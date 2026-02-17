Непалец установил рекорд по четырем восхождениям на Эверест за 15 дней

Непалец попал в Книгу рекордов за четыре восхождения на Эверест за 15 дней

Tекст: Мария Иванова

Альпинист-шерпа из Непала Таши Гьялцен был удостоен сертификата Книги рекордов Гиннесса за четыре восхождения на Эверест высотой 8 848,86 м за 15 дней, передает ТАСС.

30-летний спортсмен вошел в историю, совершив подъемы с южной стороны 9, 14, 19 и 23 мая прошлого года, сообщает газета The Himalayan Times.

Первое восхождение Гьялцен совершил в составе группы по установке веревок, отвечавшей за прокладку маршрута. Второй раз он поднялся на вершину в одиночку, затем – в сопровождении клиента, а последняя попытка также была одиночной.

Сам спортсмен назвал свой успех «звездным часом» не только для себя, но и для всего сообщества шерпов. Он отметил, что рекорд способствует изменению глобального восприятия непальских альпинистов, которые все чаще оказываются в центре внимания на международной арене.

Ранее индийская армейская экспедиция установила мировой рекорд по массовому одновременному восхождению на Эверест: 22 военных при поддержке 27 шерпов достигли вершины 27 мая прошлого года. Экспедиция завершилась без серьезных инцидентов, а главным координатором выступил непальский шерпа Ками Рите, который возглавляет мировой рейтинг по числу восхождений на эту гору – 31 раз.

