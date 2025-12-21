  • Новость часаNews1: Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    21 декабря 2025, 17:13 • Новости дня

    News1: Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Южной Кореи впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией по вопросам, связанным с КНДР, сообщили СМИ.

    Как пишет News1 со ссылкой на дипломатические источники, профильный чиновник южнокорейского МИД, отвечающий за северокорейскую ядерную программу, недавно посетил Москву и встретился с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими российскими должностными лицами, передает РИА «Новости».

    Ранее правительство Южной Кореи информировало о поддержании «необходимого общения» с Россией, в основном через южнокорейского посла в Москве Ли Сок Пэ. Однако, как отмечает News1, подтвержденные встречи профильных чиновников двух стран по вопросам КНДР состоялись впервые за продолжительный период, несмотря на встречу министров иностранных дел в сентябре 2023 года.

    Отмечается, что особое внимание вызвали эти контакты на фоне прогнозируемых в 2026 году изменений ситуации на Корейском полуострове. Южнокорейское правительство уже объявило о намерении в грядущем году приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования и возобновлению межкорейского диалога.

    Кроме того, отмечается, что для успешного продвижения межкорейских инициатив Сеулу необходим обмен мнениями с Москвой, а также конструктивная роль России в развитии диалога между двумя Кореями.

    Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил о важности контактов с Москвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в феврале Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию. В сентябре Сеул отказался вводить новые санкции против России. Тогда же Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России.

    20 декабря 2025, 18:38 • Новости дня
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евродипломатии Кая Каллас публично принесла извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после решения эстонского суда по делу о ложных заявлениях против SAPTK.

    Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.

    Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.

    Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.

    21 декабря 2025, 00:53 • Новости дня
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада, пишет National Interest.

    Как пишет National Interest, «Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины». В материале подчеркнули, что такие слова российского лидера стали унизительными для ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».


    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    20 декабря 2025, 19:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил неудовлетворение работой украинской противовоздушной обороны в Одессе после разрушительных атак российской армии по энергообъектам и инфраструктуре, сообщили местные СМИ.

    Во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, Владимир Зеленский обвинил лиц, ответственных за работу ПВО, в разрушениях в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Это диалог между мной и Сырским», – заявил Зеленский.

    В субботу Минобороны России сообщило о мощном ударе по энергообъектам, которые использует ВСУ, в том числе по объектам в Одессе. Компания ДТЭК отметила повреждение 20 электроподстанций в Одесском регионе.

    Ранее стало известно, что власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты после закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени в результате взрывов.

    Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.

    20 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    20 декабря 2025, 18:47 • Новости дня
    Рейс Москва – Новокузнецк вернулся из-за дебоша в бизнес-классе

    Пассажирка бизнес-класса напала на бортпроводницу рейса Москва – Новокузнецк

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    Самолет, летевший рейсом Москва – Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за инцидента с пассажиркой бизнес-класса, сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.

    По информации МВД, во время полета женщина нецензурно выражалась, спровоцировала потасовку с бортпроводниками и напала на одну из стюардесс. В результате самолет принял решение вернуться в пункт вылета.

    «В аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина мои коллеги задержали агрессивную авиапассажирку. Возбуждено уголовное дело», – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлено, что нарушительницей оказалась жительница Кемеровской области 1991 года рождения.

    В полиции уточнили, что задержанная отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У одной из бортпроводниц диагностированы ушибы, других пострадавших среди пассажиров нет.

    Сообщается, что участниками инцидента также оказались известный артист эстрады и его концертный директор – они помогли усадить дебоширку на место до прилета полиции. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

    Также отмечается, что одной из пассажирок эконом-класса в ходе полета понадобилась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия – ей оказана необходимая поддержка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи ранее задержали иностранного пассажира, устроившего дебош на борту рейса из Стамбула в Казань.

    В Омске вынуждено приземлился самолет, следовавший из Москвы в Барнаул, из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 20:47 • Новости дня
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об угрозах санкций России и Африке, напомнил закон Ньютона о принципе противодействия.

    Глава МИД России Сергей Лавров по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире прокомментировал санкционное давление Евросоюза и США на российско-африканское сотрудничество, передает ТАСС.

    В частности, дипломат подчеркнул, что «жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии». Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, рассматривался ли на переговорах вопрос рисков вторичных санкций для партнеров России.

    Лавров напомнил о применимости закона Ньютона не только к миру физики, но и к международной политике, подчеркнув, что любое давление вызывает ответные механизмы. Министр выразил уверенность, что партнерские связи России с африканскими странами будут далее развиваться, несмотря на попытки Запада ограничить их с помощью угроз или ограничительных мер.

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.

    Глава МИД России заявил о подорванном доверии к странам, которые инициировали антироссийские санкции.

    21 декабря 2025, 06:32 • Новости дня
    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»

    Директор компании-организатора Серенко: Концерт Долиной в Туле отменили

    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Юбилейный концерт Ларисы Долиной, который планировали провести в Туле 4 января, отменили по причине «нездорового ажиотажа вокруг имени артистки», сообщил директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

    В субботу была прекращена продажа билетов. «Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», – приводит слова Серенко РИА «Новости».

    Мероприятие должно было пройти в ДК «Туламашзавод» и носить название «Юбилейный концерт в кругу друзей». По информации агентства, из 724 билетов продать удалось только 380.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупатели квартир на вторичном рынке сталкиваются с тем, что продавцы через суд добиваются возврата жилья, ссылаясь на давление. При этом покупателям не удается взыскать деньги.

    Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве. Однако Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    21 декабря 2025, 09:17 • Новости дня
    В МИД назвали цель Киева при атаках БПЛА в Черном море

    Дипломат Пилипсон обвинил Киев в срыве переговоров атаками БПЛА в Черном море

    В МИД назвали цель Киева при атаках БПЛА в Черном море
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Действия Киева с использованием БПЛА против торговых судов и катеров в Черном море квалифицируют как попытку сорвать работу над перемирием и затруднить переговоры. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

    Киевский режим с помощью атак беспилотников и безэкипажных катеров на торговые суда в Черном море пытается помешать мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью агентству. По его словам, подход Москвы к подобным инцидентам предельно ясен.

    Пилипсон отметил, что российские власти «недвусмысленно квалифицировали атаки украинских БПЛА и безэкипажных катеров на торговые суда в Черном море как пиратство». Он подчеркнул, что прекращение подобных нападений – ключевое условие для продвижения переговорного процесса.

    Дипломат добавил, что такие вылазки Киева очевидно направлены на срыв «кропотливой работы» над поиском взаимоприемлемых вариантов разрешения конфликта. Кроме того, Пилипсон подчеркнул, что интерес к успеху переговоров проявляет в том числе официальная Анкара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции приняли дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что террористические атаки киевского режима против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря являются недопустимыми.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что использование Черного моря как арены для сведения счетов не принесет пользы ни Москве, ни Киеву.

    21 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Власти Туниса задержали российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26
    Власти Туниса задержали российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26
    @ Bbhedia (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропорту Джербы без объяснения причин уже двое суток находятся под задержанием семь россиян и два белоруса из экипажа транспортного вертолета, сообщает Telegram-канал Baza.

    Власти Туниса задерживают российско-белорусский экипаж транспортного вертолета Ми-26 в аэропорту Джербы уже более двух суток, передает URA.RU. Об этом сообщил пилот экипажа Сергей Суслов. У семи граждан России и двух граждан Белоруссии были изъяты паспорта без разъяснения официальных причин задержания.

    Пилот Суслов рассказал, что сотрудники аэропорта у членов экипажа забрали документы, не предъявив оснований для ограничений свободы.

    Экипаж летел в Уганду по коммерческому контракту для одной из авиакомпаний и должен был перегнать вертолет Ми-26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Франции задержали несколько моряков с танкера Pushpa. Моряков допрашивали по подозрению в нарушении морского законодательства.

    21 декабря 2025, 11:46 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

    Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин остался очень доволен подарком из пекарни «Машенька», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

    Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    20 декабря 2025, 18:13 • Новости дня
    Зеленский заявил, что соглашения по Украине может не быть
    Зеленский заявил, что соглашения по Украине может не быть
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет и оно может не появиться вовсе.

    На пресс-конференции с главой правительства Португалии Владимир Зеленский высказал мнение о том, что соглашения по урегулированию на Украине может не быть, передает РИА «Новости».

    По его словам, соглашения сегодня нет. «Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена», – заявил Зеленский.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина может столкнуться с продолжением боевых действий в 2026 году при отсутствии мирного соглашения этой зимой.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Власти США и представители Украины планируют провести переговоры в Майами в ближайшие два дня.

    Президент России Владимир Путин на передаче  «Итоги года» подчеркнул готовность России завершить конфликт мирным путем при устранении причин кризиса и указал на отсутствие диалога по территориальному вопросу.

    21 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    20 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    В пекарню «Машенька» доставили ответные угощения от Путина

    Путин прислал корзину с угощениями пекарне «Машенька» в Люберцах

    Tекст: Вера Басилая

    В пекарню «Машенька» в Люберцах доставили корзину с вареньем, шоколадом и сладостями, ставшую новогодним ответным подарком от президента России Владимира Путина.

    Корзина с угощениями от президента России Владимира Путина прибыла в пекарню «Машенька» в Люберцах, передает ТАСС.

    В подарке были варенье, шоколад и еще несколько сладостей, которые стали ответом на выпечку, ранее отправленную президенту. Обмен подарками начался с того, что владелец пекарни Денис Максимов обратился к главе государства во время прямой линии.

    Ранее президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец.

    19 декабря в эфире программы «Итоги года» предприниматель Максимов рассказал президенту о своем бизнесе и попросил прокомментировать налоговые вопросы.

    Путин ответил на вопрос Максимова и попросил прислать ему что-нибудь вкусное на пробу.


    21 декабря 2025, 08:23 • Новости дня
    Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО

    Посол России Филатов заявил о реакции Москвы на военное сближение Ирландии с НАТО

    Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО
    @ Mark Thomas/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Потенциальное сближение Ирландии с НАТО может быть отражено в военной стратегии России, несмотря на сохраняющийся нейтралитет и настороженность населения республики относительно вступления в альянс, заявил посол РФ в этой стране Юрий Филатов.

    Потенциальное вступление Ирландии в НАТО и укрепление связей этой страны с альянсом вызывает обеспокоенность у Москвы, передают «Известия». Посол России в Ирландии Юрий Филатов подчеркнул, что на сегодняшний день в Дублине нет планов вступать в военный блок, и среди населения республики сохраняется настороженное отношение к такой перспективе.

    По словам дипломата, сближение Ирландии с НАТО обязательно будет учитываться российским руководством в военно-политическом планировании. При этом Филатов отметил, что отношений между Москвой и Дублином практически не осталось – по инициативе ирландской стороны они фактически заморожены, а их дальнейшее ухудшение в нынешних условиях маловероятно.

    Филатов подчеркнул: «Хотя мы и не рассматриваем Ирландию как угрозу национальным интересам России, углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без нашего внимания и будет учитываться в военно-политическом планировании».

    Дипломат обратил внимание на то, что в Европе усиливается тенденция к милитаризации. Он добавил, что на Ирландию, долгое время придерживавшуюся политики нейтралитета, оказывается политическое давление из-за растущих опасений по поводу возможной военной конфронтации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирландии рассматривают возможность вступления в НАТО, используя в качестве предлога так называемую «российскую угрозу».

