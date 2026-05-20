Эксперт объяснил причину усиленного протокола встречи Путина в Китае

Эксперт Санакоев сообщил о намеренном усилении Китаем протокола визита Путина

Tекст: Дарья Григоренко

Санакоев отметил, что это было сделано для подчеркивания значимости приезда российского лидера, передает РИА «Новости».

«Протокол имеет огромное значение: кто где стоит, какой церемониал, мероприятия и так далее... Надо обратить внимание, что китайская сторона встречала Владимира Путина по всему церемониалу государственного визита. То есть здесь, можно сказать, намеренно подчеркнута, усилена протокольная составляющая, дабы показать, насколько дорог гость», – сказал Санакоев.

Аналитик обратил внимание на разницу форматов международных встреч. Он напомнил, что государственный визит проходит только один раз за президентский срок, как это было у Дональда Трампа.

Для Владимира Путина нынешняя поездка стала далеко не первой, поэтому она носила статус официальной. Однако принимающая сторона решила использовать высший церемониал, чтобы выразить особое отношение к главе государства.

Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

Глава российского государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера перед Домом народных собраний с ротой почетного караула.

Официальные переговоры глав государств в китайской столице продлились почти три часа.

Гонконгская пресса отметила исключительную степень личной близости двух политиков.