Ученые оценили шансы найти жизнь на экзопланете TRAPPIST-1e

Астрономы оценили вероятность существования жизни на экзопланете TRAPPIST-1e

Tекст: Мария Иванова

Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба пытаются выяснить, обладает ли расположенная в 40 световых годах от Земли планета TRAPPIST-1e атмосферой, пишет New Scientist.

Эта скалистая планета размером с Землю находится в так называемой зоне обитаемости своей звезды, красного карлика TRAPPIST-1, где вода может существовать в жидком виде.

«Было приложено много усилий, чтобы найти больше подобных систем, но мы не нашли ни одной», – заявила исследовательница экзопланет из Массачусетского технологического института Ана Глидден. По ее словам, обнаружение атмосферы у TRAPPIST-1e стало бы историческим открытием.

Изучение планеты осложняется активностью ее звезды, которая создает помехи при наблюдениях. Ученые разработали метод вычитания данных о соседней, лишенной атмосферы планете TRAPPIST-1b, из данных о TRAPPIST-1e. Для этого потребовалось более 100 часов наблюдений.

Ожидается, что предварительные результаты исследования будут получены к середине года. Даже в случае обнаружения атмосферы жизнь на TRAPPIST-1e, вероятно, будет сильно отличаться от земной из-за высокого уровня радиации и близости к звезде.

