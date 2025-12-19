Путин в шутку назвал комету 3I/ATLAS «секретным оружием» России

Tекст: Вера Басилая

Во время «Итогов года» Путина спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Президент пошутил, что это «секретное российское оружие», передает ТАСС.

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае», – пошутил российский лидер.

Он отметил, что использование такого «оружия» возможно только в самом крайнем случае, поскольку Россия выступает против размещения вооружений в космосе.

Президент также подчеркнул, что комета 3I/ATLAS не представляет никакой угрозы для Земли.

«Это комета, наши ученые знают о том, что происходит. Причем это комета из другой галактики – поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения», – сказал Путин, пошутив, что «пошлет ее на Юпитер».

По его словам, объект покинет пределы Солнечной системы в начале 2026 года после прохождения ее траектории.

Во время прямой линии и пресс-конференции Путин ответил с улыбкой журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, поинтересовавшемуся, может ли президент подмигнуть, если знает о существовании инопланетян, но не может раскрыть эту информацию. «Я вам подмигну потом», – сказал Путин.

Межзвездная комета 3I/ATLAS сблизилась с Землей на минимальное расстояние 268 млн 918 тыс. км.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что анализ радиосигналов от кометы 3I/Atlas предоставил доказательства ее естественного рождения.

У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который прозвали «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, сохраняющийся дольше, чем у других комет.

В Гостином дворе проходит большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».