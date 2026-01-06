  • Новость часаЭксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    Американские НПЗ приготовились к импорту венесуэльской нефти
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    17 комментариев
    6 января 2026, 14:30 • Справки

    Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    Алименты - это денежные средства на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родственников или супругов, которые по закону обязан выплачивать один член семьи другому. Право на получение алиментов и обязанность их уплаты регулируются Семейным кодексом Российской Федерации.

    Кто имеет право на алименты

    Законодательство определяет несколько категорий лиц, которые могут претендовать на получение алиментов.

    Несовершеннолетние дети. Согласно статье 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих детей до достижения ими 18 лет. Эта обязанность не зависит от того, состоят ли родители в браке, проживают вместе или нет.

    Нетрудоспособные совершеннолетние дети. В соответствии со статьёй 85 СК РФ родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей, если те нетрудоспособны и нуждаются в помощи. К нетрудоспособным относятся лица с инвалидностью I, II или III группы.

    Нетрудоспособные нуждающиеся родители. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей (статья 87 СК РФ).

    Супруги и бывшие супруги. Статьи 89 и 90 СК РФ устанавливают право на алименты для:

    • нетрудоспособного нуждающегося супруга;

    • жены в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка;

    • нуждающегося супруга, ухаживающего за общим ребёнком-инвалидом до 18 лет или за общим ребёнком - инвалидом с детства I группы;

    • нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года после него;

    • нуждающегося бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста не позднее чем через пять лет после расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

    Другие члены семьи. Глава 15 СК РФ предусматривает алиментные обязательства братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, воспитанников, пасынков и падчериц.

    Когда можно подать на алименты

    Право на подачу заявления о взыскании алиментов возникает в следующих случаях:

    • один из родителей не участвует в содержании ребёнка;

    • супруг или бывший супруг не оказывает материальную поддержку нуждающемуся члену семьи;

    • совершеннолетние дети не помогают нетрудоспособным родителям.

    Подать на алименты можно как в период брака, так и после его расторжения. Развод не является обязательным условием для взыскания алиментов на детей. Если один из супругов уклоняется от содержания ребёнка, второй родитель вправе обратиться в суд, находясь в зарегистрированном браке.

    Согласно статье 107 СК РФ алименты присуждаются с момента обращения в суд. За прошедший период алименты могут быть взысканы в пределах трёхлетнего срока, если до обращения в суд принимались меры к получению средств, но алименты не были получены вследствие уклонения плательщика.

    Способы оформления алиментов

    Существует три основных способа оформления алиментных обязательств.

    Добровольная уплата без соглашения. Родители устно договариваются о размере и порядке выплат. Этот способ не рекомендуется юристами из-за отсутствия юридической защиты. При возникновении спора доказать факт договорённости будет сложно.

    Нотариальное соглашение. В соответствии со статьями 99–105 СК РФ стороны могут заключить соглашение об уплате алиментов. Документ составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Нотариально заверенное соглашение имеет силу исполнительного листа: при неисполнении его можно направить работодателю плательщика или судебным приставам без обращения в суд.

    В соглашении указываются:

    • размер алиментов (не ниже установленного законом);

    • порядок и сроки выплат;

    • способ передачи средств;

    • условия индексации;

    • ответственность за нарушение обязательств.

    Документы для нотариуса: паспорта сторон, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке или его расторжении, справка о доходах плательщика.

    Взыскание через суд. При отсутствии добровольного соглашения алименты взыскиваются в судебном порядке (статья 106 СК РФ).

    Куда обращаться для взыскания алиментов

    Выбор судебной инстанции зависит от обстоятельств дела.

    Мировой суд рассматривает дела:

    • о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов;

    • о взыскании алиментов в долях от дохода, если нет споров.

    Районный суд рассматривает дела:

    • о взыскании алиментов в твёрдой денежной сумме;

    • о взыскании алиментов при одновременном установлении отцовства;

    • о взыскании алиментов при одновременном лишении или ограничении родительских прав;

    • при наличии спора о месте проживания ребёнка.

    Заявление подаётся по месту жительства истца или ответчика - по выбору заявителя.

    Судебный приказ

    Упрощённый порядок взыскания алиментов через судебный приказ применяется при соблюдении условий:

    • требование касается несовершеннолетних детей;

    • нет спора об отцовстве или материнстве;

    • не нужно привлекать третьих лиц;

    • алименты взыскиваются в долях от дохода.

    Судебный приказ выносится мировым судьёй в течение пяти дней без вызова сторон и проведения судебного заседания. Госпошлина при подаче заявления не уплачивается - её взыскивают с должника.

    После вынесения приказа судья направляет его копию должнику. В течение 10 дней с момента получения должник вправе подать возражения. Если возражения поступили, судья отменяет приказ и разъясняет взыскателю право обратиться с исковым заявлением.

    При отсутствии возражений судебный приказ вступает в силу и может быть передан для исполнения судебным приставам или работодателю должника.

    Документы для заявления о выдаче судебного приказа:

    • заявление в двух экземплярах;

    • копия свидетельства о рождении ребёнка;

    • копия свидетельства о браке или его расторжении;

    • справка о составе семьи (о совместном проживании с ребёнком);

    • копия паспорта заявителя.

    Исковое заявление

    Исковое производство применяется, когда:

    • требуется взыскание алиментов в твёрдой денежной сумме;

    • должник оспорил судебный приказ;

    • необходимо одновременно установить отцовство;

    • требуется лишение или ограничение родительских прав;

    • взыскиваются алименты за прошедший период.

    Иск составляется в соответствии со статьёй 131 ГПК РФ и должен содержать:

    • наименование суда;

    • данные истца и ответчика (ФИО, адреса, контакты);

    • описание обстоятельств дела;

    • требования истца;

    • перечень прилагаемых документов.

    Срок рассмотрения - до одного месяца со дня принятия заявления (часть 2 статьи 154 ГПК РФ).

    Истец по делам о взыскании алиментов освобождён от уплаты госпошлины (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ). Госпошлину в размере 150 рублей уплачивает ответчик при удовлетворении иска.

    Документы к исковому заявлению:

    • копия искового заявления для ответчика;

    • копии свидетельств о рождении детей;

    • копия свидетельства о браке или его расторжении;

    • справка о составе семьи;

    • документы о доходах истца;

    • документы, подтверждающие расходы на ребёнка;

    • документы, подтверждающие направление копии иска ответчику.

    Размер алиментов

    Доли от дохода. Статья 81 СК РФ устанавливает размер алиментов на несовершеннолетних детей в долях от заработка:

    • на одного ребёнка - ¼ (25%);

    • на двух детей - 1/3 (33%);

    • на трёх и более детей - ½ (50%).

    Суд вправе уменьшить или увеличить размер долей с учётом материального и семейного положения сторон.

    Твёрдая денежная сумма. Согласно статье 83 СК РФ алименты в фиксированном размере назначаются, если плательщик:

    • имеет нерегулярный или меняющийся заработок;

    • получает доход в натуре или иностранной валюте;

    • не имеет официального дохода;

    • получает доход способом, при котором взыскание в долях затруднительно.

    Размер твёрдой суммы устанавливается кратно величине прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания. С 1 января 2025 года прожиточный минимум на ребёнка в среднем по России составляет 17 201 рубль.

    Алименты в твёрдой сумме подлежат индексации пропорционально росту прожиточного минимума (статья 117 СК РФ). Индексацию производит работодатель или судебный пристав автоматически.

    Смешанный порядок. Суд может установить алименты одновременно в долях и твёрдой сумме - например, ¼ от официального заработка плюс фиксированная сумма.

    Ответственность за неуплату алиментов

    За уклонение от уплаты алиментов предусмотрено три вида ответственности.

    Гражданско-правовая ответственность. Согласно статье 115 СК РФ при образовании задолженности по вине плательщика он обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Взыскатель также вправе требовать возмещения убытков, не покрытых неустойкой.

    Административная ответственность. Статья 5.35.1 КоАП РФ предусматривает наказание за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев:

    • обязательные работы до 150 часов;

    • административный арест до 15 суток;

    • штраф 20 000 рублей (если к лицу не могут быть применены работы или арест).

    Уголовная ответственность. Статья 157 УК РФ применяется при неоднократной неуплате алиментов - если должник уже был привлечён к административной ответственности и в течение года вновь допустил неуплату. Наказание:

    • исправительные работы до одного года;

    • принудительные работы до одного года;

    • арест до трёх месяцев;

    • лишение свободы до одного года.

    С 2022 года уголовная ответственность наступает не только за полную неуплату, но и за частичную - даже если должник платил меньше положенного.

    Дополнительные меры воздействия:

    • запрет на выезд за границу при долге свыше 10 000 рублей;

    • ограничение права управления транспортным средством;

    • арест банковских счетов и имущества;

    • возможность лишения родительских прав.

    Когда прекращается обязанность по уплате алиментов

    Выплата алиментов на детей прекращается при:

    • достижении ребёнком 18 лет;

    • приобретении ребёнком полной дееспособности до совершеннолетия (эмансипация, вступление в брак);

    • усыновлении ребёнка другим лицом;

    • смерти плательщика или получателя.

    Алименты на супруга или бывшего супруга прекращаются при:

    • утрате получателем нетрудоспособности или прекращении нуждаемости;

    • вступлении получателя в новый брак;

    • смерти одной из сторон.

    Особые случаи

    Алименты на ребёнка вне брака. Если отцовство не установлено, взыскать алименты можно только после его установления в судебном порядке или добровольного признания. Иск об установлении отцовства и взыскании алиментов подаётся в районный суд.

    Алименты на совершеннолетнего студента. Действующее законодательство не предусматривает обязанности родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся в вузах. В Госдуму внесён законопроект о введении такой обязанности до достижения детьми 23 лет, но пока он не принят.

    Дополнительные расходы. Статья 86 СК РФ позволяет взыскать с родителя дополнительные средства при исключительных обстоятельствах: тяжёлая болезнь ребёнка, необходимость дорогостоящего лечения, отсутствие пригодного для проживания жилья.

    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    Массовые отключения света в Берлине из-за диверсии продлили до 8 января
    Премьер Чехии раскритиковал посла Украины за поучения
    Российские военные сожгли танк Leopard под Константиновкой
    Языковой омбудсмен Украины: Homo sapiens выбрали украинский язык
    МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками
    Московский зоопарк рассказал об успехах панды Катюши

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Как США удалось захватить Мадуро

    США утверждают, что не понесли потерь при проведении молниеносной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как была подготовлена и проведена эта атака, почему ни армия Венесуэлы, ни охрана венесуэльского лидера не смогли ничего этому противопоставить – и какими будут военно-технические и политические последствия этого преступления для всего мира? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

