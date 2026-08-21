  • Новость часаЭксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 13:09 • Новости дня

    Bosch решил запустить массовое производство роботов-гуманоидов

    FAZ: Bosch запустит выпуск роботов-гуманоидов в Германии в 2027 году

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий концерн Bosch совместно с британским стартапом Humanoid запустит на заводе в Шварцвальде выпуск гуманоидных роботов нового поколения Gamma, пишут СМИ.

    Bosch выходит на рынок гуманоидных роботов относительно поздно, в 2026 году он заключил ряд соглашений с предприятиями Европы и Китая, одно из них – весной с британским стартапом Humanoid, передает РИА «Новости» со ссылкой на FAZ.

    «Bosch планирует производить в Бюле совершенно новый продукт. Со следующего лета на заводе в сотрудничестве с британским стартапом Humanoid начнется серийное производство так называемых гуманоидных роботов», – пишет издание.

    Представитель Humanoid сообщил изданию, что серийное производство роботов в Бюле должно начаться в августе 2027 года. После успешных практических испытаний Bosch возьмет на себя выпуск роботов по заказу Humanoid, а в перспективе может поставлять такие компоненты, как приводы, моторы и датчики.

    По данным Humanoid, на заводе будет выпускаться новое поколение роботов под названием Gamma – платформа для промышленного применения. Одним из первых покупателей станет производитель автокомпонентов Schaeffler, с которым стартап также подписал соглашение. Humanoid планирует не только продавать, но и сдавать роботов в аренду для монотонных и тяжелых операций в производстве и логистике, а в 2027 году в Бюле рассчитывают выпустить несколько сотен таких машин.

    Сейчас на заводе Bosch в Бюле работают 2,7 тыс. человек, которые производят небольшие электродвигатели и компоненты для автомобильных стеклоподъемников. Ранее компания объявила о планах сократить около 1,1 тыс. рабочих мест на этом предприятии к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Eyou Robot Technology запустила первый в мире завод по производству суставов для человекоподобных роботов в Шанхае.

    Ранее китайская компания UBTech Robotics объявила о планах начать массовое производство гуманоидных роботов для автопроизводителей и логистических компаний.

    Стартап Foundation Future Industries испытал своих роботов-гуманоидов на поле боя на Украине.

    20 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Zeit: Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину и покинули ряды вооруженных сил после прохождения обучения на территории Германии, сообщает Zeit.

    Несколько сотен украинских бойцов могли дезертировать из армии после военной подготовки в Германии, передает РИА «Новости». По данным немецкого издания Zeit, только в федеральной земле Саксония-Анхальт зафиксировано около 80 подобных инцидентов.

    «Тем не менее только в Саксонии-Анхальт, где большинство собеседников Zeit должны были завершить свое обучение, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях. По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», – подчеркивается в материале газеты.

    Власти европейской страны не раскрывают точное число сбежавших бойцов, а в местном оборонном ведомстве называют такие ситуации единичными. При этом журналисты отмечают растущие трудности с поиском мотивированных призывников на Украине. Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в розыске за оставление позиций находились 161,5 тыс. человек, а всего из рядов ВСУ сбежали около 480 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о бегстве из украинской армии около 480 тыс. военнослужащих.

    С начала текущего года свои части самовольно покинули до 80 тыс. солдат ВСУ.

    В апреле командир элитного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию из-за угроз.

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    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внедрение технологий ИИ и роботизация важны на фоне дефицита кадров в ряде отраслей экономики, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости». Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в экономике страны на ближайшие годы.

    Глава государства подчеркнул острую необходимость активного внедрения передовых технологий. «Задача: выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе модернизацию производств, повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем заседании Совета по науке и образованию президент России призвал отечественный бизнес стать заказчиком прорывных решений в сфере искусственного интеллекта.

    Весной глава государства поручил профильной комиссии рассмотреть программы ускоренного внедрения новых технологий в ключевые отрасли экономики.

    В начале года российский лидер назвал повышение производительности труда с помощью автоматических систем приоритетной задачей для преодоления кадрового дефицита.

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    20 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Операторы сообщили об историческом падении запасов газа в Германии

    Заполненность немецких газохранилищ упала до рекордно низкого уровня за 15 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень резервов голубого топлива в немецких подземных хранилищах опустился до критической отметки в 50%, поставив под угрозу прохождение предстоящего зимнего отопительного сезона.

    Ассоциация операторов газотранспортных систем Германии зафиксировала рекордное истощение запасов топлива, передает РИА «Новости».

    «Уровень заполнения хранилищ на 18 августа составляет 50,06%. Текущий уровень заполнения в процентах является самым низким как минимум за последние 15 лет, а в абсолютных показателях – с 2013 года», – говорится в заявлении организации.

    Специалисты отмечают, что достичь установленного целевого показателя в 71% к первому ноября практически невозможно. Высокие цены на газ лишают поставщиков стимула закачивать резервы. Ежедневный объем пополнения сейчас составляет менее 0,5 тераватт-часа при возможных 1,2 тераватт-часа.

    Председатель правления FNB Gas Маттиас Йенн предупредил, что сжиженный природный газ не способен полностью компенсировать нехватку резервов. Он призвал власти обязать трейдеров обеспечить достаточные объемы топлива. Ранее Евросоюз снизил норматив заполнения хранилищ до 80%, а Газпром прогнозировал отставание от графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии достиг рекордно низких показателей для середины августа.

    Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений.

    Директор объединения операторов немецких хранилищ Себастьян Хайнерманн предупредил о риске масштабных перебоев в газоснабжении грядущей зимой.

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    21 августа 2026, 05:24 • Новости дня
    Журналиста Мартенса не объявили в международный розыск
    Журналиста Мартенса не объявили в международный розыск
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корреспондент немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, ставший фигурантом уголовного дела за высказывания об убийстве русских, пока не объявили в международный розыск, сообщил источник.

    «На данный момент Мартенс включен только в базу розыска МВД. Но в международный розыск пока не объявлен», – сказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что его объявят в международный розыск «после завершения всех необходимых процессуальных процедур».

    Напомним, в России возбудили уголовное дело против Мартенса по статье о разжигании ненависти.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для правовой оценки высказываний журналиста.

    Глава российской дипмиссии Сергей Нечаев жестко раскритиковал попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера.

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    20 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    В ФРГ задержан подозреваемый в подстрекательстве к убийству школьника в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие правоохранители арестовали гражданина, создавшего экстремистские онлайн-сообщества и побуждавшего подростков к тяжким преступлениям, включая убийство ребенка в российской школе.

    В Германии взят под стражу предполагаемый организатор преступной группировки, причастный к подстрекательству к убийству школьника в России, передает ТАСС.

    Федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что расследование дела в отношении гражданина Кая М. ведется с 7 августа.

    «Федеральная прокуратура 7 августа переняла от генеральной прокуратуры Кобленца расследование против гражданина Германии Кая М. Имеется серьезное подозрение, что обвиняемый, будучи юношей, достигшим возраста уголовной ответственности, состоял в террористической и уголовной группировке, в которой он действовал в качестве организатора», – отмечается в заявлении ведомства.

    По данным следствия, в 2024 году подозреваемый основал минимум два интернет-сообщества правоэкстремистского толка.

    Участники этих групп стремились дестабилизировать общественный порядок через насилие, обмениваясь шокирующими фото- и видеоматериалами.

    Злоумышленники целенаправленно искали молодежь на игровых платформах, принуждая жертв к унижениям и селфхарму.

    Особое внимание прокуратура уделила российскому эпизоду. Сообщается, что задержанный вместе с сообщниками убедил несовершеннолетнего в России нанести смертельные ножевые ранения ребенку в школе.

    Кроме того, обвиняемый призывал к убийствам и поджогам подростков из США и Швеции. В настоящее время Кай М., арестованный 17 марта, находится в следственном изоляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава уголовной полиции ФРГ заявил о росте радикализации молодежи с правыми взглядами через интернет.

    В марте текущего года суд в Коми арестовал подростка за подготовку вооруженного нападения на школу.

    В феврале суд поместил под стражу омского школьника за планирование массового убийства в образовательном учреждении.

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    19 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку

    Berliner Zeitung предрекла Зеленскому потерю власти из-за нарастающего кризиса

    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольный уход с поста президента Украины Владимира Зеленского стал бы самым разумным решением для сохранения политического лица на фоне падения доверия, считают журналисты газеты Berliner Zeitung.

    Глава Украины Владимир Зеленский должен добровольно покинуть свой пост, пока последствия кризиса управления на Украине не вынудили его это сделать. Такое мнение выразил колумнист газеты Berliner Zeitung, пишет ТАСС.

    «Отставка Зеленского – упорядоченная, добровольная, подготовленная в соответствии с конституцией, а не вынужденная – стала бы не капитуляцией, а самым мудрым политическим решением из всех ему доступных на данный момент», – говорится в статье.

    По мнению немецкого журналиста, сейчас украинский лидер все больше растрачивает свой политический капитал. Чем дольше он держится за власть, тем сильнее тускнеет его образ на фоне роста коррупционных дел и падения общественного доверия.

    Автор материала уверен, что главная угроза для страны кроется не в смене руководства, а в хаотичном развитии кризиса. Ожесточенная внутренняя борьба, уличные протесты или давление со стороны Европы в конечном итоге все равно заставят Зеленского уйти.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении преступной группы с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, откровения бывшего министра Михаила Федорова о глубоком кризисе власти обернулись серьезным политическим ударом по главе киевского режима.

    До этого немецкие средства массовой информации назвали арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака последним предупреждением от Запада

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    20 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Посол России назвал недружественными заявления МИД ФРГ по журналисту FAZ

    Посол Нечаев назвал искажающими реальность заявления МИД ФРГ о журналисте FAZ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона жестко отреагировала на попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, рассуждавшего о содействии в убийстве граждан РФ.

    Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал ТАСС скандал вокруг высказываний сотрудника издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о «содействий в убийстве русских».

    Дипломат оценил реакцию представителя МИД Германии Мартина Гизе, который выступил в защиту репортера на недавней пресс-конференции.

    «В Москве обратили внимание на недружественные и искажающие реальность заявления представителя МИД Германии Мартина Гизе на правительственной пресс-конференции в Берлине 19 августа», – подчеркнул посол.

    Нечаев отметил безответственность обвинений Берлина в адрес Москвы относительно отсутствия свободы слова. Он напомнил, что власти ФРГ запрещают работу российских средств массовой информации из-за трансляции альтернативной точки зрения.

    «Высылают неугодных российских журналистов, которые осмеливаются излагать объективную картину о России и аутентичную позицию российского руководства», – добавил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для проверки слов Михаэля Мартенса.

    Рарее российские правоохранительные органы возбудили против корреспондента уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

    В то же время, само руководство газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку своего сотрудника просто двусмысленной.

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    20 августа 2026, 10:34 • Новости дня
    Пассажирский лайнер чудом избежал катастрофы при вылете из Мюнхена

    Самолет Vietnam Airlines повредил хвостовую часть при взлете в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Вылетавший в Ханой Boeing с 280 людьми на борту едва не разбился, задев хвостом землю и повредив шасси из-за нехватки длины взлетной полосы.

    Лайнер с 280 людьми на борту должен был выполнить рейс в Ханой 15 августа. При взлете самолету Boeing 787 авиакомпании Vietnam Airlines не хватило длины полосы, из-за чего он оторвался от земли с сильной задержкой, передает ТАСС.

    Во время отрыва хвостовая часть машины коснулась покрытия, подняв облако пыли. Экипаж принял решение прервать полет и вскоре благополучно вернулся в аэропорт вылета. Опубликованные порталом Aviation Herald снимки подтверждают повреждения фюзеляжа и лопнувшие шины.

    Выяснилось, что за 200 метров до конца полосы пилоты активировали тормоза правого шасси. В настоящее время правоохранительные и авиационные органы ФРГ и Вьетнама проводят совместное расследование причин инцидента.

    «Необходимо изучить дополнительные факты, касающиеся человеческого и технологического фактора, а также организационных обстоятельств», – заявил представитель Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года полиция Мюнхена разместила специальный лазерный радар у взлетно-посадочной полосы аэропорта.

    Летом прошлого года котировки компании Boeing резко упали из-за крушения пассажирского самолета в Индии.

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    19 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц осудил призыв израильского министра к массовым убийствам в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил возмущение высказываниями министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, предложившего ежедневно совершать десятки точечных ликвидаций в секторе Газа.

    Официальный Берлин отреагировал на резонансные заявления руководства Израиля, передает РИА «Новости» со сылкой на Reuters.

    «Канцлер Германии Фридрих Мерц решительно осуждает бесчеловечные высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира», – сообщил представитель немецкого кабинета министров.

    Ранее газета Financial Times написала об участии Бен-Гвира в подкасте с бывшим заложником ХАМАС. В ходе беседы израильский министр заявил о необходимости проведения военными от 30 до 40 точечных ликвидаций в секторе Газа за одну ночь. Он также выразил мнение, что некоторые жители Газы не заслуживают права на жизнь.

    Издание Politico отметило, что после этого инцидента депутаты Бундестага потребовали от Евросоюза ввести санкционные ограничения против Бен-Гвира. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль поддержал инициативу парламентариев и подверг жесткой критике поведение израильского политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Накануне Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения. Ранее МИД Швеции обратился к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против Бен-Гвира.

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    18 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае впервые представили летающий спасательный круг с ИИ

    Китайская полиция разработала летающий спасательный круг с ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    В китайском городе Ханчжоу прошли успешные испытания инновационного спасательного устройства, оснащенного искусственным интеллектом и системой автоматической навигации для помощи утопающим.

    Китайские специалисты впервые продемонстрировали летающий спасательный круг с искусственным интеллектом во время учений на востоке страны, передает РИА «Новости».

    Устройство разработано сотрудниками городской полиции Ханчжоу провинции Чжэцзян.

    «Летающий спасательный круг прошел тестирования в недавних спасательных учениях на воде в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян», – говорится в сообщении канала CGTN.

    Инновационный аппарат оборудован системой автоматической навигации. Это позволяет ему самостоятельно находить тонущего человека и подлетать к нему. Приближаясь к пострадавшему, устройство выключает двигатели и опускается на поверхность воды. Человек может схватиться за круг и дождаться прибытия спасательных служб. После того как пострадавший оказывается в безопасности, аппарат автоматически возвращается на базу по воздуху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайские специалисты разработали беспилотный летательный аппарат с искусственным интеллектом.

    Месяцем ранее военные России и КНР отработали применение безэкипажных катеров на совместных морских учениях.

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    18 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Финский политик назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Политик Мема назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаризация, предпринимаемая властями Польши и Германии, является тревожным звонком для тех, кто знает историю, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Германия и Польша вкладывают значительные средства в перевооружение, что, действительно, является тревожным звонком для всех, кто хоть немного знает историю, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой, что создает очень опасную смесь.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания своих военных бюджетов. Глава государства подчеркивал, что западные элиты используют лживые заявления об угрозе со стороны России для выкачивания денег из налогоплательщиков и оправдания собственных экономических ошибок.

    До этого Мема обвинил страны Евросоюза в использовании образа врага для оправдания масштабного перевооружения.

    Ранее Мема назвал закупку Берлином американских ракет «Томагавк» шагом к эскалации конфликта с Москвой.

    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию из-за нелицеприятных исторических ассоциаций.

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    20 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Рейтинг канцлера Германии Мерца рухнул до исторического минимума

    Уровень поддержки канцлера Германии Мерца достиг рекордно низкого значения

    Рейтинг канцлера Германии Мерца рухнул до исторического минимума
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Популярность главы немецкого правительства Фридриха Мерца продолжает стремительно падать, при этом 80% граждан сомневаются в наличии у него поддержки даже внутри собственной партии.

    Уровень одобрения деятельности политика достиг личного антирекорда, опустившись до отметки минус 1,9, передает РИА «Новости».

    Лидером симпатий граждан остается министр обороны Борис Писториус с показателем плюс 1,3.

    Вице-канцлер Ларс Клингбайль и лидер «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель получили минус 0,6 и минус 2,5 соответственно.

    Подавляющее большинство немцев сомневаются во внутрипартийных позициях канцлера. Около 80% респондентов, включая 67% сторонников блока ХДС/ХСС, уверены в отсутствии полноценной поддержки председателя. Если бы парламентские выборы проходили сейчас, победу одержала бы «Альтернатива для Германии» с результатом 27%.

    Блок ХДС/ХСС занял бы второе место, набрав 22% голосов избирателей. Партия «Зеленые» получила бы 14%, а социал-демократы и «Левые» – по 12%. В исследовании приняли участие 1319 граждан, погрешность составляет от двух до трех процентных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень поддержки правящего блока ХДС/ХСС упал до 20%.

    На фоне внутрипартийных скандалов канцлер Фридрих Мерц оказался под угрозой скорой отставки.

    В начале лета подавляющее большинство жителей Германии выразило резкое недовольство работой главы правительства.

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    18 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Тайвань решил выплатить всем гражданам дивиденды от искусственного интеллекта

    Taipei Times: Тайвань выплатит жителям по 314 долларов в виде ИИ-дивидендов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Тайваня намерены в 2027 году предоставить каждому жителю острова финансовую выплату в размере около 314 долларов благодаря успехам местной технологической отрасли.

    Тайвань в 2027 году выплатит каждому жителю острова по 10 тыс. новых тайваньских долларов (около 314 долларов), передает РИА «Новости». Глава администрации острова Лай Циндэ назвал эти средства «дивидендами от ИИ».

    «Администрация острова заложит в бюджет следующего года 235,7 млрд новых тайваньских долларов (около 7,4 млрд долларов) для выплаты по 10 тыс. новых тайваньских долларов каждому жителю в следующем году», – говорится в сообщении газеты Taipei Times.

    Экономика Тайваня активно растет благодаря полупроводниковой, информационно-коммуникационной и производственной отраслям. Увеличение мирового спроса на искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы стимулирует рост заказов, экспорта и инвестиций. В июле тайваньский производитель полупроводников TSMC увеличил чистую выручку на 44,7% в годовом выражении, достигнув 467,58 млрд тайваньских долларов (14,5 млрд долларов США).

    Тайвань является одним из крупнейших мировых производителей полупроводников, применяемых в различных сферах – от смартфонов до военной техники. Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» – обязательным условием для государств, желающих поддерживать дипломатические отношения с КНР. Официальные связи между центральным правительством и провинцией прервались в 1949 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Nvidia анонсировала строительство первого суперкомпьютера с искусственным интеллектом на Тайване.

    Ранее власти США потребовали от тайваньской корпорации TSMC прекратить поставки передовых чипов китайским клиентам.

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    20 августа 2026, 11:17 • Новости дня
    Аномальная жара погубила 14 тыс. жителей Германии

    Жертвами экстремальной жары в Германии стали почти 14 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Этим летом экстремальные температурные показатели привели к гибели 14 тыс. граждан Германии, обновив печальный максимум смертности за последние три десятилетия.

    Около 14 тыс. человек скончались из-за зноя с начала года по девять августа, передает ТАСС.

    Этот показатель стал самым высоким минимум с 1992 года. Для сравнения, в 1994 году эпидемиологи зафиксировали 10,1 тыс. смертей, а в 2018 году – 8,7 тыс.

    Наибольшее число летальных исходов зафиксировано среди людей старше 75 лет, в этой группе скончались 10,3 тыс. пациентов. Специалисты Института Роберта Коха выделили два главных периода погодных аномалий. Первый удар стихии пришелся на конец июня, а второй накрыл страну в конце июля и начале августа.

    Основная часть трагических случаев произошла в период с 22 по 28 июня, когда погибли 9,6 тыс. человек. В эти дни средняя суточная температура составляла 26,4 градуса Цельсия. При этом днем в некоторых районах столбики термометров поднимались выше 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Институт Роберта Коха зафиксировал гибель почти 12 тыс. жителей Германии из-за аномальной жары.

    Европейская климатическая служба Copernicus назвала первые два месяца текущего лета самыми знойными в Западной Европе за всю историю наблюдений.

    Министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил об огромном ущербе немецкой экономике на фоне экстремальных погодных условий.

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