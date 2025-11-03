Fergani Space отправила в космос крупнейший турецкий частный спутник

Tекст: Мария Иванова

Частная космическая компания Fergani Space успешно отправила в космос второй по счету отечественный спутник, сообщает ТАСС.

В релизе компании говорится: «FGN-100-D2, второй спутник, полностью разработанный Fergani Space с использованием национальных ресурсов, а также крупнейший спутник частного сектора Турции, успешно отправился в космическое путешествие».

Запуск аппарата весом 104 кг состоялся 2 ноября с базы SLC-40 на мысе Канаверал в рамках миссии SpaceX Bandwagon-4. Спустя 74 минуты после старта спутник успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на орбиту, после чего передал на Землю первые телеметрические данные.

Fergani Space основана Сельчуком Байрактаром, председателем совета директоров производителя беспилотников Baykar. Первый спутник компании отправился на орбиту в январе этого года, также с помощью SpaceX.

В прошлых заявлениях глава компании отмечал, что Fergani Space планирует создать собственную систему глобального позиционирования. Новый запуск укрепляет позиции Турции среди стран, развивающих частные космические проекты.

Напомним, весной власти Турции заявили о намерении запустить первый национальный спутник связи Turksat.