать»: внезапно окажется, что все ремонтные работы завершены, и нефтепровод восстановлен. После этого Венгрия, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро», – рассуждает эксперт.

    Но до середины апреля, как считает собеседник, никаких подвижек со стороны Будапешта в этом вопросе не последует. «Венгры продолжат блокировать решение, а евробюрократы – говорить о разработке плана решения проблемы», – прогнозирует Лизан. По его оценкам, у Киева есть средства до мая.

    «Украинское руководство недавно получило транш от МВФ в размере 1,5 млрд долларов и на эти деньги какое-то время протянет. Но принципиально важно другое: у ЕС действительно нет никакого «плана Б». Они с трудом согласовали кредит в 90 млрд евро. Чем дольше будут нынешняя задержка, тем с большим количеством стран Брюсселю придется улаживать нюансы. Мы видим, что уже и Италия не в восторге от плана», – указал аналитик.

    Вместе с тем, если все лидеры Евросоюза одобрят решение по займу, Украина сможет рассчитывать в этом году на 15 млрд евро. «Украинский бюджет сверстан с дефицитом в 60 млрд долларов. Поэтому в любом случае будут резать социальную сферу, повышать налоги», – заключил Лизан.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите не смогли принять решение по кредиту Киеву. Его блокировали Будапешт и Братислава. Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании. «После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля», – говорится в коммюнике.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении после саммита заявил, что «плана Б» по финансированию Киева нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен предоставить Украине кредит, несмотря на продолжающееся сопротивление Венгрии. «Мы выполним обещание так или иначе», – сказала она.

    Шведский премьер Ульф Кристерссон также заверил, что займ будет предоставлен. «Деньги поступят, но будет задержка», – отметил он. По его словам, лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне резкой критике за отказ разблокировать выделение средств. «Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», – признался Кристерссон.

    «Сор из избы» вынес канцлер Германии Фридрих Мерц. Он назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и пригрозил последствиями. «Мы едины в своем убеждении, что не примем то, что произошло сегодня в Европейском совете. И это будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события», – сказал политик.

    Как писало издание Politico, из-за нарушения венгерским премьером обещания поддержать кредит у других стран появилась возможность подать на него в Европейский суд за несоблюдение принципа «искреннего сотрудничества», закрепленного в Лиссабонском договоре. Впрочем, по всей видимости, у Орбана есть и «группа поддержки».

    Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на закрытом саммите ЕС, что понимает причины, по которым венгерский коллега заблокировал займ. По словам источника Politico, Мелони считает позицию Будапешта нормальной, потому что «все меняется». Вместе с тем, офис правительства Италии отверг слова собеседников издания, назвав сведения безосновательными.

    Как заметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.

    Как пишет газета в другом своем материале, некоторые европейские лидеры надеялись, что Зеленский воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить венгра в том, что «Дружбу» починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление.

    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (7)
    19 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский не рассматривается Россией как легитимный участник будущих переговоров или подписания акта капитуляции, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что и Гитлер не мог быть участником переговоров.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем аккаунте на платформе Max, что Владимир Зеленский никогда не станет легальной стороной переговоров с Россией и не сможет быть стороной подписания акта капитуляции. По словам Медведева, «Зеленский никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции».

    Медведев также провел историческую параллель, отметив: «Напомню еще раз, что Гитлер не мог быть участником переговоров. Потому что он был Гитлером. И именно поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полученных от европейских стран сигналах желания участвовать в переговорах по украинскому урегулированию. Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются. Кремль назвал именно Киев основным тормозом мирных переговоров.

    Комментарии (21)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет

    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность восстановления «Северного потока» из-за роста цен на газ, но при этом все расходы должны лечь на европейскую сторону.

    По его словам, цена на природный газ в ЕС выросла на 26%, а к 2026 году этот показатель может превысить первоначальные прогнозы более чем вдвое, передает РИА «Новости».

    «Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это еще не все! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз», – написал Дмитриев в соцсетях. Он также отметил, что европейские «поджигатели войны» теперь ностальгируют по «Северному потоку».

    Дмитриев добавил, что завтра Евросоюзу стоит обсудить возможность восстановления «Северного потока» – но исключительно за счет собственных средств.

    Ранее немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.

    Комментарии (24)
    19 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине

    @ Po1 Eric Brann/Dod/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что американские боеприпасы должны использоваться для нужд США, а не отправляться на Украину.

    Соединенные Штаты должны применять свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, нынешняя ситуация связана с политикой Джо Байдена, в результате которой запасы боеприпасов США были истощены из-за отправок не собственным вооруженным силам, а на Украину, передает РИА «Новости».

    Хегсет отметил, что при анализе любых возникающих проблем решение зачастую сводится к одной рекомендации – «отправьте это Украине». Он подчеркнул, что в сложившихся условиях Вашингтон должен использовать боеприпасы для своих собственных интересов, а не поставлять их за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть дней конфликта с Ираном обошлись Вашингтону в 11 млрд долларов. Причем военным США впервые пришлось использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов и баллистических ракет.

    Ранее Пентагон запросил 200 млрд долларов на военные действия с Ираном.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит Украине, несмотря на давление и попытки компромисса, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

    Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

    Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

    Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

    В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите Евросоюза две страны заблокировали принятие решения о военной поддержке Киева и новом пакете антироссийских санкций.

    Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

    Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

    В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 02:54 • Новости дня
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз «так или иначе» собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова». «Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве: мы сделаем это так или иначе», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (12)
    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 12:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаев привезли два автобуса с телами погибших и поступили раненые после ночного удара по учебным объектам близ Снигиревки в Николаевской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Николаева, одной из целей ночного удара по территории Украины стали полигон и узел связи возле Снигиревки в Николаевской области. На полигоне находились мобилизованные, а на узле связи – дежурная смена, передает «Российская газета».

    Утром в Николаев из Снигиревки прибыли два автобуса с табличками «Груз 200», в городскую больницу моряков поступили новые раненые, несмотря на то, что официально учреждение не функционирует с 2022 года.

    В регионе размещается множество учебных баз, где готовят кадры для ВСУ, поэтому удары по этим объектам происходят регулярно.

    В ночь на 11 марта, по данным источника, беспилотники «Герань» атаковали пансионат у Тилигульского лимана, где размещался украинский спецназ, прошедший подготовку у британских инструкторов, а также лагерь 36-й бригады морской пехоты. Тогда также фиксировалась перевозка погибших автобусами, а военную технику вывозили на ремонт в Николаев трейлерами и эвакуаторами.

    Ранее в ходе атаки «Гераней» на город и порт Измаил в Одесской области одной из целей стала баржа с военным грузом из Румынии. Баржа под разгрузкой получила попадание, но не была уничтожена.

    Комментарии (4)
    20 марта 2026, 06:31 • Новости дня
    Макрон заявил об отсутствии плана «Б» для поддержки Украины
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что это вопрос «доверия к Европейскому совету».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Страны ЕС высказались об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза выразили готовность совместно с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе при «соответствующих условиях», говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.

    «Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Лидеры ЕС призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке. Также лидеры ЕС выразили сожаление из-за гибели мирных жителей в ходе боевых действий в регионе. В тексте заявления отмечается обеспокоенность последствиями этих конфликтов, включая возможное влияние на экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Ранее США выразили недовольство по поводу отказа союзников в Европе и Азии в помощи в разблокировании пролива.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 11:41 • Новости дня
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность ухудшающейся экономической ситуацией и призвали ввести «мораторий» на удары по энергетическим объектам в контексте конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Как подчеркнул премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, если атаки продолжатся, «мировые последствия могут быть крайне серьезными». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрушение производственных мощностей означает долгосрочные последствия для энергетики.

    Повреждения катарского комплекса Рас-Лаффан затронули две установки, обеспечивающие 17% экспорта СПГ страны, или 13 млн тонн в год. По словам главы QatarEnergy Саада аль-Кааби, восстановление займет от трех до пяти лет. За последние две недели рост цен на газ добавил Европе 7 млрд евро дополнительных расходов.

    Страны ЕС обсуждают временное снижение налогов на электроэнергию и смягчение системы квот на выбросы, чтобы поддержать промышленность, но эти меры могут привести к потере доходов бюджета и снизить стимулы для перехода к «зеленой» энергетике. В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес отметил: «Европа должна полагаться на собственную энергию – это солнце и ветер».

    Организация по координации поставок нефти ЕС впервые признала, что может возникнуть угроза поставкам, особенно в случае длительных перебоев в перевозках через Ормузский пролив. Всемирная торговая организация также предупредила, что затяжной кризис снизит темпы роста мировой торговли товарами и услугами в 2026 году.

    Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала правительства принимать «временные, адресные и точечные» ответы на шок от роста цен на энергоносители, чтобы не усугубить ситуацию в экономике.

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев отметил, что энергетические риски, связанные с политикой Еврокомиссии, начинают реализовываться и это влияет на перспективы Урсулы фон дер Ляйен.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона представила план восстановления нефтепровода «Дружба» на встрече с заместителем посла Евросоюза в Киеве Гедиминасом Навицкасом.

    По информации главы украинской компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, подробно обсуждалось текущее состояние трубопровода и были озвучены соответствующие предложения по его ремонту, передает ТАСС.

    По словам Корецкого, стороны «наметили дальнейшие совместные шаги», однако детали этих действий не раскрываются.

    Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подверг критике решение Еврокомиссии отправить делегацию для осмотра нефтепровода «Дружба» без специалистов из Венгрии и Словакии.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
