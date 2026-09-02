Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.2 комментария
Учитель и школьник пострадали при нападении подростка в Новой Москве
Два человека получили травмы из-за нападения восьмиклассника в московской школе
Незначительные травмы, не угрожающие жизни и здоровью, диагностированы у педагога и одного из учеников после попытки нападения подростка в школе в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
После попытки нападения подростка в школе №1392 в Новой Москве педагог и девятиклассник получили легкие травмы, передает ТАСС.
«Инцидент, произошедший сегодня в школе №1392, находится на контроле Департамента образования и науки города Москвы. Школа продолжает работу в штатном режиме. У пострадавших педагога и девятиклассника диагностированы незначительные травмы, не угрожающие жизни и здоровью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в столичном департаменте образования и науки.
Напавший восьмиклассник обучался по индивидуальной программе из-за особенностей здоровья. Ранее он не был замечен в конфликтных ситуациях, а его классный руководитель имеет квалификацию социального педагога. По словам директора школы, подросток пронес в здание холодное оружие и попытался атаковать учителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле ученица четвертого класса ранила московского учителя кухонным ножом.
В мае МВД России сообщило о предотвращении 52 нападений на учебные заведения с начала года.
Для профилактики подобных инцидентов ведомство составило типичный портрет несовершеннолетнего преступника из благополучной семьи.