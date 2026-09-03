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    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не лёгкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    3 сентября 2026, 09:10 • Новости дня

    Дмитриев объяснил причину массовых протестов европейцев против мигрантов

    Дмитриев назвал миграционную политику ЕС причиной массовых протестов европейцев

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев объяснил массовые протесты в европейских странах реакцией граждан на проводимую властями миграционную политику.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал массовые акции граждан Евросоюза, недовольных наплывом беженцев, передает РИА «Новости».

    «Европейцы выходят на протесты против своих благосклонных к мигрантам бюрократов», – написал политик на своей странице в соцсети.

    В среду в Мадриде и других испанских городах состоялись многотысячные демонстрации в поддержку Сеуты, столкнувшейся с серьезным миграционным кризисом. В конце июля этот испанский анклав в Северной Африке, граничащий с Марокко, подвергся массовому наплыву нелегалов. По данным МВД Испании, границу пересекли около 72 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне испанская полиция открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов в Сеуте.

    В середине августа Кирилл Дмитриев назвал массовый приток нелегалов в этот анклав закономерным итогом провальной миграционной политики Запада.

    Политолог Вадим Трухачев возложил ответственность за обострение ситуации на премьер-министра Испании Педро Санчеса.

    2 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта

    Сальвини: Некоторым странам Европы выгоден конфликт на Украине

    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о нежелании части европейских государств завершать украинский кризис.

    Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта ради увеличения продаж вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, продолжение боевых действий приносит этим странам очевидную выгоду.

    «У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские столицы не хотят положить конец конфликту и ищут предлог, чтобы продавать больше оружия», – подчеркнул политик.

    Кроме того, вице-премьер Италии выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей русофобией, которая активно распространяется по странам Европы.

    Напомним, правящая коалиция Италии выдвинула план поэтапного снятия антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность европейских стран на продолжение боевых действий.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова подчеркнула невыгодность заключения мира для государств Евросоюза.

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    2 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе

    Politico: Изменение климата угрожает планам ЕС по расширению ядерной энергетики

    Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное обмеление европейских рек из-за летней засухи лишило атомные электростанции воды для охлаждения реакторов, поставив под угрозу многомиллиардные планы по расширению отрасли.

    Европейские планы по масштабному расширению ядерной энергетики столкнулись с непредвиденными трудностями из-за аномальной жары и засухи, пишет Politico.

    Экстремальные погодные условия привели к рекордному падению уровня воды в реках, лишив электростанции необходимого охлаждения.

    «Изменение климата делает ядерную энергетику все более непредсказуемой», – заявил профессор истории технологий Шведского королевского технологического института Пер Хегселиус.

    В августе единственная АЭС Болгарии снизила поставки, а Румыния была вынуждена остановить оба своих реактора. Венгрия сократила производство на три четверти, чтобы избежать полного отключения. Во Франции рекордное количество реакторов приостановило работу или снизило мощность.

    Даже при наличии воды повышение ее температуры вынуждает останавливать реакторы из-за экологических норм. В июне Швейцария отключила один реактор, чтобы не сбрасывать подогретую воду и не навредить местной фауне. Дополнительную угрозу представляют лесные пожары, штормы и наводнения, частота которых растет.

    Несмотря на климатические риски, ядерная энергетика переживает возрождение. Европейские страны планируют увеличить мощности на 50% к середине века. Франция намерена потратить 4,3 млрд евро до 2040 года на адаптацию своих АЭС, а новые станции все чаще строят на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с рекордным обмелением рек на фоне сильной жары.

    Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ» из-за падения уровня воды в Дунае.

    Аномальные погодные условия во Франции привели к остановке трех ядерных реакторов.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в т.н. «инциденте в Лейпциге». Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет Европейского союза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года, потребовав от Еревана снять барьеры для европейских товаров.

    Совет Европейского союза официально одобрил инициативу Еврокомиссии о временном послаблении торгового режима с Арменией сроком на два года, передает «Московский комсомолец». При этом Брюссель оставил за собой право применять защитные механизмы в случае, если армянский импорт начнет угрожать позициям местных производителей.

    Ключевым требованием к Еревану является полное отсутствие барьеров для ввоза европейских товаров на армянский рынок. В Совете ЕС прямо заявили, что эти шаги предпринимаются в контексте политического противостояния с Россией.

    По оценкам европейских чиновников, новые правила охватят около 80% армянского экспорта. Речь идет о 99% свежих фруктов, овощей и растительной продукции, которую Армения традиционно поставляет в Россию. Однако Ереван будет обязан соблюдать санитарные стандарты ЕС и уважать систему защищенных географических наименований, из-за чего армянский коньяк не сможет продаваться в Европе под этим брендом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал обнулить тарифы для большинства поставляемых из Армении товаров.

    Ранее Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной армянской продукции в Россию.

    Служба внешней разведки предупредила о неизбежности глубокого экономического кризиса в республике при разрыве с ЕАЭС.

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    2 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Маряи Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Украина направила Евросоюзу новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств противовоздушной обороны, включая ракеты для американских комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Речь идет о нескольких миллиардах евро, которые должны покрыть потребности украинской противовоздушной обороны, включая высокотехнологичные системы Patriot PAC-3», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.

    По ее словам, государства-члены ЕС уже рассматривают запрос. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отмечала, что переговоры о передаче Киеву ракет Patriot пока не принесли конкретного результата.

    Фон дер Ляйен добавила, что с июня Евросоюз перечислил Украине около 8,5 млрд евро из кредита в 90 млрд евро на закупку беспилотников и ракет. Средства также планируется использовать для приобретения истребителей европейского производства. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны Запада в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей.

    Днем ранее руководство Евросоюза выделило Киеву 6,1 млрд евро на приобретение радарных комплексов и боеприпасов.

    До этого украинские власти игнорировали средства противовоздушной обороны в своих запросах по европейской программе военного финансирования.

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    2 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян

    Каллас: Ряд стран ЕС не поддержал новые визовые ограничения против россиян

    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд стран Европейского союза заблокировал предложение Еврокомиссии о введении новых визовых ограничений против россиян, включая участников спецоперации, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Инициативу внешнеполитической службы Евросоюза не удалось согласовать из-за позиции некоторых государств объединения, сообщила она на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии, передает ТАСС.

    Каллас пояснила, что предложения по введению новых визовых ограничений против граждан России «обсуждались на встрече» министров иностранных дел. Однако она добавила, что не смогла переубедить страны, которые продолжают выступать против таких мер.

    Кроме того, на встрече в Ирландии обсуждалась очередная попытка экспроприации суверенных активов России. По словам Каллас, министры затронули эту тему, но не пришли ни к каким договоренностям.

    В апреле глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Позже власти Италии и Франции выступили против данной инициативы из-за рисков повсеместного ограничения поездок россиян.

    В июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала неудачу с введением этих визовых ограничений в новый пакет санкций.

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    2 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Каллас обвинила Россию в «государственном терроризме»

    Каллас назвала атаку дрона в аэропорту Лейпцига государственным терроризмом

    Каллас обвинила Россию в «государственном терроризме»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас назвала инцидент с беспилотником в аэропорту Германии «актом государственного терроризма» со стороны России.

    Попытка атаки на аэропорт в Германии может быть расценена как терроризм, поддерживаемый государством, передает Associated Press. Страны Европейского союза сейчас обсуждают возможные ответные меры.

    Накануне правительство Германии возложило на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, произошедший 4 августа. Тогда рядом с украинским самолетом был обнаружен беспилотник со взрывчаткой, который впоследствии удалось обезвредить. В ответ на это Берлин объявил о закрытии российского консульства и других мерах.

    «Очевидно, что это имеет все признаки государственного терроризма. Вопрос в том, что нам с этим делать», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Отметим, что западные чиновники регулярно обвиняют Москву в организации диверсий для дестабилизации ситуации в Европе. В связи с этим Евросоюз планирует ввести новые санкции, добавив в списки еще 1,6 тыс. лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. При этом европейские страны сохраняют осторожность, чтобы избежать открытого конфликта с ядерной державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг обвинения немецких властей.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас изначально призывала дождаться официальных результатов расследования.

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    2 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Фицо: ЕС одобрил Украине кредит, а Киев уже кричит об отсутствии денег

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отказе Братиславы участвовать в финансовых механизмах военной поддержки Киева на фоне жалоб Украины на нехватку средств.

    Словакия категорически отказывается участвовать в финансировании военных нужд украинской стороны, передает РИА «Новости».

    По словам премьер-министра Словакии, республика не намерена присоединяться к европейским механизмам поддержки конфликта.

    «Вы заметили, что Украина уже кричит о том, что у нее нет денег? Кредит на 90 млрд был одобрен, а они уже просят очередные деньги», – подчеркнул словацкий премьер на пресс-конференции, которую транслировал словацкий канал ТА3.

    Фицо добавил, что Братислава никогда не поддерживала финансовые инициативы, направленные на разжигание конфликта. Он заверил, что до тех пор, пока возглавляет правительство, Словакия не станет частью кредитов или финансовых даров для Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предсказал невозврат Украиной европейского кредита на 90 млрд евро.

    Политик отказался выделять бюджетные средства на новый финансовый пакет НАТО для военной помощи Киеву.

    Позже он сообщил об отсутствии финансовых обязательств перед украинской стороной в итоговой декларации июльского саммита альянса.

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    2 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас вызвала постпреда России из-за взрывчатки в Лейпциге

    Глава дипломатии ЕС Каллас вызвала постпреда России после инцидента в Лейпциге

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе из-за обнаруженного в немецком аэропорту дрона со взрывчаткой.

    Поводом для дипломатического демарша стала недавняя находка в воздушной гавани Лейпцига, передает РИА «Новости».

    В начале августа между украинскими грузовыми самолетами там нашли беспилотник с прикрепленным взрывным устройством.

    «Мы уже вызвали российских послов, как это сделали и многие государства-члены, и обсудим, что еще мы можем сделать», – заявила Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. Власти Германии возложили ответственность за предполагаемую диверсию на Москву.

    Российская сторона категорически отвергла эти обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что безосновательные нападки Берлина напрямую связаны с предстоящими выборами в Германии и растущей популярностью оппозиционных сил. В ведомстве также пообещали ответить на недружественные шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    МИД ФРГ вызвал российского посла для обсуждения этой ситуации.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев категорически отверг данные обвинения немецких властей.

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    2 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    В Евросоюзе признали сохранение тяжелого положения Киева

    Глава МИД Ирландии Макэнти признала сложное положение Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Ирландии Хелен Макэнти признала, что прошедшее лето стало особенно сложным периодом для украинских властей.

    Глава министерства иностранных дел и министерства обороны Ирландии Хелен Макэнти заявила о сохраняющемся тяжелом положении на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что прошедшее лето стало для Киева особенно сложным периодом.

    «И спасибо вам за то, что вы нашли время приехать сюда после нескольких особенно тяжелых лет, а также после лета, которое оказалось тяжелым не только для вас, но и для многих других», – обратилась Хелен Макэнти к украинскому коллеге Андрею Сибиге.

    В Ирландии проходит неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уточнила, что участники мероприятия обсудят антироссийские санкции, однако никаких решений по ним принимать не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предупредила о наступлении самой тяжелой зимы для Киева.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала создание совместной экспертной группы Евросоюза и НАТО.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ввести санкции против контактирующих с Россией европейских политиков.

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    2 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Испанский анклав Сеута погрузился в хаос из-за наплыва мигрантов

    Испанская полиция открыла огонь при разгоне лагеря мигрантов в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массовых беспорядков в Сеуте премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что в городе по-прежнему находятся около пяти тысяч нелегальных мигрантов.

    Полиция Испании открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов возле городской больницы Сеуты, пишет Politico.

    Ранее власти заявляли, что большинство из 72 тыс. нелегалов покинули анклав, однако реальная ситуация на улицах свидетельствует об обратном.

    По словам главы испанского правительства, нелегалам, прибывшим по экономическим причинам, откажут в убежище и депортируют. «Мой сын не смог найти работу на родине», – рассказал один из марокканских мигрантов, развернувших стоянку на местном пляже.

    Обстановка в городе стремительно накаляется, фиксируются столкновения между местными жителями, полицией и приезжими. Протестующие горожане начали нападать на импровизированные лагеря, а прокуратура Сеуты расследует 22 предполагаемых случая сексуального насилия над женщинами.

    Для стабилизации ситуации Мадрид анонсировал выделение 309 млн евро. Эти средства направят на укрепление безопасности, поддержку бизнеса и гуманитарные нужды, чтобы вернуть спокойствие гражданам и предпринимателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни марокканских нелегалов устроили акцию протеста в Сеуте ради получения политического убежища.

    Мэр испанского анклава Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за присутствия десяти тысяч иностранцев.

    Глава Мадрида Исабель Диас Аюсо обвинила премьер-министра Педро Санчеса в предательстве на фоне миграционного кризиса.

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    2 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Европейцы резко сократили траты на продукты питания и алкоголь

    Потребительские расходы жителей ЕС на продукты и алкоголь заметно снизились

    Tекст: Мария Иванова

    Граждане стран Евросоюза стали тратить меньше денег на продовольствие и спиртные напитки из-за существенного удорожания базовых потребностей.

    В начале текущего года структура потребительских трат европейцев претерпела изменения, передает РИА «Новости».

    Доля расходов на продовольствие составила 16,28%, а на спиртные напитки – 4,03%. Оба показателя упали на 0,18 процентного пункта по сравнению с январем прошлого года.

    Представители Евростата объяснили сложившуюся экономическую ситуацию. «В январе 2026 года почти половина (46%) совокупных потребительских расходов домохозяйств в Европейском союзе (ЕС) приходилась на три категории: продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду и электроэнергию, а также транспорт», – отмечает ведомство.

    Аналитики подчеркнули, что в каждой из этих сфер наблюдался существенный рост цен. Затраты на жилье и сопутствующие услуги также уменьшились на 0,1 процентного пункта, достигнув 14,87%. Транспортные расходы упали на 0,4 процентного пункта – до 14,74%.

    Наименьший удельный вес в бюджете европейцев традиционно занимают образование, а также различные виды страхования и финансовые услуги. Доля этих категорий составила 1,2% и 3,01% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году немецкие пивоварни сварили рекордно низкий объем пенного напитка за последние три десятилетия.

    Директор Эстонского института конъюнктуры Петер Раудсепп объяснил падение розничных продаж продуктов питания ростом налогов и цен.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала общее снижение среднего потребления алкоголя на душу населения в Европе.

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    3 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренный прием стран в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия выступает против ускоренного приема новых членов в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

    «Я подтвердил, что Венгрия не поддерживает ускоренную процедуру вступления какой-либо страны-кандидата», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Венгерский премьер также заявил, что ожидает скорейшего решения по приостановке штрафа в размере 1 млн евро в день, наложенного на предыдущее правительство страны.

    По словам Мадьяра, особенно в свете событий в Сеуте этим летом, Венгрия продолжит поддерживать правовую базу и физическое закрытие границ для борьбы с нелегальной миграцией.

    Венгрия одобрит семилетний бюджет Евросоюза только при условии, что итоговый компромисс будет отвечать интересам венгерского народа и бизнеса, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Коштой заявил о недопустимости ускоренного вступления Украины в ЕС.

    Мадьяр выступил против форсирования переговоров о присоединении Киева к Евросоюзу.

    Мадьяр также настоял на исключении из итоговой декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

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    3 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    Каллас выступила против реформы дипломатической службы Евросоюза

    Каллас отвергла франко-германский план реформы внешнеполитической службы ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против инициативы Франции и Германии по реформированию внешнеполитической службы Европейского союза из-за риска усиления контроля Еврокомиссии.

    Глава европейской дипломатии сопротивляется планам Франции и Германии по изменению структуры внешнеполитической службы Европейского союза, передает ТАСС со ссылкой на Politico. В Брюсселе опасаются, что реформа усилит влияние Еврокомиссии.

    Париж и Берлин предложили передать часть функций дипломатической службы Евросоюза в ведение Еврокомиссии. Сторонники Каи Каллас полагают, что это позволит председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен расширить контроль над внешней политикой объединения.

    В качестве ответной меры Каллас обратилась к новому генеральному секретарю службы Кайсе Оллонгрен с просьбой разработать альтернативные варианты реформы. Ожидается, что будет создана специальная группа «Совет старейшин» для обсуждения возможных изменений.

    На встрече министров иностранных дел в Ирландии Каллас отметила, что большинство коллег выступили против институциональных преобразований. «Проблема не в договорах и не в институциональной структуре. Проблема в реализации», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность передачи части функций Европейской службы внешних связей своим подразделениям.

    Столицы стран Евросоюза обсуждают масштабную перестройку дипломатического ведомства из-за его низкой эффективности.

    Политолог Александр Рар назвал конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас столкновением двух моделей будущего объединения.

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    3 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    На манифестации в поддержку Сеуты в Мадриде пострадали четверо полицейских

    Tекст: Мария Иванова

    В Мадриде четыре сотрудника полиции получили травмы в результате столкновений с радикальными участниками массовой манифестации в поддержку Сеуты.

    Четверо стражей порядка пострадали в ходе инцидентов, устроенных радикально настроенными участниками шествия в испанской столице в поддержку Сеуты, передает ТАСС. Четыре человека были задержаны.

    Накануне вечером тысячи граждан вышли на улицы по всей Испании, протестуя против ситуации с нелегальными мигрантами в автономном городе. В Мадриде центральную площадь Сибелес заполнили до 50 тыс. человек, скандировавших лозунги в поддержку Сеуты.

    В конце июля десятки тысяч нелегалов добрались до Сеуты вплавь и вброд, обойдя волнолом на границе с Марокко. Власти Мадрида решили привлечь военных для обеспечения безопасности. По оценкам, в город могло проникнуть до 80 тыс. человек, но большинство уже вернулось в Марокко. Премьер-министр Испании Педро Санчес утверждает, что в городе остается до 5 тыс. мигрантов, однако местные власти полагают, что их число значительно выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за миграционного кризиса.

    Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил о возвращении в Марокко 70 тыс. нелегалов.

    Испанская полиция открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов.

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    3 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 869 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 869 долларов за тысячу кубометров на фоне сохраняющейся волатильности энергетического рынка.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром снизились на 1,5%, опустившись чуть ниже 869 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 880,1 доллара, а к 9:00 мск показатель составил 868,9 доллара.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 882 доллара за тысячу кубометров. Рынок газа в Европе остается волатильным из-за конфликта на Ближнем Востоке, который ранее привел к значительному удорожанию энергоресурсов.

    Средние биржевые цены в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года – 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее биржевые цены на газ ускорили рост до 854 долларов.

    В конце августа котировки достигли уровня 834 долларов на фоне ближневосточного конфликта.

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