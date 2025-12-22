«Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

Подготовка страны к Новому году идет в полном соответствии с отлаженным годами графиком.

Города и села празднично украшены? Сделано. Очереди за красной икрой в магазинах? В наличии. Корпоративы? Стартовали. В соцсетях и СМИ очередное обсуждение билетов на «Щелкунчика» в Большом? Куда же без этого. ПВЗ маркетплейсов переполнены заказами и клиентами? Да кошмар просто, что творится. Новогодние мелодии? Уже навязли в зубах, вернее в ушах. «Итоги года» с Владимиром Путиным? Успешно состоялись…

Стоп. А ведь действительно, ежегодное общение национального лидера с народом стало частью нашей привычной предновогодней жизни. Да и по своему содержанию проводимая в декабре «Прямая линия» полностью соответствует отечественным традициям проводов старого и встречи нового года.

Как будто огромная страна, как одна семья, собралась за столом, роль которого выполняют телевизоры, радиоприемники, компьютеры и прочие технические устройства, чтобы поговорить о главном.

Вместе с президентом мы подвели итоги уходящего года и наметили планы на будущее. Вспоминали самые важные события – счастливые и трагические, смешные и болезненные, яркие и прошедшие для кого-то незамеченными. Поминали ушедших. Чествовали героев и поздравляли победителей. Обсуждали достижения и ошибки. Хвастались успехами и удачами. Жаловались на трудности и проблемы. Некоторые из них удалось решить прямо в процессе обсуждения.

Ну и, разумеется, какой же семейный сбор в России без разговоров о большой политике: никак эти супостаты от нас не отстанут, хотя сколько раз мы им уже рога обламывали – ничему их жизнь не учит. Ну да ничего, еще добавим, а если рискнут сами – не чужими, а собственными руками к нам полезть – получат так, что мало не покажется. Президент прямо предупредил, пусть только попробуют в сторону блокады Калининграда дернуться, получат так, что полетят клочки по закоулочкам.

Но основное все-таки – разговоры о своем, о внутренних делах, о делах семейных. О работе, о заработках, о стройках, о ценах, о планах на жизнь.

На правом конце «стола» горячились: «Одессу, Одессу надо брать! Одесса – русский город!». С левого конца доносилось: «Да разве ж это справедливо? И те, и другие – многодетные, а государственная поддержка положена только тем, которые считаются малоимущими. Даже если разница в доходах у них копеечная». Сбоку шушукались: «А комета-то эта совсем близко пролетит. Истинно говорю вам, земля налетит на небесную ось!».

Предприниматель из Люберец захватил с собой корзину пирожков из собственной пекарни. Вкусные оказались – президенту понравились. Молодой человек из Екатеринбурга решил, что прямая линия – это самое подходящее место и время сделать предложение любимой девушке. А может, и правда – самое подходящее. Романтичная девушка рискнула поинтересоваться у президента, влюблен ли он. Испанский стыд, конечно – кринж, как выражается современная молодежь – лезть со столь личными вопросами в душу, да еще публично, но вопрос, как и ответ на него, живо заинтересовал практически всю женскую часть аудитории и немалую долю мужской.

В этом многоголосии тем, мнений, проблем и споров спокойно и весомо звучал голос президента. Владимир Путин, как и всегда, говорил взвешенно – без впадения в шапкозакидательство или уныние. Страна увидела в нем привычный баланс между твердостью позиции и умением услышать чужое мнение, признанием проблем и отстаиванием принципиальных моментов, готовностью пойти в чем-то на компромисс и категорическим отказом идти на уступки в жизненно важном.

Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека. И конечно, любовь. Любовь к маме, к близким, к России.

Абсолютно все отметили, что главным лейтмотивом прямой линии стали духовные и гуманистические материи. Слова о семье, традиционных ценностях и детях как будущем страны раз за разом звучали в путинском выступлении.

И это тоже удивительным образом – и одновременно абсолютно закономерно, и естественно – совпадает с тем, чем является для нас новогодняя пора. Новый год в России – праздник семейный, и именно семья, самые близкие друг другу люди находятся в его сердце. В это время шелуха накопившихся за год проблем, обид и трений облетает и обнажается самое важное: наша сила – в единстве, наша судьба – в совместных усилиях, наше будущее – в детях. Мы все, народ России, друг другу – семья. Не «как бы семья», а самая настоящая – безо всяких кавычек и метафор.

И Владимир Путин в очередной раз нам это напомнил. Под Новый год. Самое время.