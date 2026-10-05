Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
В Британии прошли протесты из-за прибытия 149 нелегалов
В британском Госпорте протестующие вступили в стычку с полицией из-за мигрантов
В британском городе Госпорт около 300 человек устроили акцию протеста после прибытия 149 нелегальных мигрантов, шестеро демонстрантов были задержаны.
«Протестующие зажигали файеры во время стычки с полицией в Гэмпшире после высадки на берег почти 150 мигрантов, прибывших через Ла-Манш», – пишет The Telegraph.
Демонстранты пытались перекрыть дороги, чтобы помешать увезти мигрантов. Несмотря на это, несколько автобусов под охраной полиции направились в Дувр, где прибывших разместят в центрах временного содержания, отмечает РИА «Новости».
Ранее два судна спасателей доставили мигрантов в Госпорт. Шлюпка с нелегалами отчалила из Нормандии, это уже третий подобный случай за месяц. С начала года Ла-Манш пересекли около 19,5 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Британии вспыхнули протесты из-за прибытия лодки с нелегальными мигрантами, а город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от страны из-за беженцев.
В начале сентября эксперты объяснили причину массовых протестов европейцев против мигрантов.
Летом масштабные антимигрантские погромы произошли в Белфасте.