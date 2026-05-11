В закрытом вагоне в Техасе на границе США обнаружили шесть тел

Tекст: Алексей Дегтярёв

В грузовом вагоне на железнодорожной станции в городе Ларедо, расположенном на границе США и Мексики, нашли шесть трупов, сообщили местные правоохранители, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

«Примерно в 15.00 по местному времени (22.00 мск) сотрудник компании Union Pacific, ответственный за погрузку и разгрузку вагонов в железнодорожном парке перед отправкой составов на север, сообщил об обнаружении тел», – сказали правоохранители.

Полиция и пожарная служба Ларедо подтвердили гибель всех шести человек. Точные причины смерти и личности погибших в настоящее время выясняются. Отмечается, что температура воздуха в городе днем превышала 32 градуса по Цельсию, а внутри закрытых контейнеров она обычно значительно выше. Пока не установлено, были ли погибшие мигрантами.

