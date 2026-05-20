Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.0 комментариев
МВД составило типичный портрет нападающих на школы подростков
Совершающие вооруженные нападения на учебные заведения несовершеннолетние чаще всего воспитываются в полных семьях и получают положительные характеристики от педагогов, сообщил замглавы ГУ по противодействию экстремизму МВД Александр Богданов.
Анализ обстоятельств школьных трагедий показал, что подростки-преступники обычно не испытывают финансовых трудностей и не пропускают уроки, сказал Богданов, передает ТАСС.
«В прошлом году ученики в собственных школах совершили 11 нападений на учеников и педагогов общеобразовательных организаций в девяти субъектах России. Одновременно органами внутренних дел было предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах», – проинформировал он.
Эксперт пояснил, что подавляющее большинство таких школьников проживает в хороших условиях, а их родители трудоустроены. Иногда взрослые даже работают в сфере образования или структурах правопорядка.
Кроме того, будущие нападавшие учатся удовлетворительно и не имеют конфликтов со сверстниками. Поскольку они не состоят на учете в полиции, система профилактики правонарушений их просто не замечает, резюмировал представитель ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года сотрудники МВД предотвратили 52 нападения на российские учебные заведения.
Напавшая на одноклассников красноярская школьница получила положительную характеристику от педагогов.