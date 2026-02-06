Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.0 комментариев
Жена Сабурова зарегистрировала ИП после запрета мужу въезда в Россию
Жена комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в России спустя несколько дней после того, как ее мужу запретили въезд в страну.
По данным сервиса «Контур.Фокус», 5 февраля Диана Сабурова оформила ИП в сфере исполнительских искусств. Теперь она официально может работать в области рекламы, а также заниматься организацией мероприятий, отдыха и развлечений, передает РИА «Новости».
В правоохранительных органах сообщили, что Нурлан Сабуров отказывался от российского гражданства, объяснив это опасениями санкций и возможными коммерческими рисками.
Сабуров стал третьим из известных российских комиков, кому запретили въезд в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сабурова задержали в столичном аэропорту Внуково, ему там же вручили информацию о запрете на въезд в страну.
Напомним, в пятницу Нурлану Сабурову, являющемуся гражданином Казахстана, ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах соблюдения национальной безопасности.
Позже стало известно, что Сабуров, задекларировавший за 2024 год более 50 млн рублей, пытался легализовать свои доходы в России через посредников.