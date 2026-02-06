Жена Сабурова зарегистрировала ИП после запрета мужу въезда в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

По данным сервиса «Контур.Фокус», 5 февраля Диана Сабурова оформила ИП в сфере исполнительских искусств. Теперь она официально может работать в области рекламы, а также заниматься организацией мероприятий, отдыха и развлечений, передает РИА «Новости».

В правоохранительных органах сообщили, что Нурлан Сабуров отказывался от российского гражданства, объяснив это опасениями санкций и возможными коммерческими рисками.

Сабуров стал третьим из известных российских комиков, кому запретили въезд в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сабурова задержали в столичном аэропорту Внуково, ему там же вручили информацию о запрете на въезд в страну.

Напомним, в пятницу Нурлану Сабурову, являющемуся гражданином Казахстана, ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах соблюдения национальной безопасности.

Позже стало известно, что Сабуров, задекларировавший за 2024 год более 50 млн рублей, пытался легализовать свои доходы в России через посредников.