Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином дружескими и содержательными
Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, передает РИА «Новости».
«Только что в традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас вот в более широком поговорим», – сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Диалог президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжился с участием представительной делегации российских чиновников и бизнесменов.
Накануне Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом.
Утром в среду президент России приехал к Дому народных собраний в Пекине для встречи с председателем КНР.
В ходе беседы Си Цзиньпин заявил о совместном определении вектора развития двусторонних отношений.