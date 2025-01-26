В Мексике на границе с США нашли тела 56 человек в тайных захоронениях

Прокуратура Чиуауа эксгумировала останки 56 человек в тайных захоронениях

Tекст: Денис Тельманов

По информации, передает РИА «Новости», прокуратура мексиканского штата Чиуауа совместно с местной поисковой командой обнаружила десятки тайных захоронений в муниципалитете Касас-Грандес. В результате операции, начатой 21 января, были эксгумированы останки 56 человек.



Месторасположение захоронений, известное как «Эль-Вилли», находится недалеко от общины Игнасио Сарагосы. В данный момент междисциплинарная группа, включающая экспертов-криминалистов, судебных антропологов и агентов прокуратуры, проводит судебно-медицинскую экспертизу извлеченных тел.

Всего было найдено 38 захоронений, что свидетельствует о масштабности криминальной активности в этом регионе. Штат Чиуауа, граничащий с США, давно известен как ключевой маршрут наркотрафика и контрабанды мигрантов.

Согласно данным прокуратуры Чиуауа, с 1964 года в регионе числятся пропавшими без вести 4617 человек. Это подчеркивает серьезность ситуации, связанной с постоянными противостояниями между преступными группировками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мексиканском штате Веракрус обнаружили захоронение, сделанное наркомафией, в котором находились 47 человеческих черепов, сообщил прокурор штата Хорхе Уинклер. Власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, перевозившему нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки до 2500 военнослужащих и бронированных машин Stryker к границе с Мексикой.