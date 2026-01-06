Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

Алименты - это денежные средства на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родственников или супругов, которые по закону обязан выплачивать один член семьи другому. Право на получение алиментов и обязанность их уплаты регулируются Семейным кодексом Российской Федерации.

Кто имеет право на алименты

Законодательство определяет несколько категорий лиц, которые могут претендовать на получение алиментов.

Несовершеннолетние дети. Согласно статье 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих детей до достижения ими 18 лет. Эта обязанность не зависит от того, состоят ли родители в браке, проживают вместе или нет.

Нетрудоспособные совершеннолетние дети. В соответствии со статьёй 85 СК РФ родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей, если те нетрудоспособны и нуждаются в помощи. К нетрудоспособным относятся лица с инвалидностью I, II или III группы.

Нетрудоспособные нуждающиеся родители. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей (статья 87 СК РФ).

Супруги и бывшие супруги. Статьи 89 и 90 СК РФ устанавливают право на алименты для:

нетрудоспособного нуждающегося супруга;

жены в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка;

нуждающегося супруга, ухаживающего за общим ребёнком-инвалидом до 18 лет или за общим ребёнком - инвалидом с детства I группы;

нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года после него;

нуждающегося бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста не позднее чем через пять лет после расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Другие члены семьи. Глава 15 СК РФ предусматривает алиментные обязательства братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, воспитанников, пасынков и падчериц.

Когда можно подать на алименты

Право на подачу заявления о взыскании алиментов возникает в следующих случаях:

один из родителей не участвует в содержании ребёнка;

супруг или бывший супруг не оказывает материальную поддержку нуждающемуся члену семьи;

совершеннолетние дети не помогают нетрудоспособным родителям.

Подать на алименты можно как в период брака, так и после его расторжения. Развод не является обязательным условием для взыскания алиментов на детей. Если один из супругов уклоняется от содержания ребёнка, второй родитель вправе обратиться в суд, находясь в зарегистрированном браке.

Согласно статье 107 СК РФ алименты присуждаются с момента обращения в суд. За прошедший период алименты могут быть взысканы в пределах трёхлетнего срока, если до обращения в суд принимались меры к получению средств, но алименты не были получены вследствие уклонения плательщика.

Способы оформления алиментов

Существует три основных способа оформления алиментных обязательств.

Добровольная уплата без соглашения. Родители устно договариваются о размере и порядке выплат. Этот способ не рекомендуется юристами из-за отсутствия юридической защиты. При возникновении спора доказать факт договорённости будет сложно.

Нотариальное соглашение. В соответствии со статьями 99–105 СК РФ стороны могут заключить соглашение об уплате алиментов. Документ составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Нотариально заверенное соглашение имеет силу исполнительного листа: при неисполнении его можно направить работодателю плательщика или судебным приставам без обращения в суд.

В соглашении указываются:

размер алиментов (не ниже установленного законом);

порядок и сроки выплат;

способ передачи средств;

условия индексации;

ответственность за нарушение обязательств.

Документы для нотариуса: паспорта сторон, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке или его расторжении, справка о доходах плательщика.

Взыскание через суд. При отсутствии добровольного соглашения алименты взыскиваются в судебном порядке (статья 106 СК РФ).

Куда обращаться для взыскания алиментов

Выбор судебной инстанции зависит от обстоятельств дела.

Мировой суд рассматривает дела:

о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов;

о взыскании алиментов в долях от дохода, если нет споров.

Районный суд рассматривает дела:

о взыскании алиментов в твёрдой денежной сумме;

о взыскании алиментов при одновременном установлении отцовства;

о взыскании алиментов при одновременном лишении или ограничении родительских прав;

при наличии спора о месте проживания ребёнка.

Заявление подаётся по месту жительства истца или ответчика - по выбору заявителя.

Судебный приказ

Упрощённый порядок взыскания алиментов через судебный приказ применяется при соблюдении условий:

требование касается несовершеннолетних детей;

нет спора об отцовстве или материнстве;

не нужно привлекать третьих лиц;

алименты взыскиваются в долях от дохода.

Судебный приказ выносится мировым судьёй в течение пяти дней без вызова сторон и проведения судебного заседания. Госпошлина при подаче заявления не уплачивается - её взыскивают с должника.

После вынесения приказа судья направляет его копию должнику. В течение 10 дней с момента получения должник вправе подать возражения. Если возражения поступили, судья отменяет приказ и разъясняет взыскателю право обратиться с исковым заявлением.

При отсутствии возражений судебный приказ вступает в силу и может быть передан для исполнения судебным приставам или работодателю должника.

Документы для заявления о выдаче судебного приказа:

заявление в двух экземплярах;

копия свидетельства о рождении ребёнка;

копия свидетельства о браке или его расторжении;

справка о составе семьи (о совместном проживании с ребёнком);

копия паспорта заявителя.

Исковое заявление

Исковое производство применяется, когда:

требуется взыскание алиментов в твёрдой денежной сумме;

должник оспорил судебный приказ;

необходимо одновременно установить отцовство;

требуется лишение или ограничение родительских прав;

взыскиваются алименты за прошедший период.

Иск составляется в соответствии со статьёй 131 ГПК РФ и должен содержать:

наименование суда;

данные истца и ответчика (ФИО, адреса, контакты);

описание обстоятельств дела;

требования истца;

перечень прилагаемых документов.

Срок рассмотрения - до одного месяца со дня принятия заявления (часть 2 статьи 154 ГПК РФ).

Истец по делам о взыскании алиментов освобождён от уплаты госпошлины (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ). Госпошлину в размере 150 рублей уплачивает ответчик при удовлетворении иска.

Документы к исковому заявлению:

копия искового заявления для ответчика;

копии свидетельств о рождении детей;

копия свидетельства о браке или его расторжении;

справка о составе семьи;

документы о доходах истца;

документы, подтверждающие расходы на ребёнка;

документы, подтверждающие направление копии иска ответчику.

Размер алиментов

Доли от дохода. Статья 81 СК РФ устанавливает размер алиментов на несовершеннолетних детей в долях от заработка:

на одного ребёнка - ¼ (25%);

на двух детей - 1/3 (33%);

на трёх и более детей - ½ (50%).

Суд вправе уменьшить или увеличить размер долей с учётом материального и семейного положения сторон.

Твёрдая денежная сумма. Согласно статье 83 СК РФ алименты в фиксированном размере назначаются, если плательщик:

имеет нерегулярный или меняющийся заработок;

получает доход в натуре или иностранной валюте;

не имеет официального дохода;

получает доход способом, при котором взыскание в долях затруднительно.

Размер твёрдой суммы устанавливается кратно величине прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания. С 1 января 2025 года прожиточный минимум на ребёнка в среднем по России составляет 17 201 рубль.

Алименты в твёрдой сумме подлежат индексации пропорционально росту прожиточного минимума (статья 117 СК РФ). Индексацию производит работодатель или судебный пристав автоматически.

Смешанный порядок. Суд может установить алименты одновременно в долях и твёрдой сумме - например, ¼ от официального заработка плюс фиксированная сумма.

Ответственность за неуплату алиментов

За уклонение от уплаты алиментов предусмотрено три вида ответственности.

Гражданско-правовая ответственность. Согласно статье 115 СК РФ при образовании задолженности по вине плательщика он обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Взыскатель также вправе требовать возмещения убытков, не покрытых неустойкой.

Административная ответственность. Статья 5.35.1 КоАП РФ предусматривает наказание за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев:

обязательные работы до 150 часов;

административный арест до 15 суток;

штраф 20 000 рублей (если к лицу не могут быть применены работы или арест).

Уголовная ответственность. Статья 157 УК РФ применяется при неоднократной неуплате алиментов - если должник уже был привлечён к административной ответственности и в течение года вновь допустил неуплату. Наказание:

исправительные работы до одного года;

принудительные работы до одного года;

арест до трёх месяцев;

лишение свободы до одного года.

С 2022 года уголовная ответственность наступает не только за полную неуплату, но и за частичную - даже если должник платил меньше положенного.

Дополнительные меры воздействия:

запрет на выезд за границу при долге свыше 10 000 рублей;

ограничение права управления транспортным средством;

арест банковских счетов и имущества;

возможность лишения родительских прав.

Когда прекращается обязанность по уплате алиментов

Выплата алиментов на детей прекращается при:

достижении ребёнком 18 лет;

приобретении ребёнком полной дееспособности до совершеннолетия (эмансипация, вступление в брак);

усыновлении ребёнка другим лицом;

смерти плательщика или получателя.

Алименты на супруга или бывшего супруга прекращаются при:

утрате получателем нетрудоспособности или прекращении нуждаемости;

вступлении получателя в новый брак;

смерти одной из сторон.

Особые случаи

Алименты на ребёнка вне брака. Если отцовство не установлено, взыскать алименты можно только после его установления в судебном порядке или добровольного признания. Иск об установлении отцовства и взыскании алиментов подаётся в районный суд.

Алименты на совершеннолетнего студента. Действующее законодательство не предусматривает обязанности родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся в вузах. В Госдуму внесён законопроект о введении такой обязанности до достижения детьми 23 лет, но пока он не принят.

Дополнительные расходы. Статья 86 СК РФ позволяет взыскать с родителя дополнительные средства при исключительных обстоятельствах: тяжёлая болезнь ребёнка, необходимость дорогостоящего лечения, отсутствие пригодного для проживания жилья.