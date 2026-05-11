Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.12907 комментариев
Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса
Сотрудники экстренных служб успешно завершили операцию по спасению двух альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Пострадавших, которые получили обморожения, доставили на поляну Азау и передали врачам скорой помощи, передает РИА «Новости».
«Спасатели МЧС России эвакуировали туристов 1991 и 1979 года рождения», – говорится в официальном сообщении ведомства.
В спасательной операции приняли участие десять специалистов экстренных служб, было задействовано три единицы специальной техники. По предварительным данным, состояние эвакуированных туристов оценивается медиками как удовлетворительное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели начали эвакуацию двух незарегистрированных альпинистов с горы Эльбрус.