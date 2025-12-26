Защита забравшей деньги у Долиной курьера обжаловала приговор

Tекст: Алексей Дегтярёв

Апелляционные жалобы на приговор в отношении Цырульниковой поступили в Балашихинский городской суд Московской области, передает РИА «Новости».

Защитники курьера запросили пересмотр назначенного наказания.

Ранее адвокат фигуранта Андрея Основы также подал апелляцию на приговор. Отмечается, что прокуратура не согласилась с вынесенным решением суда и направила собственное апелляционное представление.

Суд назначил Анжеле Цырульниковой семь лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Дмитрий Леонтьев был приговорен к семи годам колонии особого режима и штрафу 900 тыс. рублей. Артур Каменецкий получил такой же срок и штраф. Андрей Основа был осужден на четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

Напомним, Долина решила добиться взыскания с покупательницы своей квартиры Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.

Певица предложила установить крайний срок ее бесплатного проживания в квартире в Хамовниках до 10 января 2026 года.

Полина Лурье не собирается разрешать певице проживать в квартире после решения суда о выселении.