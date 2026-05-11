Дмитриев спрогнозировал скорую отставку Стармера
Британский премьер-министр Кир Стармер может покинуть свой пост в ближайшие дни на фоне провала Лейбористской партии на местных выборах в Великобритании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Как и предсказывалось, депутаты от Лейбористской партии и некоторые члены кабинета министров ополчились против Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Отставка Стармера по графику уже на этой неделе», – отметил Дмитриев в соцсети X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия терпит катастрофическое поражение на местных выборах в Великобритании. Лейбористы потеряли половину мест по итогам региональных выборов.