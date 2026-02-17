Еврокомиссия объявила о расследовании против Shein из-за секс-скандала

Еврокомиссия начала расследование продажи напоминающих детей секс-кукол через Shein

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении китайской онлайн-платформы Shein, сообщает ТАСС.

Поводом стали жалобы на продажу через сайт секс-кукол, напоминающих детей, а также несоблюдение европейских стандартов безопасности товаров для несовершеннолетних. В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что дело возбуждено на основании Акта о цифровых услугах ЕС, регулирующего ответственность онлайн-магазинов за контент и товары.

«Сегодня Еврокомиссия начала официальный процесс против компании Shein на основании Акта о цифровых услугах ЕС за дизайн, вызывающий привыкание, отсутствие транспарентности в системе рекомендации товаров и продажу нелегальных товаров, включая предметы детской порнографии», – говорится в заявлении.

Власти Евросоюза указали, что проанализировали 27 товаров для детей, продающихся на Shein, и пришли к выводу, что они не соответствуют европейским нормам.

Расследование также затрагивает механизмы платформы, которые поощряют пользователей за активность, что может вызывать привыкание, и эффективность системы, предотвращающей продажу запрещенных товаров. Количество пользователей Shein в ЕС, по данным Еврокомиссии, составляет 145 млн.

Скандал вокруг Shein разгорелся осенью прошлого года, когда французские СМИ сообщили о продаже секс-кукол, напоминающих несовершеннолетних. После публикаций компания за несколько дней удалила из ассортимента не только этот товар, но и все секс-куклы, а также внедрила дополнительные меры по пресечению подобных продаж. Несмотря на это, власти Франции приостановили работу платформы на территории страны, а Еврокомиссия спустя три месяца инициировала собственное расследование.

Ранее французские издания также писали о низких ценах на товары Shein и возможных нарушениях прав работников на производстве, а также экологическом ущербе. Однако именно скандал с секс-куклами стал главным поводом для жестких мер со стороны европейских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, таможенные службы Франции заявили о выявлении дефектов в каждой четвертой посылке, поступающей от компании Shein.

Ранее европейцев призвали не заказывать рождественские подарки из Китая.

Франция ранее призвала страны ЕС ввести санкции против китайского онлайн-ретейлера Shein.