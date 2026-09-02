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    2 сентября 2026, 22:15 • В мире

    Война с Ираном показала упадок морской мощи Америки

    Война с Ираном показала упадок морской мощи Америки
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clayton A. Wren/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Александр Тимохин

    В среду, 2 сентября, покрытый ржавчиной американский авианосец «Авраам Линкольн» сделал первую после восьми месяцев боевого похода остановку в порту – корабль зашел в порт Паттайи (Таиланд). Корабль оказался в центре скандала из-за сообщений о том, что его моряки голодают и испытывают сильный стресс вплоть до попыток самоубийств. ВМС США находятся в кризисе – но что это значит и для них, и для всего остального мира?

    Авианосцы – основа ударных сил ВМС США в неядерной войне. Поэтому самые крупные публичные скандалы после окончания Второй мировой войны зачастую связаны с ними, и нынешний скандал не исключение.

    Началось все с пожара в прачечной авианосца «Джеральд Форд». Все бы ничего, на кораблях бывают пожары, но экипаж провалил борьбу за живучесть настолько, что кораблю пришлось идти на базу. Но это было только начало.

    В середине августа СМИ озвучили проблемы и с другим авианосцем – «Авраам Линкольн», принадлежащим к предыдущему типу «Нимитц». Прежде всего, вопрос вызвал срок боевой службы «Линкольна», превысивший 260 суток в море. Мало того, продолжительность вахт личного состава в отдельных случаях доходила до 16 часов – корабль принимал участие в недавней операции США против Ирана.

    Несмотря на бодрые репортажи CNN об обстановке на борту, фактически обстановка на «Линкольне» была куда хуже. Подтверждением тому служат сообщения о попытках самоубийства моряков, не выдержавших условий несения службы. Ничего удивительного в этом нет – служба на кораблях такого типа для массы должностей сопряжена с экстремально высоким стрессом даже в условно мирное время. И тем более в военное, где ценой ошибки является не только потеря самолета и риск для жизни пилота и других моряков, но и срыв боевой задачи авианосной группы.

    Параллельно в СМИ просочились слухи о проблемах с сантехникой, нехватке продуктов питания, которая оказалась достаточной для того, чтобы личный состав начал терять вес. В целом корабль был, как было указано в репортаже, «серьезно изношен».

    Все эти факты указывают на то, что служба на корабле велась на пределе возможностей.

    Для американцев это не является чем-то особенным. Вопреки распространенным в России мнениям, они способны «заездить» личный состав до серьезного уровня истощения. Другое дело, что оснований для такой эксплуатации корабля и экипажа в теории не было – авианосцев Америке должно было хватить... но не хватило в итоге.

    «Линкольн» ушел домой, его сменил «Джордж Вашингтон», давление на Иран не снизится, но вопросы у американской общественности к ВМС теперь так просто не исчезнут. А спросить есть за что.

    Что такое 260-280 дней на боевой службе? Это сотни супружеских измен, родившиеся в отсутствие отцов дети, потерянные удобные арендные дома или квартиры. А для резервистов, которых вытащили из запаса, – еще и зачастую потеря работы в мирной жизни.

    Но поддержание мирового господства силами переживающего некоторый упадок общества – задача непростая. Личного состава у ВМС США не хватает, кораблей тоже не хватает.

    Все это началось задолго до Трампа. Боевые службы по 200 с лишним суток проходили не только авианосцы, но и эсминцы. А эсминец куда сильнее подвержен качке, чем огромный авианосец, и утомляемость личного состава на таких кораблях существенно выше.

    ВМС существенно понижали возрастные требования к призывникам, но людей все равно не хватало. Во время войны в Афганистане на караульную службу в афганских горах отправляли даже гидроакустиков с подлодок. На все это накладывались проблемы с налетом авиации морской пехоты, уже ставшая нарицательной потеря навыков в борьбе за живучесть и упадок командной культуры. Чего только стоили столкновения эсминцев с другими кораблями из-за психологического состояния женщин-офицеров.

    То, как изматывался личный состав, – отдельная история. Просто один пример – чтобы вести службы с приемлемым уровнем напряжения моряков и иметь достаточное количество людей для борьбы за живучесть, экипаж литторальных боевых кораблей надо было бы увеличивать не менее чем в полтора раза – сверх штатного расписания, которое там не продумано. Все это отражалось и отражается на отношении моряков к службе, на желании бывших моряков оставаться в резерве и на притоке новобранцев.

    Но это только один аспект кризиса ВМС США. На уровне кораблестроительных программ ВМС прославились безумными начинаниями типа тех же литторальных кораблей, эсминцев «Зумвалт», «суперфрегатов» типа «Констеллейшн», первыми десантными кораблями типа «Америка» без док-камер и другим подобным непотребством. Все это не подорвало потенциал ВМС только потому, что США не вовлечены ни в какую большую войну, требующую серьезного напряжения сил, – Иран, при всем упорстве его сопротивления, на таковую не потянул.

    Поверх всех этих проблем находится провал американской военно-морской стратегии. США буквально не знают, как им применять флот в следующей большой войне, не могут досконально определить ее облик и, как следствие, не могут спланировать развитие флота.

    Дискуссии о будущем ВМС в США идут открытые и напряженные, вот только ясного образа будущего пока нет. Адмирал Артур Цебровски, создатель теории сетецентричной войны, любил говорить, что если вы не создаете свое будущее, то становитесь жертвой будущего, которое создали для вас. ВМС США сейчас именно в том положении.

    Именно поэтому

    война с Ираном, которая по напряжению для ВМС не сравнима с войнами прошлого, привела к тому, что проблемы американского флота стали достоянием СМИ и предметом внимания в Конгрессе.

    Но злорадствовать не стоит. То, что все всплывает на поверхность в США, всегда было предвестником изменений. В США идет интенсивная борьба за власть, и события на борту «Линкольна» уже подняли на флаг деятели Демократической партии. Необходимость давить на Трампа вполне может привести к тому, что эти проблемы и дальше будут раздуваться – даром, что они были и при власти демократов. Но в реалиях американского общества это означает высокую вероятность перемен, которые могут быть достигнуты  разными способами.

    Есть риск, что скандал с положением дел на авианосце может повлечь за собой оздоровление обстановки. И скептицизм тут неуместен. Проблема с фрегатами нашла свое решение – программу «Констеллейшн» отменили, теперь вместо этих переразмеренных и слишком дорогих для фрегата кораблей появилась куда более адекватная программа FF(X), а она позволит американцам сильно нарастить численность надводных сил.

    Проблему с недостаточным боевым радиусом палубных самолетов, видимо, попробуют решить с помощью нового палубного заправщика, проработку которого ВМС недавно инициировали. Безэкипажные корабли «Мародер» позволят отвязать численность надводных сил от численности личного состава – и первый корабль уже спустили на воду. Проблемы с постройкой новых стратегических подлодок «Коламбия» тоже решают, призвав в качестве управленческой структуры «Палантир» с его искусственным интеллектом.

    Десятки лет ВМС США деградировали, становясь тенью самих себя в недавнем прошлом. Возможно, мы наблюдаем отскок от дна. Для стран, которые США объявили врагами, в этом нет ничего хорошего.

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