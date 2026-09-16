Лавров обвинил Запад в узурпации секретариата ООН

  • Новость часаКосмический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французскую полицию утешат за счет стариков
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    Власти Казани решили увековечить память о погибшем на СВО Герое России Грунисе
    Командир корвета награжден за действия против вертолета ВВС Дании
    Цены на дизель в США обновили абсолютный исторический максимум
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 16:00 • Новости дня

    Лавров обвинил Запад в узурпации секретариата ООН

    Лавров: Западные страны узурпировали секретариат ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата Организации Объединенных Наций.

    Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге обратил внимание на полный контроль со стороны Запада над руководством секретариата ООН, передает РИА «Новости». «Вся верхушка секретариата ООН узурпирована западными странами», – констатировал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

    Дипломат обратил внимание на избирательный подход международной организации к вопросам территориальной целостности и права на самоопределение. В качестве примера он привел дискуссии вокруг Дании и Гренландии, отметив, что аналогичные принципы можно было бы применить к украинскому кризису, однако на практике этого не происходит.

    Министр также добавил, что два года назад Москва предложила ООН специальную резолюцию по Украине. Однако, по его словам, документ блокируется государствами Запада, тем не менее российская сторона продолжит добиваться честного рассмотрения вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на фактическую приватизацию секретариата ООН западными странами.

    Ранее Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу. В тот же день Москва направила в организацию официальный запрос о признании права новых регионов России на самоопределение.

    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитрий Медведев: Технологическое лидерство страны – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания в Сколково обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы и передовая медицина войдут в число ключевых технологий, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, сообщается на сайте «Единой России».

    По его словам, технологическое лидерство должно стать сквозной идеей российской экономики и является важным условием укрепления суверенитета страны.

    Медведев подчеркнул, что технологический потенциал должен использоваться в самых разных сферах. «Нужно сделать все, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде – от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования. Здесь нужно использовать весь потенциал исполнительной власти, включая Правительство России, правительство регионов, корпораций, университетов, институтов развития и стартапов», – отметил председатель партии.

    Отдельно Медведев остановился на скорости внедрения новых разработок, которая, по его словам, имеет ключевое значение. «Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», – заявил он.

    Медведев также отметил укрепление российских технологических компетенций в последние годы, отдельно указав на оборонную сферу. «Наши компетенции технологические за последние годы очень окрепли. Ну а в тех ситуациях, когда это вопрос выживания страны – скажу здесь и об этом – например, оборонные технологии – это тоже технологии, важнейшие и сложнейшие. Они создаются быстро, и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь. Иначе мы бы находились совсем в другом положении», – сказал он.

    Говоря о развитии инновационной среды, Медведев отметил необходимость создать понятный путь от появления идеи до готового продукта, предоставляя разработчикам лабораторную и производственную базу и финансовые инструменты. Особую роль в этой работе, по его словам, играет Сколково, которое создавалось как экосистема для объединения инфраструктуры, компетенций, разработчиков и инвесторов.

    «Эта экосистема сформирована сегодня. Яркий пример – креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы», – отметил Медведев.

    По его мнению, «Единая Россия» сможет добиться результата, объединив профессионалов и институты и обеспечив необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. «Важна и обратная связь, о чем мы всегда говорим на партийной площадке, между теми, кто создает, и теми, кто пользуется нашими решениями. Здесь тоже партийные возможности нужно использовать по полной программе, поскольку это поможет определить реальный результат», – заключил Медведев.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин назвал развитие искусственного интеллекта приоритетом технологического раздела народной программы.

    Летом Государственная дума при поддержке фракции приняла в первом чтении законопроект о регулировании отечественных технологий.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские штурмовые группы успешно прорвались в здания тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, закрепившись на новых позициях, рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка.

    По его словам, бойцы ВС России прорвали оборону противника и закрепились в нескольких частях тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, создав надежный плацдарм для дальнейшего наступления, передает РИА «Новости».

    «Был замысел – заходили с восточной стороны и с южной стороны (тюрьмы в Малой Токмачке), заходили три группы. Штурмовая группа, которая зашла с восточной стороны, ее поддерживала артиллерия... Группа, которая зашла с южной стороны, их поддерживал расчет БПЛА», – рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка в интервью телеканалу RT.

    Он сообщил, что в результате российским бойцам удалось выбить противника с занимаемых позиций и прорваться сразу в несколько частей объекта.

    «Вы сейчас наблюдаете картинку, мы можем сейчас подлететь, короче, сказать нашим штурмовым группам, которые там находятся, это наш плацдарм. Они могут выйти и помахать рукой и смело ходят по тюрьме с восточной стороны до запада», – сказал военный.

    По словам начальника штаба, российские подразделения также перешли Малую Токмачку и продвинулись к западной окраине населенного пункта.

    Он также высказал прогноз о дальнейшем продвижении в направлении Орехова.

    «Думаем через неделю-две 71-я зацепится за восточную часть Орехова. И мы думаем, за северную часть Орехова через неделю-две тоже зацепимся. И будет хороший результат», – заключил начштаба.

    В августе текущего года передовые российские штурмовые группы начали бои в городской застройке Орехова.

    Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии поразили ряд замаскированных огневых точек ВСУ в Запорожской области.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов сообщил о наступлении группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бонне завершилась официальная церемония закрытия последнего генерального консульства России на территории Германии, сообщило посольство России в Берлине.

    Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

    «Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

    Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

    Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

    Комментарии (7)
    15 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»

    Глава Минпромторга Алиханов приобрел отечественный электрокар «Атом»

    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов стал владельцем нового отечественного электромобиля «Атом», сборка которого осуществляется на заводе «Москвич».

    Алиханов сообщил о приобретении нового отечественного электромобиля «Атом», передает РИА «Новости». «Я уже на нем езжу. Взял его», – заявил министр.

    Производством электромобилей «Атом» занимается компания «Кама» на мощностях столичного завода «Москвич». Первые товарные экземпляры передали клиентам в середине июля этого года.

    Ранее гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк отмечал, что первые десятки произведенных машин направляются в каршеринговые сервисы. По его словам, физическим лицам по предзаказу электрокары начали отправлять летом, а объемы выпуска будут кратно увеличиваться практически каждый месяц.

    В середине июля компания «Кама» передала первые электромобили «Атом» покупателям по предзаказам.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового отечественного авто.

    К концу августа уровень локализации производства этой машины достиг 70%.

    Комментарии (6)
    15 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский актер Стивен Сигал успешно сыграл в игровой автомат на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге и выиграл красную шапку-ушанку.

    Сигал посетил стенд Россотрудничества «Россия с тобой» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Там он ознакомился с офисом, собирающим идеи проектов со всего мира, и пообщался с участниками мероприятия.

    На площадке актер также сделал фотографию в нейрозеркале. После этого он решил испытать удачу в игровом автомате, где успешно выиграл красную шапку-ушанку. Зрители поддержали его аплодисментами, а сам приз артист забрал с собой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в нем примут участие десять тыс. человек из 191 страны мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября в Екатеринбурге стартовал масштабный Международный фестиваль молодежи.

    Ранее Стивен Сигал заявил о гордости быть русским и жить в России.

    Американский актер также раскритиковал голливудских режиссеров за стереотипный образ плохих русских в кино.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

    По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

    Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

    Комментарии (5)
    15 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Эксперт сообщил о вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане

    Эксперт Дандыкин: ВСУ перешли к вынужденной обороне в Красном Лимане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о переходе украинской армии к оборонительным действиям в районе Красного Лимана на фоне продвижения российских войск.

    Вооруженные силы Украины вынуждены в основном обороняться на севере в районе Красного Лимана, заявил Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». По словам эксперта, российские войска уже достигли пригородов Краматорска и Дружковки, а наибольший успех отмечается в Доброполье.

    «На том направлении ВСУ пытаются атаковать на севере, в районе Красного Лимана, но в основном это оборона. Там придется с ними повозиться, объективно, но мы уже, можно сказать, в пригородах находимся и Краматорска, и Дружковки. И особенно большие успехи у ВС РФ в Доброполье», – сказал Дандыкин.

    Ранее сообщалось, что украинские военные «закапываются» в Славянске и Красном Лимане. Эксперт отметил, что исход столкновений напрямую зависит от снабжения ВСУ, которое активно уничтожается российской стороной как по воздуху, так и на земле.

    Дандыкин также сравнил текущую обстановку с ситуацией под Харьковом, назвав ее репетицией будущего окружения городов. По его мнению, решающим фактором в грядущих боях станет массовое применение беспилотников обеими сторонами конфликта.

    Напомним, российские войска поразили позиции украинских подразделений за Красным Лиманом.

    Генерал-полковник Сергей Рудской отметил важность освобожденной Константиновки для контроля над Краматорско-Славянской агломерацией.

    Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил зачистку территорий северо-западнее Красного Лимана.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок

    Военный эксперт Кнутов: Аналог статьи 4 НАТО сделает из ЕС военный блок

    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз, изначально создававшийся как экономическое объединение, стремительно милитаризируется. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора – это очередной шаг к превращению ЕС в военный блок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, однако со временем его характер существенно трансформировался. Так, после начала СВО ЕС превратился, по сути, в политическую структуру, занятую санкциями против России и оказанием помощи Украине», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Теперь, продолжил он, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пытается «узаконить превращение Евросоюза в военный блок». На этом фоне собеседник напомнил, что в Европе неоднократно обсуждали идею создания европейского НАТО. Дискуссия вновь обострилась после того, как США, игравшие решающую роль в альянсе, стали постепенно отдаляться от проблем европейцев.

    «Фон дер Ляйен предложила не учреждать отдельную международную структуру, а поэтапно внедрить в правовое поле ЕС механизмы, аналогичные статье 4 Североатлантического договора. Это значит, что некогда преимущественно экономический союз начнет выполнять функции, отчасти дублирующие задачи НАТО. Вопросы экономики отойдут на последний план. При этом роль и политический вес главы Еврокомиссии существенно возрастут», – пояснил аналитик.

    Кнутов напомнил, что статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса, если одна из них усматривает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. При инициировании таких консультаций вопрос выносится на заседание Североатлантического совета: государства обмениваются информацией, обсуждают ситуацию и совместно определяют дальнейшие шаги.

    «Что-то похожее сейчас есть в ЕС, но механизм работает иначе: консультации проводятся по инициативе Брюсселя и на добровольной основе. Если инициатива Урсулы фон дер Ляйен по созданию аналога статьи 4 будет одобрена, участие станет обязательным для всех членов», – считает эксперт. Он также не исключает, что со временем Брюссель попытается «продавить» закрепление в документах ЕС аналога статьи 5 НАТО.

    Вместе с тем такие решения ЕК могут подкрепить в Вашингтоне настроения в пользу выхода из Североатлантического альянса. «Но европейские политики поняли, что Штаты не будут их содержать и защищать так, как это было, скажем, в годы холодной войны. На этом фоне тенденция к размежеванию Европы и США становится все более выраженной», – рассуждает аналитик.

    Что касается значения изменений в ЕС для Москвы, то Кнутов отметил: «это очередной шаг к эскалации отношений между Россией и Западом и на пути к войне».

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус, как реагировать на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее мнению, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности. В случае его активации одной из стран ЕС, другие государства объединения должны будут собираться для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия, уточнила глава ЕК.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила Урсула фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и другие. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над совместным проектом по разработке недорогого модульного комплекса. В основе сотрудничества будет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем западная пресса уже называет предложенный главой ЕК Европейский совет по безопасности «ответом» Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как напоминает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года и получила новый импульс в 2017 году благодаря бывшему главе исполнительной власти ЕС Жан-Клоду Юнкеру и Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за нежелания Британии», – отмечает издание.

    В 2026 году депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженная артистка России Наталья Данилова, многие годы служившая в петербургском Большом драматическом театре, скончалась в возрасте 70 лет.

    О смерти артистки сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, передает ТАСС. «Нам пришла информация, что Наталья Данилова умерла», – рассказали представители культурного учреждения.

    В Театре имени Комиссаржевской подтвердили эту печальную новость. Там уточнили, что актриса скончалась еще 8 сентября.

    Наталья Данилова служила в БДТ с 1977 по 1992 годы. Наибольшую известность ей принесла роль младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

    В начале сентября в возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

    Месяцем ранее на 82-м году жизни умерла звезда цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева.

    В августе также ушла из жизни 71-летняя артистка балета Наталья Трубникова.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями иностранцев в «Удоканской меди»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совершать сделки с акциями компании «Удоканская медь», принадлежащими резидентам из недружественных стран.

    Соответствующий документ размещен на портале правовых актов. «В соответствии с пунктом 5 Указа Президента... разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Холдинговая компания «Удоканская медь», – отмечается в распоряжении.

    Для этих действий не требуется получение иных предусмотренных российским законодательством согласований. Указ от августа 2022 года запрещает сделки с активами лиц из недружественных стран в стратегических предприятиях и компаниях-недропользователях, передает РИА «Новости». Подобные операции возможны исключительно по специальному разрешению главы государства.

    «Удоканская медь» осваивает крупнейшее в стране одноименное месторождение в Забайкалье с ресурсами 26,7 млн тонн. Предприятие входит в структуру холдинга USM. Осенью 2023 года суд исключил иностранных участников из этого холдинга, после чего президент одобрил операции с его долями.

    В июне текущего года президент России Владимир Путин разрешил отечественной компании «НордЛайн» приобрести долю TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ 2».

    В январе прошлого года глава государства одобрил сделку по покупке компанией «Балчуг капитал» всех долей ООО «Голдман Сакс Банк»

    В декабре 2024 года российский лидер согласовал проведение операций с акциями «Роснефти».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России ударили по железнодорожному составу с грузами для ВСУ в порту Южный

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному составу в порту Южный, сообщило ведомство в Max. «В порту Южный железнодорожный состав в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», – подчеркивается в сообщении.

    Кроме того, российские беспилотники атаковали порт Черноморск. В результате был поражен морской паром типа «РО-РО», который доставил грузы для украинской армии. В порту Измаил удару подвергся танкер с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для нужд ВСУ.

    Российские военные продолжают наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Эти пути используются для транспортировки военных грузов из европейских стран.

    В начале сентября российские войска уничтожили транспортное судно с военными грузами в порту Черноморск.

    В конце августа Вооруженные силы России поразили два сухогруза с военной техникой в порту Южный.

    Днем ранее российская армия атаковала танкер с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ в Одесской области.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    Препарат для лечения легочной гипертензии зарегистрировали в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зарегистрировали первый отечественный препарат в форме таблеток «Бозентан ПСК» для лечения легочной артериальной гипертензии, сообщили в «ПСК Фарма».

    Отечественный дженерик в форме таблеток можно применять для терапии пациентов начиная с трехмесячного возраста, передает РИА «Новости». «Биофармацевтическая компания <...> получила регистрационное удостоверение на препарат «Бозентан ПСК» для терапии легочной артериальной гипертензии – редкого прогрессирующего заболевания, при котором повышается давление в сосудах легких», – говорится в заявлении.

    Лекарственное средство также разрешено к применению для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых.

    Уточняется, что речь идет о пациентах, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство сообщило о регистрации десяти жизненно необходимых препаратов.

    В сентябре российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета.

    В июне глава Минпромторга Антон Алиханов назвал освоение производства аналогов лекарства «Оземпик» одним из ключевых успехов фармацевтической отрасли.

    Комментарии (0)
    Главное
    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами
    На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Больницы Германии начали подготовку к войне и массовым жертвам
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Пентагон объявил о начале эры космических войн

    США впервые признали наличие оружия на орбите. «Мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали», – заявил глава американских ВВС Трой Мейнк. Как отмечают в экспертном сообществе, Штаты переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию. Какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе? Подробности

    Перейти в раздел

    Датский вертолет нарвался на российские сигналы

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты. В Копенгагене утверждают, что одна из них прошла в непосредственной близости от воздушного судна, однако Москва возложила ответственность на саму датскую сторону, заявив о провокационных маневрах вертолета. Посол России в Дании Владимир Барбин уже вручил Копенгагену ноту протеста. Что на самом деле стояло за действиями датского экипажа и был ли инцидент частью сознательной провокации? Подробности

    Перейти в раздел

    Французскую полицию утешат за счет стариков

    Масштабные акции протеста устроили во Франции те, кто обычно обязаны их разгонять – полицейские. Чем недовольны стражи порядка, у которых, на первый взгляд, и приличная зарплата, и социальный пакет – и у кого отнимут деньги для того, чтобы в условиях дефицита бюджета повысить оклады полиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации