  • Новость часаЕврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие
    Связь 5G официально заработала в 16-ти российских городах
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    Карни: Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы
    Кремль оценил отмену Литвой запрета на ядерное оружие
    В США пресекли пять попыток разработать биооружие через нейросети
    ЦБ сохранил ключевую ставку
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    7 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    31 комментарий
    11 сентября 2026, 14:31 • Новости дня

    ЕК: Транш на оружие Киеву составит 4,7 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следующий транш в рамках кредита Евросоюза на оружие Украине составит 4,7 млрд евро, его выплата ожидается в ближайшие недели, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    Евросоюз направит Киеву очередной транш в размере 4,7 млрд евро на закупку вооружений в ближайшие недели, передает РИА «Новости». Выплата будет осуществлена в рамках действующей кредитной программы.

    «Итак, сейчас мы ожидаем, что следующий транш составит около 4,7 млрд на нужды обороны. За этим развитием и следует наблюдать в ближайшие недели», – сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию. В Кремле отмечали, что военная поддержка со стороны Запада напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и не способствует переговорному процессу, являясь «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники пообещали форсировать выделение финансовой помощи Киеву на закупку вооружений.

    В августе Еврокомиссия направила на нужды украинской армии 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

    Глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал подготовку новой долгосрочной программы поддержки на 100 млрд евро.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

    Комментарии (12)
    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

    Комментарии (6)
    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине

    ВС России поразили киевский дата-центр «Би-мобайл» ВСУ

    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по промышленным и логистическим объектам Украины, а также дата-центрам и портам, указало ведомство в Max.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    В Хмельницком удар пришелся по инновационному терминалу «Новой почты», который использовался для складирования беспилотников самолетного типа.

    В Днепропетровской области поражен аналогичный логистический центр «Днепр», предназначенный для хранения авиационных аппаратов и их деталей.

    В Одессе и области уничтожены завод по ремонту военной техники и склад иностранных комплектующих для дронов в Визирке. В порту Черноморска поражены два сухогруза с военными грузами, катер, резервуары с топливом и хранилище имущества для украинских войск.

    Кроме того, на пути в порт Одессы подбит еще один сухогруз с военным снаряжением.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об ударе по дата-центрам на Украине.

    В начале сентября российские военные атаковали логистические центры и суда с западным вооружением для украинской армии.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников и складам боеприпасов.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз не сможет конкурировать с США и Китаем при сохранении нынешнего уровня цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран Вышеградской группы в Братиславе.

    Польский премьер предупредил, что государства «Вышеградской четверки» намерены блокировать инициативы стран ЕС и европейских институтов, способные привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в регионе, передает РИА «Новости».

    «Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах», – заявил Туск.

    В частности, Варшава выступает против изменений европейской системы торговли квотами на выбросы ETS, если они создадут риск дополнительного роста стоимости энергии. Туск подчеркнул, что Польша готова блокировать решения вне зависимости от того, какой именно механизм Евросоюза приведет к увеличению энергетических расходов.

    По его мнению, энергетические издержки уже становятся одним из ключевых препятствий для конкурентоспособности европейской экономики. Туск призвал ЕС отказаться от подхода, при котором Брюссель рассчитывает соперничать с крупнейшими мировыми экономиками, сохраняя нынешний уровень цен на энергию.

    «Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным», – заявил Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о трехкратной переплате Европы за энергоресурсы.

    Ранее Еврокомиссия представила стратегию по снижению стоимости энергоносителей для повышения конкурентоспособности региона. Между тем сообщалось, что высокие тарифы на электричество уже спровоцировали угрозу деиндустриализации Польши.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области на Украине после серии российских ударов в районе Гостомеля вспыхнули крупные пожары, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    «После ударов в районе Гостомеля под Киевом наблюдаются серьезные пожары», – сообщил Рожин в Мах.

    Отмечается, что пожар лишь усиливается, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    RT сообщает, что в Киевской области наблюдается огромный столб дыма, который в местных соцсетях называют «апокалиптичным». «Пишут, что это был второй прилет в одно и то же место», – говорится в сообщении.

    Видео пожаров доступно в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что масштабные пожары вспыхнули на складах под Киевом.

    Пожары произошли в Бучанском районе и в районе Куреневки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 02:33 • Новости дня
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.

    Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.

    «Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.

    Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

    Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.

    После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти ввели специальный режим в километровой зоне вдоль границы с Россией и Белоруссией на время действия военного положения, сообщила Госпогранслужба страны.

    «На период действия военного положения на земельных участках шириной один километр вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Белоруссией устанавливается специальный пограничный режим», – приводит ТАСС сообщение украинской Госпогранслужбы.

    В указанной километровой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение граждан. Кроме того, там нельзя проводить любые работы, не связанные с обороной, военными действиями или охраной границы.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для усиления обороноспособности государства. Также власти опасаются возможного использования белорусской территории для дестабилизации ситуации в приграничных украинских регионах.

    В июне Владимир Зеленский предъявил ультиматум Минску.

    В мае украинский лидер распорядился перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

    В конце того же месяца белорусская сторона зафиксировала более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    DPA: Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Территория вокруг генерального консульства Украины в немецком городе Дюссельдорфе полностью оцеплена силовиками в связи с внезапной угрозой безопасности, пишет агентство DPA.

    По данным DPA, местные стражи порядка оперативно отреагировали на сигнал и перекрыли специальной оградительной лентой участок одной из улиц в самом центре города, передает ТАСС.

    Точные причины инцидента возле дипломатического ведомства на данный момент остаются неизвестными, на месте продолжается полицейская операция.

    В октябре 2024 года полиция Португалии эвакуировала посольство Украины в Лиссабоне из-за угрозы взрыва.

    В феврале 2025 года здание генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению с использованием краски и яиц.

    В сентябре 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ властей Германии закрывать украинские генконсульства.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    @ DRM News/YouTube

    Около 30 роботов с флагами приняли участие в акции у Министерства цифровизации Польши в Варшаве. Демонстрация была посвящена защите рабочих мест людей от последствий развития искусственного интеллекта и автоматизации.

    Акцию организовала инициатива Democratism, которая, согласно ее сайту, стремится запустить общественное обсуждение влияния ИИ и роботизации на рынок труда, сообщает AFP.

    Перед зданием ведомства двигались по кругу двуногие человекоподобные роботы и четвероногие машины, напоминающие собак. Из громкоговорителей звучали призывы защищать рабочие места и без промедления вводить правила использования новых технологий.

    Один из участников демонстрации – гуманоидный робот Agibot A3, оснащенный искусственным интеллектом, – сообщил журналистам, что присутствие машин на акции должно показать: эта технология уже стала реальностью.

    Организатор Гжегож Кулись объяснил, что прежде всего хочет привлечь внимание к возможной замене людей роботами и системами ИИ, выполняющими интеллектуальную работу. По его мнению, промедление с принятием защитных мер способно привести к проблемам, поэтому необходимы нормы, которые оградят работников от рисков.

    К участникам вышел министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. В разговоре с организатором он назвал серьезной проблемой неконтролируемые модели ИИ, встроенные в гуманоидных роботов, которые продолжат совершенствоваться по мере развития робототехники.

    Однако журналисты профессиональных изданий отмечают, что организатор акции Кулись – владелец и директор по информационным технологиям компании Delta Robots, поэтому акция заодно привлекла внимание прессы к его бизнесу. Они проводят параллель с крупными разработчиками ИИ, включая Anthropic и OpenAI: призывая ужесточить регулирование отрасли, ИИ-гиганты одновременно пугают общество возможностями собственных продуктов и тем самым создают им рекламу. 

    Варшавская акция стала первым известным случаем использования человекоподобных роботов в политической демонстрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники американской компании Anthropic оценили риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%. Несколькими днями ранее разработчики из OpenAI выпустили мощную нейросеть GPT-6 Astra с критическими рисками безопасности. В прошлом месяце немецкий концерн Bosch анонсировал серийное производство гуманоидных роботов нового поколения Gamma.

    Комментарии (4)
    11 сентября 2026, 08:43 • Новости дня
    ВС России поразили групповыми ударами дата-центры и объекты ВПК Украины
    ВС России поразили групповыми ударами дата-центры и объекты ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе нанесения группового удара по контролируемой киевским режимом территории поразили дата-центры сразу в нескольких регионах, а также в украинской столице, сообщило Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, указало ведомство в Max.

    В результате успешных действий поражены предприятия военной промышленности и логистические центры Украины. Эти объекты были задействованы в производстве и хранении беспилотников.

    Кроме того, под удар попали дата-центры в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

    В Одесской области уничтожена портовая инфраструктура, обеспечивавшая разгрузку и хранение грузов для ВСУ, а также морские суда, доставлявшие военные грузы и горюче-смазочные материалы.

    Вечером в четверг российская армия уничтожила сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск.

    В начале сентября ВС России поразили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    3 сентября российские военные атаковали в Черном море два перевозивших оружие судна.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы

    Германия и партнеры предложили кредит для Киева под залог арестованных активов России

    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы
    @ TERESA SUAREZ/Pool/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Инициативу продвигают Швеция, Польша, Нидерланды и Испания, требующие использовать 210 млрд евро замороженных российских активов для финансирования нового кредита Украине. Согласно Politico, о планах сообщили четверо дипломатов и должностных лиц ЕС на условиях анонимности.

    Новый заем заменит как минимум часть 100 млрд евро, запланированных для Киева в долгосрочном бюджете ЕС. Берлин намерен сократить общие расходы бюджета.

    Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, опасается судебных исков со стороны России и в прошлом году отвергла аналогичное предложение.

    По словам одного из дипломатов, инициатива ставит Бельгию перед выбором: финансировать помощь Украине через бюджет, сокращая поступления сельскому хозяйству и регионам, или освободить миллиарды евро за счет российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее страны ЕС уже ссорились из-за замороженных активов России. Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, утвердила орган для разблокировки этих активов.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава намерена передать Киеву партию военной техники, от которой отказались польские вооруженные силы из-за выработки ресурса, сообщил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польские власти готовят очередную партию вооружений для передачи Киеву, передает РИА «Новости». Речь идет о технике, которая больше не нужна национальной армии.

    «Мы готовим очередной пакет поддержки Украины», – заявил Косиняк-Камыш. Глава ведомства пояснил, что Варшава передаст Киеву те образцы оружия, у которых заканчиваются ресурсы. По его словам, эти вооружения уже не будут применяться в Польше, поэтому их решено отдать украинской стороне.

    В июле Варшава рассекретила данные о переданном украинской армии вооружении на сумму около 3,9 млрд долларов.

    Позже министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о критическом износе систем противовоздушной обороны Украины.

    Из-за политических разногласий польская сторона запланировала утилизировать предназначавшиеся ВСУ истребители МиГ-29.

    Комментарии (3)
    10 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск

    Минобороны: ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск

    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по логистическим центрам и морской инфраструктуре на Украине, уничтожив транспортное судно с военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по морским портам и логистическим центрам Украины, отмечается в сообщении ведомства в Max. Целями атак стали объекты инфраструктуры и суда, задействованные в интересах украинской армии.

    В результате ударов на территории порта Черноморск поражено судно типа «сухогруз». Этот морской транспорт доставлял военные грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили судно с военным имуществом в порту Черноморск.

    В августе беспилотные летательные аппараты атаковали два сухогруза с боеприпасами в этой же гавани.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 05:00 • Новости дня
    Пожар начался после атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Саратове
    Пожар начался после атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Саратове
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Саратове, из-за чего на объекте вспыхнул пожар, сообщила компания.

    «Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Саратове… Начался пожар, на месте работают экстренные службы», – сказано в сообщении компании.

    В компании заявили, что сотрудников оперативно эвакуировали, и, по предварительным данным, пострадавших среди них нет, передает РИА «Новости».

    В Ozon уточнили, что товары, размещенные на объекте, скрыты с витрины сайта. В Саратове и области приостановлены доставка и прием заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов.

    Товары, которые уже находились в пути, перенаправляют в другие логистические центры компании. «Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты», – добавили в Ozon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что атака беспилотников привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Саратове.

    По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

    Комментарии (0)
    Главное
    Беспилотник атаковал избирательную комиссию в Самарской области
    Finnair пожаловалась на потерю доступа к воздушному пространству России
    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море
    Казахстан не допустили до участия в «Евровидении»
    Названа причина схода смертельной лавины в Кабардино-Балкарии
    Спасшего девочку во Владивостоке якутянина решили представить к госнаграде
    «Грамота» объяснила правило написания фамилии Шумахер в переносном значении

    Российская авиация получила новый знак качества

    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

    Перейти в раздел

    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации