Франция призвала Евросоюз ввести санкции против китайского Shein

Глава МИД Франции Барро призвал к санкциям против китайского Shein на уровне ЕС

Tекст: Мария Иванова

Франция выступает за введение общеевропейских санкций против интернет-магазина Shein, а также за ужесточение законодательства в отношении других китайских платформ, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радио Franceinfo, что данная платформа, по мнению французских властей, не соблюдает правила Евросоюза, принятые еще в 2022 году.

Барро подчеркнул: «Министр экономики и министр-делегат по цифровым технологиям подали соответствующий запрос в европейские органы. Я поддерживаю этот шаг, и [считаю, что] ЕК должна применить санкции. Они могут достигать 6% от мирового оборота, что не является незначительной суммой».

В качестве мер глава МИД Франции также предложил ввести налог в размере 2 евро на небольшие посылки, которые поступают с подобных платформ. Он указал, что такие посылки массово поступают во Францию и зачастую содержат контрафактные или вредные для здоровья товары, что, по оценке министра, «недопустимо». Барро уверен, что без вмешательства со стороны государства малый бизнес во Франции рискует быть вытесненным с рынка.

Ранее Министерство экономики и финансов Франции по поручению премьер-министра Себастьена Лекорню запустило процедуру приостановки деятельности Shein. Платформе дали 48 часов, чтобы доказать соответствие законам Франции и общим европейским стандартам, иначе сервис будет заблокирован на территории страны.

Решение последовало на фоне скандала вокруг продаж секс-кукол, имитирующих внешность несовершеннолетних, через сайт Shein. Хотя впоследствии выяснилось, что часть подобных покупок была совершена через другую платформу, Shein снял с продажи их весь подобный ассортимент и анонсировал введение специального контроля. Скандал вызвал волну резкой критики в СМИ и стал поводом для внеочередного вызова представителей компании в Национальное собрание Франции.

Ранее критика в адрес Shein также была связана с вопросами качества товаров, условиями труда на производствах и воздействием на экологию. Несмотря на это, компания открыла собственный магазин в центре Парижа, что спровоцировало акцию протеста активистов. Очевидцы сообщают, что полиция быстро прекратила демонстрацию вокруг магазина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский онлайн-ритейлер Shein запретил продажу секс-кукол на всех своих мировых площадках после скандала во Франции.

Ранее депутаты Национального собрания Франции направили премьер-министру требование ускорить борьбу с платформой Shein.

Европейские власти отметили тревогу из-за резкого роста количества недорогих покупок через Shein и Temu.