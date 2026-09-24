Секретный немецкий штаб по Украине заподозрили в коррупционных связях с Киевом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что секретное подразделение Sonderstab Ukraine в Министерстве обороны Германии создает широкие возможности для коррупционных схем между Киевом и немецкими оборонными подрядчиками, передает ТАСС.

«Хотел бы, в частности, привлечь внимание к раскрытой изданием Financial Times информации о существовании в Министерстве обороны ФРГ сверхсекретного подразделения Sonderstab Ukraine, которое занимается закупками вооружений для Киева в обход всех обычных процедур», – подчеркнул российский дипломат в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Полянский также отметил, что данная структура функционирует без какого-либо контроля со стороны немецкого парламента или аудиторов. Это обстоятельство вызывает критику из-за высоких рисков «откатов» и коррупции при взаимодействии украинского руководства с военными подрядчиками из Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретное подразделение Министерства обороны ФРГ организовало закупки оружия для Киева в обход официальных процедур.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о превращении Украины в часть европейской военной машины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил трудности западных союзников из-за повсеместной украинской коррупции при поставках вооружений.