Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО

Tекст: Вера Басилая

Глава Еврокомиссии выступила за создание в Евросоюзе собственного механизма экстренного реагирования на угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

Выступая в Европарламенте в Страсбурге, она отметила, что новая система должна стать аналогом статьи 4 Североатлантического договора.

«Нам срочно необходимо достичь консенсуса относительно того, как реагировать на определенные инциденты, которые не достигают уровня вооруженной агрессии, но явно угрожают нашей национальной безопасности», – заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности.

Политик сообщила о подготовке новой европейской стратегии безопасности. Эта работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Необходимость изменений объясняется ростом числа гибридных угроз.

Существующие институты, доктрина и процедуры принятия решений Евросоюза не успевают за новой реальностью, подчеркнула глава ЕК. Она добавила, что нынешние механизмы были созданы для другого мира, и необходимо задуматься об их соответствии современному назначению. Подготовка стратегии велась в течение 2026 года.

Глава Еврокомиссии намеревалась предложить создание Европейского Совета безопасности.

Весной европейские лидеры обсудили варианты коллективной обороны без участия США.

В начале года Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности.