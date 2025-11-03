  • Новость часаСилы ПВО за три вечерних часа сбили 26 дронов ВСУ над регионами России
    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов
    Политолог прокомментировал отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    Эксперт разъяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ
    Французская пресса нашла место возможного конфликта России и НАТО в Европе
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 ноября 2025, 23:29 • Новости дня

    Fergani Space отправила в космос крупнейший турецкий частный спутник

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейший частный спутник Турции массой 104 кг, созданный полностью национальными специалистами, успешно стартовал с мыса Канаверал и передал первые данные.

    Частная космическая компания Fergani Space успешно отправила в космос второй по счету отечественный спутник, сообщает ТАСС.

    В релизе компании говорится: «FGN-100-D2, второй спутник, полностью разработанный Fergani Space с использованием национальных ресурсов, а также крупнейший спутник частного сектора Турции, успешно отправился в космическое путешествие».

    Запуск аппарата весом 104 кг состоялся 2 ноября с базы SLC-40 на мысе Канаверал в рамках миссии SpaceX Bandwagon-4. Спустя 74 минуты после старта спутник успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на орбиту, после чего передал на Землю первые телеметрические данные.

    Fergani Space основана Сельчуком Байрактаром, председателем совета директоров производителя беспилотников Baykar. Первый спутник компании отправился на орбиту в январе этого года, также с помощью SpaceX.

    В прошлых заявлениях глава компании отмечал, что Fergani Space планирует создать собственную систему глобального позиционирования. Новый запуск укрепляет позиции Турции среди стран, развивающих частные космические проекты.

    Напомним, весной власти Турции заявили о намерении запустить первый национальный спутник связи Turksat.

    2 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS

    Ученые ИКИ РАН установили связь ускорения 3I/ATLAS со вспышками на Солнце

    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS
    @ International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/wikipedia.org

    Tекст: Мария Иванова

    В период сближения с Солнцем объект 3I/ATLAS подвергся как минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы, что могло повлиять на его траекторию, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Дополнительное негравитационное ускорение «межзвездного корабля» 3I/ATLAS может быть вызвано ударами крупных солнечных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Telegram-канал лаборатории.

    По данным ученых, при приближении к перигелию объект подвергся минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы, зарегистрированным с 23 по 27 октября.

    Особенно выделяется удар от 24 октября, вызванный сильной солнечной вспышкой класса X. Эта вспышка произошла на обратной стороне Солнца за двое суток до инцидента с 3I/ATLAS, уточняют специалисты.

    Ученые подчеркивают, что передача явного импульса ядру кометы от солнечного ветра исключена: плотность плазмы слишком мала для заметного кинетического воздействия. Однако высокотемпературная плазма – до 1 млн градусов – могла значительно нарушить структуру кометного хвоста и повлиять на режим испарения газа и пыли, что формирует реактивную тягу кометы.

    Как отмечает лаборатория, солнечные центры активности, оказывавшие влияние на 3I/ATLAS, теперь поворачиваются к Земле – их наблюдение уже началось. Утром спутники, находящиеся возле нашей планеты, зафиксировали первые сильные солнечные вспышки. По прогнозу специалистов, на предстоящей неделе земную атмосферу могут ждать новые испытания связанных с этим явлений.

    Напомним, в воскресенье на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.

    Ученые 22 октября заявляли, что облако плазмы через двое суток накроет межзвездную комету 3I/ATLAS.

    Ранее астрономы зафиксировали аномальную эволюцию этой кометы.

    2 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что КГБ виноват в исторических проблемах турок и армян.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вине КГБ в исторических проблемах турок и армян.

    Захарова напомнила, что Комитет государственной безопасности (КГБ) был образован в 1954 году, а геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году. По ее словам, эти события разделяют почти 40 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ереване началась подготовка к пересмотру отношения к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей. Власти Армении заявили о возможном изменении официальной трактовки этих исторических событий. Обсуждения ведутся на фоне попыток нормализации отношений между Арменией и Турцией.

    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    1 ноября 2025, 22:46 • Новости дня
    Посольство России призвало газету Sabah опровергнуть статью о вилле на Босфоре
    Посольство России призвало газету Sabah опровергнуть статью о вилле на Босфоре
    @ Christian Koehn/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Статья газеты Sabah о решении суда по поводу виллы Тарабья содержит факты, которые намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью, заявило посольство России в Турции.

    Посольство России в Анкаре обратилось к турецкой газете Sabah с требованием опровергнуть статью о судьбе виллы на берегу Босфора в Стамбуле, передает РИА «Новости». Газета сообщала, что суд якобы присудил этот объект недвижимости наследникам дипломата царской России Николая Свечина, отказав в его передаче российской стороне, минфину Турции и местному управлению вакфов.

    В посольстве заявили, что упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. По данным посольства, дело продолжает находиться на рассмотрении в суде, окончательное решение не вынесено.

    Представитель российской стороны адвокат Селим Сарыибрагимоглу уже передал в редакцию Sabah подробную информацию по делу.

    Дипломаты подчеркнули, что официальное предложение об исправлении и опровержении было направлено руководству издания на основании статей 14 и 15 Закона о печати Турции № 5187. В статье Sabah также отмечалось, что вилла с участком в районе Тарабья была куплена Николаем Свечиным в 1868 году, в 2022 году ее оценивали почти в 17 млн долларов, а сейчас – более чем в 35 млн долларов.

    Посольство России настаивает, что рассмотрение дела продолжается и никаких финальных решений турецкий суд не выносил.

    Ранее газета Sabah сообщила, что суд в Стамбуле признал право потомков российского дипломата Николая Исвечина на виллу с прилегающими 10 га земли на побережье Босфора.

    1 ноября 2025, 11:06 • Новости дня
    Суд в Турции решил передать виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России

    Суд в Турции решил передать виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России

    Суд в Турции решил передать виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России
    @ Mara Brandl/imagebroker./Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После 17-летнего судебного разбирательства суд в Стамбуле признал право потомков российского дипломата Николая Исвечина на виллу с прилегающими 10 га земли на побережье Босфора, сообщает газета Sabah.

    Стамбульский суд постановил передать права на историческую виллу на Босфоре потомкам дипломата царской России Николая Исвечина, передает ТАСС.

    Решение принято после 17 лет судебных разбирательств, в которых участвовали Казначейство Турции, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата.

    Особняк и прилегающая территория площадью около 10 гектаров были приобретены Исвечиным у французской семьи в 1868 году. Здание некоторое время служило представительством российской дипмиссии. Эксперты оценивают его нынешнюю стоимость в полтора миллиарда долларов.

    После революции 1917 года статус объекта оказался под вопросом, а официально особняк так и не был зарегистрирован за Россией. Суд отклонил претензии российских и турецких ведомств, отметив приоритет документов собственности, указов и дипломатической переписки той эпохи, а также международного права.

    В ходе межевания, завершившегося в 2022 году, выяснилось, что у Николая Исвечина есть живые потомки во Франции. Согласно генеалогическим исследованиям французского бюро, суд признал их полноправными наследниками – ими стали трое детей его приемного сына Дидье Леконт Исвечина.

    Верховный суд Турции признал незаконной продажу участка под строительство посольства США в Анкаре.

    1 ноября 2025, 09:58 • Новости дня
    Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС до выборов

    Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС до выборов

    Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС до выборов
    @ Public Domain

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что администрация Джо Байдена запретила спасать экипаж Starliner до выборов президента США, несмотря на аварийную ситуацию.

    Джо Байден отдавал указание не проводить спасательную операцию для американских астронавтов на Международной космической станции до завершения выборов в США, сообщил миллиардер Илон Маск во время подкаста комика Джо Рогана, передает РИА «Новости».

    «Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», – отметил Маск.

    Он добавил, что объяснения подобного рода не стали для него неожиданностью со стороны экс-администрации США. Маск также согласился с Роганом, что подобные политические решения должны быть противозаконными.

    Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор в июне прошлого года стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner. Их миссия должна была завершиться в течение недели, однако неполадки с двигателем и утечка гелия при стыковке с МКС привели к затяжному тесту.

    Ранее датский астронавт Андреас Могенсен заявил, что слова Илона Маска о якобы оставленных по политическим причинам астронавтах НАСА на орбите являются ложью.

    Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, среди которых был и российский космонавт Александр Горбунов, завершил миссию и успешно приводнился у побережья Флориды 19 марта.

    1 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Турция заявила о готовности принять четвертый раунд переговоров России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Турция готова организовать в Стамбуле четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, выступая на форуме TRT World Forum.

    Фидан, выступая на форуме TRT World Forum, подчеркнул готовность страны организовать следующую встречу делегаций России и Украины в Стамбуле и поддержать диалог, передает РИА «Новости».

    Он отметил положительные результаты предыдущих встреч в Стамбуле и выразил уверенность в важности дипломатии для мирного разрешения конфликта.

    По словам Фидана, три прошедших раунда переговоров между делегациями двух стран «привели к ощутимым результатам, в том числе к обмену пленными и восстановлению прямого диалога». Министр подчеркнул, что Турция вновь заявляет о готовности принять четвертый раунд, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

    Напомним, в ходе предыдущих встреч стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию ситуации, а также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Переговоры проходили напрямую между делегациями России и Украины.

     Фидан заявил, что ожидает позитивного разрешения российско-украинских переговоров к концу года.

    Турция заявила о готовности продолжать посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

    Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что встречи в Стамбуле поспособствовали продвижению мирного процесса.

    1 ноября 2025, 04:45 • Новости дня
    Ученые описали траекторию полета замеченного над Подмосковьем метеорита

    Tекст: Катерина Туманова

    Утром 27 октября в центральной России был зафиксирован яркий болид, фрагменты которого, вероятно, достигли поверхности Земли вблизи населенных пунктов или трассы между ними, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

    «Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург», – сказано в сообщении.

    Ученые отметили, что метеорит железного или железно-каменного происхождения размером около метра вошел в атмосферу Земли на скорости примерно 35 км/с под углом 14 градусов. Траектория движения определялась по измерениям с камер в Жуковском и Калязине. Свечение началось на высоте 150 км над городом Тотьма Вологодской области.

    Двигаясь с востока на запад, метеорит прошел над Вологдой, Череповцом и севером Рыбинского водохранилища, после чего около города Пестово на 20-й секунде видимого полета был разрушен серией мощных взрывов на высоте 42 км.

    Через четыре секунды объект был окончательно разрушен на высоте около 32 км, а оставшиеся фрагменты выпали вдоль движения в районе населенных пунктов Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха, Пестово и, вероятно, к северу от Удомли. Некоторая часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 «Нева» Москва–Петербург.

    На земле, по оценкам специалистов, могли оказаться множественные небольшие обломки размером около сантиметра и несколько крупных частей – до размеров баскетбольного мяча. Траектория отслеживалась до высоты 24 км, после чего фрагменты пропали с камер наблюдения. Место падения изобилует болотами и труднопроходимыми лесами, но металлическая природа метеорита, возможно, облегчит поиски его остатков.

    В каталогах сближений крупных объектов за период с 26 по 28 октября кандидаты на роль московского болида отсутствуют. Вопрос сопоставления с объектом US6 остается открытым, а вероятность того, что это был космический аппарат DRO-B, практически исключена.

    Ученые указывают на нестандартные особенности орбиты болида и выражают надежду на появление научных работ, которые позволят определить его происхождение и классификацию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители сразу нескольких городов Московской области утром в понедельник заметили необычный светящийся объект. Астрономы зафиксировали длительное наблюдение и необычную фрагментацию объекта, прошедшего над несколькими городами Московской области. В ИКИ РАН выяснили, что НАСА закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6.

    2 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    Основатель турецкой криптобиржи Thodex Озер найден мертвым в тюрьме

    Основателя турецкой криптобиржи Thodex Озера нашли мертвым в тюрьме

    Tекст: Мария Иванова

    Основателя криптобиржи Thodex Фатиха Озера, получившего свыше 11 тыс. лет тюрьмы за мошенничество, обнаружили мертвым в камере в Текирдаге.

    Основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex Фатих Озер, приговорённый ранее к более чем 11 тысячам лет заключения, найден мертвым в тюрьме города Текирдаг, пишет «Царьград».

    По данным властей, тело Озера было обнаружено в его тюремной камере. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что существуют серьезные подозрения на самоубийство, и сейчас по факту происшествия ведется следствие.

    Озер был экстрадирован из Албании и в сентябре 2023 года осужден за мошенничество и руководство преступной группой. Несмотря на то, что в январе 2025 года апелляционный суд отменил приговор, бизнесмен оставался под стражей по новым обвинениям в мошенничестве.

    Гибель Озера вызвала широкий резонанс, так как Thodex ранее была одной из крупнейших криптобирж в Турции, а ущерб от ее деятельности оценивается в миллиарды лир. Власти пообещали провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Напомним, в октябре тело Константина Ганича, одного из крупнейших криптопредпринимателей на Украине, было найдено в его автомобиле в Киеве.

    2 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Турция нарастила импорт нефти из Ирана из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана и Казахстана, стремясь сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали активно наращивать импорт сырья из Ирана и Казахстана после введения странами Запада антироссийских санкций, передает RT.

    По данным Reuters, компания Tupras, владеющая двумя крупнейшими НПЗ страны, в ближайшее время прекратит закупки российской нефти для одного из заводов полностью, чтобы не попасть под действие новых европейских санкций против поставщиков из России.

    В публикации отмечается, что основная цель изменений – «сохранить экспорт топлива в Европу, не подпадая под грядущие санкции ЕС». На фоне нестабильности поставок из России Турция стала постепенно замещать российскую нефть альтернативными поставками из других стран региона, чтобы поддерживать свои экспортные позиции на рынке ЕС.

    Ранее агентство сообщало, что крупнейшие НПЗ Индии также вновь начали закупать российскую нефть, несмотря на введенные ограничения.

    Ранее колумнист Ekonomim Илькер Туран заявил, что Турция не может быстро изменить структуру поставок из-за зависимости от российского топлива.

    Власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    TotalEnergies отметила, что санкции уже изменили мировую логистику нефти и привели к росту издержек.

    2 ноября 2025, 16:29 • Новости дня
    Индия осуществила запуск самого тяжелого военного спутника связи

    Индия запустила самый тяжелый спутник связи для нужд ВМС

    Tекст: Мария Иванова

    Индия вывела на геостационарную орбиту спутник связи GSAT-7R массой 4,4 тонны, который усилит возможности ВМС страны в Индийском океане.

    Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела запуск самого тяжелого спутника связи для нужд ВМС страны, сообщает ТАСС.

    Новый аппарат GSAT-7R (CMS-03) массой 4,4 тонны был выведен на геостационарную орбиту ракетой-носителем LVM3, стартовавшей с космодрома на острове Шрихарикота.

    С запуском поздравил государственный министр науки и технологий Джитендра Сингх, который заявил: «Ракета LVM3-M5 несет спутник связи CMS-03, самый тяжелый из когда-либо запущенных с территории Индии на геосинхронную орбиту. ISRO продолжает демонстрировать один успех за другим».

    По информации министерства обороны Индии, новый спутник GSAT-7R стал самым современным среди всех уже имеющихся в арсенале ВМС. В военном ведомстве особенно подчеркнули, что эти технологии значительно усилят потенциал флота в области космической связи и ситуационной осведомленности в морской зоне.

    GSAT-7R рассчитан на обеспечение стабильного и защищенного телекоммуникационного покрытия в регионе Индийского океана. По данным Минобороны Индии, система спутниковой связи позволит поддерживать устойчивую коммуникацию между кораблями, самолетами, подводными лодками и морскими оперативными центрами ВМС страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия в мае провела имитацию боя двух спутников в космосе.

    Премьер-министр Нарендра Моди объявил о планах подготовки 40-50 индийских космонавтов.

    Кроме того, Индия решила отправить в космос робота-гуманоида.

    2 ноября 2025, 10:48 • Новости дня
    На Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности

    ИКИ РАН: Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва

    Tекст: Мария Иванова

    Яркая вспышка на Солнце наблюдалась в ночь на 2 ноября, она стала первой после двухнедельного затишья, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Сильная вспышка уровня M1.0 произошла на восточном крае Солнца около 4.00 по московскому времени, передает ИКИ РАН. Это событие относится к четвертому из пяти классов солнечной активности и подпадает под категорию «сильных» вспышек. Мощность таких вспышек уступает только событиям самого высокого, X-класса.

    Вспышка продолжалась около 11 минут, с 3.26 до 3.37 по московскому времени, и не оказала влияния на Землю. Последний раз подобная активность наблюдалась в середине октября, после чего был двухнедельный перерыв.

    Согласно прогнозу, ночная вспышка может стать началом длительного, минимум недельного периода повышенной солнечной активности. Ожидается, что пик всплеска придется на промежуток с 3 по 9 ноября. На данный момент к Земле выходят два крупных центра активности, которые видны по огромным магнитным петлям высотой до 300 тыс. километров.

    Как отмечают в лаборатории, область с номером 4272 в каталоге была особенно активна на обратной стороне Солнца, где взаимодействовала с межзвездной кометой 3I/ATLAS. Однако ночная вспышка произошла в другой, еще более крупной области, которая пока не получила свой номер и полностью не появилась с солнечного диска. Новая область, обладая значительным потенциалом, начнет влиять на Землю примерно с середины следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября четвертая за месяц магнитная буря, связанная с корональной дырой, привела к расширению полярных сияний до широт Москвы.

    До этого индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала года достиг нулевого значения.

    При этом вспышки из активного центра 4246 Солнца сдвинулись ближе к Земле.

    1 ноября 2025, 11:33 • Новости дня
    В Турции отстранили почти 150 судей по обвинениям в ставках на матчи

    В Турции отстранили 149 футбольных судей из-за ставок на матчи

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции временно отстранили 149 футбольных арбитров по итогам расследования ставок на матчи, начатого после встречи команд второй лиги сезона-2023/24.

    Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации отстранил 149 футбольных судей за участие в ставках на матчи, сообщил президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу.

    Рефери отстранены на срок от восьми до 12 месяцев, а позже им может грозить пожизненная дисквалификация, передает РИА «Новости».

    За последние пять лет в подобных нарушениях подозревались 152 арбитра, из них 22 представляли высший дивизион страны, однако наказанию подверглись 149 человек. Хаджиосманоглу уточнил, что расследование стартовало после матча второй лиги между «Анакараспор» и «Назилли Беледиеспор» в сезоне-2023/24.

    «Мы начали с судей, проведя консультации с государственными органами. Мы ожидали 10–15 судей, но я был разочарован, когда были озвучены настоящие цифры. Мы примем необходимые меры», – заявил Хаджиосманоглу.

    Президент федерации добавил, что теперь под подозрением оказались и футболисты – в деле могут быть замешаны около 3700 человек. Решения по игрокам будут подготовлены в течение десяти дней и за ними также последуют дисциплинарные обращения.

    Хаджиосманоглу уточнил, что само наличие аккаунта в букмекерской компании нарушением не считается, если не совершать ставок. По его словам, 80% всех пари были сделаны на матчи иностранных лиг.

    Напомним, в мае Российский футбольный союз дисквалифицировал футболиста «Сокола» Алексея Проворнова на десять лет за участие в ставках на футбольные матчи.

    3 ноября 2025, 13:42 • Новости дня
    Комета C/2025 A6 стала быстро тускнеть

    Комета C/2025 A6 потеряла половину светимости за несколько дней

    Tекст: Мария Иванова

    В течение первых дней ноября комета C/2025 A6 (Lemmon) потеряла около 30% своей яркости, и вскоре станет доступна только профессионалам, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Комета C/2025 A6 (Lemmon), продолжительное время занимавшая первое место в списке самых ярких комет второй половины года, прошла пик светимости и стремительно теряет яркость, сообщает ИКИ РАН.

    Специалисты лаборатории солнечной астрономии отмечают, что только за первые два дня ноября комета потеряла около 30% своей яркости, а в сумме за несколько последних дней – почти вдвое. Ожидается, что в течение ближайшей недели светимость снизится еще как минимум наполовину, после чего комета окажется почти полностью недоступна для любителей астрономии.

    Снижение яркости пришлась на период приближающегося полнолуния, пик которого придется на ночь на 6 ноября, что дополнительно затруднит наблюдения за явлением.

    Несмотря на многочисленные красивые фотографии кометы, заполонившие интернет за последний месяц, космическое тело не оправдало ранних прогнозов по уровню видимости и оказалось недоступно для наблюдения невооруженным глазом. Время от времени на профессиональных форумах появлялись сообщения о том, что кому-то удалось увидеть ее визуально, однако эксперты указывают, что это существенно отличается от заявленных ожидаемых возможностей для широкой публики.

    При этом C/2025 A6 (Lemmon) до сих пор остается единственной кометой сезона, которую еще можно заснять с помощью обычной фототехники при чистом небе и практическом навыке в съемке на длинных выдержках. Для получения личного снимка рекомендуется использовать фотоаппарат со штативом или телефон с настройками ручного режима и обязательно обездвижить камеру.

    В последние недели возникло путаница в СМИ между кометой C/2025 A6 (Lemmon) и межзвездной кометой 3I/ATLAS. Как поясняют в ИКИ РАН, обе привлекли внимание специалистов и общественности, однако по разным причинам: одна – благодаря своей яркости, вторая – из-за происхождения из межзвездного пространства.

    Ожидается, что комета Lemmon полностью уйдет из новостных сюжетов в течение двух недель, тогда как уникальная 3I/ATLAS останется в фокусе еще как минимум до середины декабря, пока будет пролетать минимально близко к Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые обратили внимание на аномальные особенности астероида, который недавно пролетел над Подмосковьем.

    19 октября самая яркая комета года стала видна на всей территории России.

    3 ноября 2025, 08:04 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту спутник «Яогань-46»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7А» с космодрома на острове Хайнань позволил Китаю вывести на орбиту спутник «Яогань-46» для мониторинга стихийных бедствий, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

    Китай успешно осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Земли «Яогань-46» с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7А», передает РИА «Новости». Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

    Старт состоялся в 11.47 по местному времени (6.47 мск) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В CASC отметили: «Ракета-носитель »Чанчжэн-7А« успешно вывела спутник »Яогань-46« на заданную орбиту. Запуск прошел успешно».

    Новый спутник будут применять для предотвращения стихийных бедствий, смягчения их последствий, а также для исследований национальных земельных и водных ресурсов и в метеорологических целях.

    Это уже 605-я миссия ракет-носителей серии «Чанчжэн» за время их существования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай потребовал от США прекратить обвинять Россию и КНР в создании космической угрозы. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Пекин заявил о намерении вскоре запустить новую пилотируемую миссию к космической станции «Тяньгун».

    3 ноября 2025, 09:42 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост солнечных вспышек

    В ИКИ РАН заявили о росте активности солнечных вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник на фоне умеренно повышенной солнечной активности ожидается дальнейший рост числа вспышек, есть вероятность незначительных геомагнитных возмущений на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Активность солнечных вспышек продолжит расти в понедельник, передает ИКИ РАН.

    В Лаборатории солнечной астрономии института отметили, что за последние сутки геомагнитная ситуация оставалась спокойной, однако наблюдалось умеренное повышение вспышечной активности на поверхности Солнца.

    Ученые прогнозируют, что в течение ближайших суток на Земле могут быть зарегистрированы небольшие геомагнитные возмущения. При этом ожидается дальнейшее увеличение числа солнечных вспышек.

    Специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогноза, так как такие вспышки могут повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем.

    Напомним,  накануне на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.

    Ученые отмечяали что в период сближения с Солнцем объект 3I/ATLAS подвергался как минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы.

    При этом в конце октября индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала года достигал нуля.

