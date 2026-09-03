3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не лёгкая.0 комментариев
Дмитриев объяснил причину массовых протестов европейцев против мигрантов
Дмитриев назвал миграционную политику ЕС причиной массовых протестов европейцев
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев объяснил массовые протесты в европейских странах реакцией граждан на проводимую властями миграционную политику.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал массовые акции граждан Евросоюза, недовольных наплывом беженцев, передает РИА «Новости».
«Европейцы выходят на протесты против своих благосклонных к мигрантам бюрократов», – написал политик на своей странице в соцсети.
В среду в Мадриде и других испанских городах состоялись многотысячные демонстрации в поддержку Сеуты, столкнувшейся с серьезным миграционным кризисом. В конце июля этот испанский анклав в Северной Африке, граничащий с Марокко, подвергся массовому наплыву нелегалов. По данным МВД Испании, границу пересекли около 72 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне испанская полиция открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов в Сеуте.
В середине августа Кирилл Дмитриев назвал массовый приток нелегалов в этот анклав закономерным итогом провальной миграционной политики Запада.
Политолог Вадим Трухачев возложил ответственность за обострение ситуации на премьер-министра Испании Педро Санчеса.