Лошадь «нашла» древний склеп в низовьях Волги

Лошадь «нашла» склеп времен Золотой Орды в низовьях Волги

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лошадь провалилась под землю в окрестностях села Селитренное в Астраханской области и оказалась в склепе эпохи Золотой Орды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела археологии регионального учреждения «НПУ Наследие» Юрия Лебедева.

По словам археолога, инцидент произошёл, когда местные жители ехали по степи, и внезапно почва под животным просела.

«Она туда упала. Мы выехали на место. Определили, что животное провалилось в склеп позднего золотоордынского периода, который называется »гурхана«», - рассказал Лебедев.

Специалист отметил, что в склепе могла сохраниться воздушная полость, в которую лошадь и провалилась из-за собственного веса. Ранее этот участок был известен как поселение, относящееся к XIII–XV векам, и находился под охраной, однако теперь подтверждено наличие погребальной конструкции предположительно XV века.

Сейчас склеп законсервирован и находится под наблюдением специалистов. Дальнейшие археологические исследования зависят от выделения финансирования на следующий сезон. уточнил Лебедев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи в Китае обнаружили самое раннее доисторическое захоронение возрастом 12-13 тыс. лет.

В Старой Руссе в Новгородской области нашли кладбище домонгольского периода.

Археологи в Сибири выявили уникальное скифское захоронение древнего воина.