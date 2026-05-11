Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Отставка главы Минобороны Латвии Андриса Спрудса переросла в нападки уходящего главы ведомства и премьер-министра страны Эвики Силини друг на друга.
Латвийский премьер ранее заявила в соцсетях, что Спрудс утратил доверие, передает РИА «Новости» со ссылкой на LTV.
Спрудс во время брифинга выразил возмущение публикацией главы правительства. Отвечая на вопросы журналистов, уходящий министр заявил: «Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиcта об этом решении».
Он также добавил, что ставить под сомнение способности вооруженных сил ради рейтингов – это недальновидное поведение.
Несмотря на конфликт, руководитель ведомства подчеркнул намерение сдержать слово и подать официальное заявление об уходе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА упали на территории нефтебазы в городе Резекне. Силиня потребовала отставки Спрудса из-за падения беспилотников. Глава оборонного ведомства объявил об уходе с поста. Оборонное ведомство Латвии возглавит полковник Райвис Мелнис, который в последнее время работает на Украине.