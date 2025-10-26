Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.3 комментария
РЖД сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения Алма-Ата – Москва
После восьмилетнего перерыва с воскресенья возобновится беспересадочное железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой, сообщили РЖД.
Движение поездов стартует с 26 октября из Алма-Аты и с 30 октября – из Москвы, передает РИА «Новости».
Пассажиры будут перевозиться в беспересадочных вагонах, которые будут курсировать через день. Время следования – около трех с половиной суток. Вагоны будут прицепляться в Алма-Ате к поезду маршрута Алматы – Саратов, а в России – к поезду «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Дербент – Москва.
Остановки предусмотрены для посадки и высадки в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань, а также в других населенных пунктах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом беспересадочный поезд из Пхеньяна в Москву возобновил рейсы после пятилетнего перерыва.