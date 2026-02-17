Еврокомиссия объявила о расследовании против Shein из-за секс-скандала

В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Еврокомиссия начала расследование продажи напоминающих детей секс-кукол через Shein
Китайская торговая платформа Shein столкнулась с расследованием Еврокомиссии из-за продажи секс-кукол, напоминающих детей, и возможного нарушения норм безопасности товаров для детей.
Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении китайской онлайн-платформы Shein, сообщает ТАСС.
Поводом стали жалобы на продажу через сайт секс-кукол, напоминающих детей, а также несоблюдение европейских стандартов безопасности товаров для несовершеннолетних. В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что дело возбуждено на основании Акта о цифровых услугах ЕС, регулирующего ответственность онлайн-магазинов за контент и товары.
«Сегодня Еврокомиссия начала официальный процесс против компании Shein на основании Акта о цифровых услугах ЕС за дизайн, вызывающий привыкание, отсутствие транспарентности в системе рекомендации товаров и продажу нелегальных товаров, включая предметы детской порнографии», – говорится в заявлении.
Власти Евросоюза указали, что проанализировали 27 товаров для детей, продающихся на Shein, и пришли к выводу, что они не соответствуют европейским нормам.
Расследование также затрагивает механизмы платформы, которые поощряют пользователей за активность, что может вызывать привыкание, и эффективность системы, предотвращающей продажу запрещенных товаров. Количество пользователей Shein в ЕС, по данным Еврокомиссии, составляет 145 млн.
Скандал вокруг Shein разгорелся осенью прошлого года, когда французские СМИ сообщили о продаже секс-кукол, напоминающих несовершеннолетних. После публикаций компания за несколько дней удалила из ассортимента не только этот товар, но и все секс-куклы, а также внедрила дополнительные меры по пресечению подобных продаж. Несмотря на это, власти Франции приостановили работу платформы на территории страны, а Еврокомиссия спустя три месяца инициировала собственное расследование.
Ранее французские издания также писали о низких ценах на товары Shein и возможных нарушениях прав работников на производстве, а также экологическом ущербе. Однако именно скандал с секс-куклами стал главным поводом для жестких мер со стороны европейских властей.
