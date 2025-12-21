News1: Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет News1 со ссылкой на дипломатические источники, профильный чиновник южнокорейского МИД, отвечающий за северокорейскую ядерную программу, недавно посетил Москву и встретился с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими российскими должностными лицами, передает РИА «Новости».

Ранее правительство Южной Кореи информировало о поддержании «необходимого общения» с Россией, в основном через южнокорейского посла в Москве Ли Сок Пэ. Однако, как отмечает News1, подтвержденные встречи профильных чиновников двух стран по вопросам КНДР состоялись впервые за продолжительный период, несмотря на встречу министров иностранных дел в сентябре 2023 года.

Отмечается, что особое внимание вызвали эти контакты на фоне прогнозируемых в 2026 году изменений ситуации на Корейском полуострове. Южнокорейское правительство уже объявило о намерении в грядущем году приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования и возобновлению межкорейского диалога.

Кроме того, отмечается, что для успешного продвижения межкорейских инициатив Сеулу необходим обмен мнениями с Москвой, а также конструктивная роль России в развитии диалога между двумя Кореями.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил о важности контактов с Москвой.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в феврале Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию. В сентябре Сеул отказался вводить новые санкции против России. Тогда же Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России.