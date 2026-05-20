Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.0 комментариев
Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал США за нескоординированный процесс сокращения численности американских сил в Европе.
Руководитель внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна выразил недовольство действиями американских партнеров, передает РИА «Новости».
Поводом для возмущения стал процесс уменьшения численности контингента в европейских государствах.
В беседе с журналистами газеты Financial Times дипломат назвал ряд заявлений о выводе сил произвольными. Он подчеркнул необходимость взаимодействия с союзниками по НАТО для сохранения оборонительного потенциала.
«Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы», – заявил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запланировали существенное сокращение своего военного контингента в Европе.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о смещении военных приоритетов Вашингтона в сторону Индо-Тихоокеанского региона.
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил вероятность ослабления обороноспособности региона из-за отвода американских сил.