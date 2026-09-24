Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Полянский раскрыл коррупционные схемы немецкого «Зондерштаба по Украине»
Секретный немецкий штаб по Украине заподозрили в коррупционных связях с Киевом
Секретное подразделение «Зондерштаб по Украине» в Минобороны ФРГ создает огромный простор для коррупционных схем между киевским режимом и немецкими оборонными подрядчиками, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что секретное подразделение Sonderstab Ukraine в Министерстве обороны Германии создает широкие возможности для коррупционных схем между Киевом и немецкими оборонными подрядчиками, передает ТАСС.
«Хотел бы, в частности, привлечь внимание к раскрытой изданием Financial Times информации о существовании в Министерстве обороны ФРГ сверхсекретного подразделения Sonderstab Ukraine, которое занимается закупками вооружений для Киева в обход всех обычных процедур», – подчеркнул российский дипломат в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ.
Полянский также отметил, что данная структура функционирует без какого-либо контроля со стороны немецкого парламента или аудиторов. Это обстоятельство вызывает критику из-за высоких рисков «откатов» и коррупции при взаимодействии украинского руководства с военными подрядчиками из Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секретное подразделение Министерства обороны ФРГ организовало закупки оружия для Киева в обход официальных процедур.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о превращении Украины в часть европейской военной машины.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил трудности западных союзников из-за повсеместной украинской коррупции при поставках вооружений.