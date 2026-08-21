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    21 августа 2026, 08:30 • Экономика

    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке

    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    На топливном рынке России наблюдается вторая волна напряжения и очереди на АЗС, признали власти. Однако эта ситуация отличается от первой волны. С одной стороны, спрос на бензин в августе традиционно выше, но с другой стороны, на этот раз уже не надо в спешке придумывать меры поддержки и стабилизации ситуации. Они уже есть и работают. Что поможет и когда ситуация улучшится?

    Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о второй волне напряжения на топливном рынке России. «Правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе. И мы мониторим ситуацию вместе с компаниями и регионами в ежедневном режиме, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас складывается второй этап так называемый, напряженная ситуация на рынке», – сказал Новак.

    Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев подтвердил наличие очередей за бензином на заправках в России.

    Однако правительство рассчитывает, что ситуация значительно улучшится, так как в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов.

    Какие меры были приняты еще в первую волну напряжения и действуют до сих пор? Кроме запрета экспорта бензина и дизеля, это разрешение производить бензин более низкого экологического стандарта, чем Евро-5, а также старт импорта бензина не только из ближнего зарубежья (в частности из Белоруссии), но и из дальнего зарубежья.

    На этой неделе впервые на питерской бирже была продана партия привезенного из-за границы бензина марки АИ-92. Его отгрузили с железнодорожной станции Кола в Мурманской области. Объем продажи составил 360 тонн по цене 105 тыс. рублей за тонну.

    До этого появилась информация о том, что индийский бензин не могут разгрузить в Мурманске из-за разногласий о цене между поставщиком и регулирующими органами. Поставщики считают, что это топливо должно стоить 150 тыс. рублей за тонну, тогда как на бирже она была менее 78 тыс. рублей за тонну. При этом в России заработал механизм импортного демпфера, позволяющий компенсировать разницу между ценой импортного топлива с доставкой и внутренней оптовой ценой. Однако он почему-то не сразу сработал.

    В чем отличие второй волны напряжения от первой? «В отличие от прошлой волны напряжения, которая пришлась на конец июня – начало июля, сейчас потребление бензина больше. В августе всегда наблюдается пиковый объем потребления. В этом плане ситуация хуже. Однако мы не знаем, какой уровень переработки сейчас в сравнении с первой волной», – говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    «Первая волна была ценовой, вторая – физическая. В июне котировки шли вверх, топливо при этом было. Сейчас средняя розница в начале августа держалась около 76 рублей за литр и даже подсаживалась, а очереди вернулись.

    Цена перестала быть индикатором. Дефицит переехал из котировки в бензовоз. Демпфер, заморозки и биржевые нормативы лечат цену, но не логистику», - говорит эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян. Второе отличие, по его словам, это глубина, так как переработка в августе на 5% меньше, чем в июле.

    «С другой стороны сейчас не приходится на ходу придумывать разные меры в виде снижения требований к качеству топлива и более масштабного импорта из ближнего и дальнего зарубежья, потому что сейчас это уже все есть и по идее работает», - говорит Юшков.

    «Сработали три меры, все три добавляют физический объем. Это запрет экспорта, белорусские отгрузки и допуск Евро-3. Импорт пока в статусе эксперимента. 360 тонн - это примерно пятиминутное потребления страны, потому что в сутки летом внутренний рынок может съедать порядка 110 тысяч тонн», - говорит Вакилян.

    Что касается демпферного механизма и ценовых разногласий в Мурманске, то эксперт отмечает, что механизм работает, виноватых искать бессмысленно, там чистая арифметика. «Механизм работает, просто у него узкое горло: считается он от индийской котировки плюс фрахт плюс военная страховка по вчерашней базе, а платить по нему надо сегодня. Импортная альтернатива по расчету ФАС на июнь – 112,6 тысячи, компенсация выходит в районе 50 тысяч на тонну», - говорит эксперт.

    Кроме того, надо понимать, что везет этот бензин не совсем Индия, а компания с российским участием. «Первая партия пришла от индийской компании Nayara Energy, где 49,13% принадлежит «Роснефти». Российская компания привозит топливо себе через собственную индийскую площадку. Внутрироссийской цены ждать не от кого – между Вадинаром и Мурманском лежат фрахт, перевалка, страховка от военных рисков и наш собственный акциз. 500 тысяч тонн, в которые власти оценили потребность в импорте, – это четверо-пятеро суток для страны», - говорит Вакилян.

    «То, что начались продажи импортного бензина через биржу показывает, что стороны все-таки смогли договориться, и это топливо будет постепенно поступать на внутренний рынок - на независимые АЗС и, вероятно, заправки «Роснефти»,

    - говорит Юшков.

    Одна из важнейших мер, которая насыщает рынок - это разрешение НПЗ производить топливо Евро-2 и Евро-3 вместе Евро-5. Потому что некоторые завод получили повреждение тех установок, которые доводят качество топливо до Евро-5, но у них есть возможность производить топливо более низкого качества, но сейчас главное дать объем, поясняет эксперт ФНЭБ.

    Избежать очередей на заправках не получается. «Очередь – производная от ожиданий. Люди едут заправляться раньше, чем пустеет бак, и лимит в 30 литров этот маховик подкручивает сам, потому что заставляет приезжать вдвое чаще», - говорит Вакилян.

    По мнению Юшкова, в ближайшее время станет попроще. Во-первых, Новак обещает, что несколько НПЗ выйдут обратно из ремонтов, а значит объем предложения увеличится. Во-вторых, с сентября всегда снижается спрос на бензин, так как люди начинают меньше перемещаться на дальние расстояния. Вакилян полагает, что в сентябре еще будут наблюдаться мигрирующие локальные провалы там, где длинное плечо доставки и много независимых АЗС, но октябрь будет легче.

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