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ЕК: Транш на оружие Киеву составит 4,7 млрд евро
Следующий транш в рамках кредита Евросоюза на оружие Украине составит 4,7 млрд евро, его выплата ожидается в ближайшие недели, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
Евросоюз направит Киеву очередной транш в размере 4,7 млрд евро на закупку вооружений в ближайшие недели, передает РИА «Новости». Выплата будет осуществлена в рамках действующей кредитной программы.
«Итак, сейчас мы ожидаем, что следующий транш составит около 4,7 млрд на нужды обороны. За этим развитием и следует наблюдать в ближайшие недели», – сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию. В Кремле отмечали, что военная поддержка со стороны Запада напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и не способствует переговорному процессу, являясь «игрой с огнем».
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники пообещали форсировать выделение финансовой помощи Киеву на закупку вооружений.
В августе Еврокомиссия направила на нужды украинской армии 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.
Глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал подготовку новой долгосрочной программы поддержки на 100 млрд евро.