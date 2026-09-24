В Израиле сообщили о сверхкоротком визите Нетаньяху в США

Jerusalem Post: Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США

Tекст: Денис Тельманов

Визит Нетаньяху в США продлится всего шесть часов, сообщает РИА «Новости». Главной целью поездки станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк в четверг с кратким визитом, главной целью которого станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН; он планирует провести на территории США всего около шести часов, после чего в тот же вечер вернется в Израиль», – пишет газета Jerusalem Post.

Издание уточняет, что во время визита Нетаньяху не планирует встречаться с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марком Рубио.

Ожидается, что израильский премьер произнесет речь с трибуны ООН в 21:00 по московскому времени в четверг. Общие прения в рамках 81-й сессии Генассамблеи проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста.

Политик заявил о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи без опасений за свою безопасность.

Перед визитом в США глава израильского правительства обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке радикального движения ХАМАС.