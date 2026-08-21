Bosch решил запустить массовое производство роботов-гуманоидов

FAZ: Bosch запустит выпуск роботов-гуманоидов в Германии в 2027 году

Tекст: Мария Иванова

Bosch выходит на рынок гуманоидных роботов относительно поздно, в 2026 году он заключил ряд соглашений с предприятиями Европы и Китая, одно из них – весной с британским стартапом Humanoid, передает РИА «Новости» со ссылкой на FAZ.

«Bosch планирует производить в Бюле совершенно новый продукт. Со следующего лета на заводе в сотрудничестве с британским стартапом Humanoid начнется серийное производство так называемых гуманоидных роботов», – пишет издание.

Представитель Humanoid сообщил изданию, что серийное производство роботов в Бюле должно начаться в августе 2027 года. После успешных практических испытаний Bosch возьмет на себя выпуск роботов по заказу Humanoid, а в перспективе может поставлять такие компоненты, как приводы, моторы и датчики.

По данным Humanoid, на заводе будет выпускаться новое поколение роботов под названием Gamma – платформа для промышленного применения. Одним из первых покупателей станет производитель автокомпонентов Schaeffler, с которым стартап также подписал соглашение. Humanoid планирует не только продавать, но и сдавать роботов в аренду для монотонных и тяжелых операций в производстве и логистике, а в 2027 году в Бюле рассчитывают выпустить несколько сотен таких машин.

Сейчас на заводе Bosch в Бюле работают 2,7 тыс. человек, которые производят небольшие электродвигатели и компоненты для автомобильных стеклоподъемников. Ранее компания объявила о планах сократить около 1,1 тыс. рабочих мест на этом предприятии к 2030 году.

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