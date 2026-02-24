  • Новость часаНад Крымом и Курской областью уничтожены девять БПЛА
    Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседах

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    24 февраля 2026, 23:35 • Новости дня

    Американский Минфин расширил антироссийские санкции на физические и юрлица

    Американский Минфин расширил антироссийские санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский Минфин расширил антироссийские санкции на четырех физических лиц и три компании, о чем сказано в сообщении Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).

    Министерство финансов США ввело санкции против лиц, занимающихся кражей и продажей кибер-инструментов правительства США, а также против брокера и его партнеров, занимающихся разработкой уязвимостей и базирующихся в России, за кражу коммерческой тайны США в соответствии с законом О защите американской интеллектуальной собственности (PAIPA) и Ззконом О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), сказано на странице OFAC, где представлены новые подсанкционные лица и компании.

    Санкции введены в рамках закона и мер, связанных с кибердеятельностью. В список внесены граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев, связанный с Зеленюком.

    Подсанкционными компаниями стали «Матрица» и зарегистрированные в Дубае Advance Security Solutions и Special Technology Services.

    На сайте Госдепа указано, что под санкции попала компания Matrix LLC (также известная как Operation Zero), российский брокер кибер-инструментов, который позиционирует себя как реселлер кибер-эксплойтов для различных клиентов, включая правительство России.

    Также упоминается Сергей Зеленюк, гражданин России, директор и единственный владелец Operation Zero. Компания и Зеленюк, по данным Госдепа, являются иностранными лицами, которые сознательно участвовали в краже коммерческих секретов граждан США или извлекли из нее выгоду. Эта кража произошла 5 января 2023 года или позже и с высокой долей вероятности может привести к существенной угрозе.

    «В результате сегодняшних действий <...> все имущество и имущественные интересы лиц, включенных в санкционный список, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем лица, являющегося гражданином США, блокируются», – сказано в релизе госдепа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России. Во вторник Британия  расширила антироссийские санкции на 297 новых позиций. Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России.

    23 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США

    Американист Дудаков: За захватом Эль Менчо последует межклановая грызня в Мексике

    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты давно требуют от Мексики активной борьбы с наркокартелями. На этом фоне президент страны попыталась показать Дональду Трампу, что Мехико способен самостоятельно противостоять группировкам, а введение американской армии не требуется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Мексике разгорелись беспорядки после захвата наркобарона, известного как Эль Менчо.

    «Вялотекущая война между наркокартелями и правительством в Мексике длится уже много лет. Сейчас же мы наблюдаем эскалацию этого противостояния. И на то есть несколько причин», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Первая причина – это давление США. Вашингтон требует от нынешних властей Мексики более активной войны с картелями. Напомню, не так давно американцы арестовывали наркобарона, известного как Эль Чапо, а также пытались бороться с другими лидерами незаконных формирований», – продолжил спикер.

    «Теперь же мексиканская армия провела самостоятельную операцию, в рамках которой уничтожила предводителя одного из влиятельнейших картелей страны. И да, Штаты сейчас активно поздравляют Мехико, однако на деле нельзя говорить о распаде группировки», – замечает аналитик.

    За ликвидацией последует обострение «межклановой грызни» между картелями, а также между группировками и федеральной армией и полицией. «Тут надо понимать, что на стороне баронов десятки, если не сотни тысяч бойцов с достаточно неплохим вооружением. Поэтому противостоять центру они могут довольно долго», – считает эксперт.

    На этом фоне возникает вопрос: какой будет реакция американцев. «Конфронтация будет происходить в приграничных с США штатах Мексики. И как мы знаем, Дональд Трамп неоднократно угрожал перейти к военной операции против картелей на севере страны. Так что велик риск того, что противостояние превратится в вялотекущую партизанскую войну, когда мексиканские наркоторговцы будут дронами бить по американским военным», – рассуждает американист.

    Он также обратил внимание на то, что власти Мексики крайне негативно относятся к перспективе введения американских войск на территорию страны.

    «Также нынешнюю операцию мексиканских властей я бы рассматривал как попытку местного президента Клаудии Шейнбаум показать Трампу, что страна способна противостоять наркокартелям и без участия Вашингтона. Не факт, что тактика сработает. Тем более что взаимоотношения стран сейчас проживают довольно натянутый период», – заключил Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что ликвидация наркобарона, главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, является «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира.

    «Хорошие парни сильнее плохих парней. Хороших больше, чем плохих. Поздравления силам правопорядка великой мексиканской нации», – написал он в своих соцсетях. Он также указал на «большую печаль и обеспокоенность» на фоне беспорядков, вспыхнувших в стране.

    Напомним, в пяти штатах Мексики начались поджоги автомобилей и блокирование дорог на фоне слухов о ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско». Российским гражданам посоветовали временно отказаться от поездок в штат Халиско из-за массовых беспорядков.

    Тем временем The Wall Street Journal пишет, что у CJNG существовал план реагирования на нарушение так называемых красных линий, к которым относится гибель руководителя Эль Менчо. Исследователь Совета по международным отношениям Уилл Фриман заявил: «Они дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан».

    WSJ отмечает, что картель CJNG функционировал в бедных районах Мексики как альтернативное правительство, раздавая еду и медикаменты в регионах, где центральные власти практически не контролируют ситуацию. Группировка применяет подобные меры для поддержания влияния и лояльности населения.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    22 февраля 2026, 21:00 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»

    Эксперт Юшков: «Закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса

    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Получить долю в «Северном потоке – ­­­­­­­­­­­­­­­2» было бы выгодно некоторым американским бизнесменам. Но не факт, что их лоббистских возможностей хватит для снятия части санкций с газопровода, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее СМИ сообщили, что «Северный поток» стал предметом закулисной дипломатии России и США.

    «США хотят расчистить европейский рынок для своего газа, но в честной конкуренции с Россией они проигрывают. Поэтому Вашингтон использует политические инструменты, чтобы выдавить нашу страну», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, с точки зрения национальных интересов США российский газ на европейском рынке не нужен. «Можно по-разному оценивать роль американской стороны во взрывах на «Северных потоках», но, на мой взгляд, она безусловна – в статусе заказчика или поддерживающей стороны», – указал эксперт.

    К тому же, в Штатах строятся новые заводы по сжижению газа, и им требуются рынки сбыта. «В 2016 году американские производители начали экспортировать свой СПГ, но до 2022 года им не удавалось «подвинуть» Россию в Европе. В итоге Вашингтон задействовал политические инструменты, чтобы отнять у российской стороны часть европейского рынка. С тех пор тактика и цели США не изменились», – напомнил спикер.

    При этом, как ни парадоксально, отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе. По мнению Юшкова, получить долю в «Северном потоке – 2» было бы выгодно именно им, а не США как государству. «В нем «Газпрому» принадлежат 100% акций, то есть у представителей Москвы и Вашингтона в той или иной форме есть предмет для потенциальной сделки», – пояснил он.

    Тем более что техническая возможность для поставок сохранилась. «После взрывов уцелела одна нитка «Северного потока – 2». Физически по ней можно хоть завтра начать прокачивать 27,5 млрд куб. м газа в год. Для сравнения: по «Турецкому потоку» в Европу в прошлом году было поставлено 18,1 млрд куб. м», – отметил эксперт.

    С «Северным потоком» ситуация сложнее. «Там доли распределены между «Газпромом» и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, чтобы восстановить прокачку по нему, нужны крупные инвестиции. Сейчас обе трубы взорваны и заполнены морской водой», – продолжил аналитик.

    Однако проблемы с запуском газопроводов есть не только технические, но и юридические. «Для начала поставок нужно пролоббировать снятие американских и европейских санкций с оператора проекта. Кроме того, «Северный поток – 2» так и не получил разрешение на ввод в эксплуатацию от регулятора Германии и не завершил процесс сертификации», – напомнил спикер.

    Существуют и юридические риски. «Непонятна ситуация с точки зрения права собственности на газ. Ранее клиенты в Европе подавали иски из-за отсутствия поставок нужных объемов. Несмотря на доводы «Газпрома» о форс-мажоре, арбитражные суды не всегда вставали на его сторону. Поэтому поставляемый в Европу газ может быть попросту арестован в счет погашения штрафов», – предупредил он.

    Таким образом, любой потенциальный инвестор столкнется с серьезными рисками. «Новый инвестор должен будет вложить деньги в газопроводы без каких-либо гарантий, что они заработают. Здесь есть большие риски и для «Газпрома». Компания может передать право собственности на «Северные потоки». Но через два года власть в США может смениться, и против России снова введут санкции. Тогда сделка потеряет смысл», – отметил собеседник.

    Исходя из этого, эксперт скептически оценивает перспективы переговоров. «Думаю, сообщения о закулисных контактах России и США продиктованы интересом отдельных американских бизнесменов, предлагающих свои посреднические услуги по снятию части санкций. При этом не уверен, что у них есть такая возможность», – заключил Юшков.

    Издание Le Monde diplomatique сообщило со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», что газопровод «Северный поток» является предметом закулисной дипломатии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Якобы переговоры проходят без привлечения международных институтов, общественного контроля и вне рамок многосторонних форумов. Согласно одного из обсуждаемых сценариев, «Северный поток» может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    Газета пишет, что приобрести газопровод хочет инвестор из Майами Стивен Линч, чтобы стать «самым богатым человеком, о котором никто никогда не слышал». Он считается специалистом по проблемным активам и ранее вел бизнес в России. Ему приписывают участие в разделении «Юкоса» и в сделке с одной из дочерних компаний «Сбера».

    В этом контексте упоминается также техасский банкир Джентри Бич, якобы близкий к Дональду Трампу-младшему. Сам бизнесмен публично отрицает интерес к трубопроводу, но, согласно расследованию издания, он с неким румынским деловым партнером ранее уже пытались приобрести «Северный поток». Интересантом сделки также называется американский гигант по управлению инвестициями Elliott Management.

    Йорг Сезанн, представитель Левой партии в Бундестаге по вопросам энергетической политики, считает подобные действия серьезной угрозой. В интервью газете Berliner Zeitung он заявил: «Такие попытки имеют место, и к ним следует относиться серьезно».

    «Недавно инвестор, тесно связанный с Трампом, через компанию Tanquid приобрел примерно пятую часть немецкой инфраструктуры резервуарных хранилищ. Мы призываем федеральное правительство пересмотреть и запретить подобные сделки в рамках процесса оценки инвестиций в критически важные объекты. Энергетические сети должны находиться в государственной собственности и управлении», – заявил он.

    Стоит отметить, что газ, импортируемый по «Северному потоку – 2», считается в ЕС российским и запрещен в соответствии с законодательными нормами Евросоюза, сообщает Еврокомиссия. При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы энергетической безопасности Европа может приостановить запрет на импорт энергоносителя из России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS, сообщил: «американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями». «На европейском континенте они «смотрят» на взорванные три года назад «Северные потоки», на украинскую газотранспортную систему и на «Турецкий поток», – отметил он.

    23 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Париж наказал посла США во Франции
    Париж наказал посла США во Франции
    @ John Minchillo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатический конфликт разгорелся после того, как американский посол отказался явиться на вызов в МИД Франции, сославшись на личные обстоятельства.

    Американский посол в Париже Чарльз Кушнер не явился по вызову во французский МИД, передает ТАСС. В ответ на это глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро распорядился ограничить для него прямые контакты с членами правительства республики, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

    Официальный представитель МИД Франции заявил: «Американский посол не явился [на вызов в МИД Франции]. В связи с этим явным непониманием элементарных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр [Барро] потребовал, чтобы он больше не имел прямого доступа к членам французского правительства».

    На набережной Орсе отметили, что посол Кушнер по-прежнему может выполнять свои обязанности, в том числе явиться в МИД для проведения дипломатических переговоров и устранения раздражителей в отношениях между Францией и США. Агентство AFP уточняет, что на вызов в министерство вместо самого посла пришел один из сотрудников посольства, сославшись на личные обстоятельства Кушнера. Сейчас дипломат «отсутствует в городе», и его обязанности исполняет временный поверенный.

    Ранее посольство США во Франции опубликовало заявление Госдепартамента с призывом расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка. После этого Жан-Ноэль Барро заявил о намерении вызвать посла Кушнера в МИД, подчеркнув, что этот инцидент является внутренним делом Франции и не должен использоваться в политических целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо Дональду Трампу с просьбой отменить американские санкции против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом и Международным уголовным судом.

    Власти Испании определили укрепление связей с Пекином как приоритет в новой трехлетней внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона. В администрации президента США рассматривают возможность военного удара по Ирану 23 или 24 февраля.

    23 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Россия призвала США отказаться от ударов по мирным ядерным объектам Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский выступил с предупреждением о недопустимости военных ударов по мирным ядерным объектам Ирана и призвал к дипломатии.

    Россия обратилась к США и их союзникам с призывом отказаться от планов атаковать мирные ядерные объекты Ирана, передает ТАСС. Заместитель главы МИД Дмитрий Любинский заявил об этом на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

    «Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана», – подчеркнул Любинский в ходе своего выступления.

    Он также настоятельно рекомендовал Вашингтону предоставить твердые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации.

    Любинский добавил, что Россия готова оказать необходимую помощь для возобновления дипломатических усилий по иранской ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Россия договорились о поставке 500 установок «Верба» и 2 500 ракет «9М336» на сумму 500 млн евро.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что между США и Ираном пройдут переговоры.

    Новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии получения Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    23 февраля 2026, 13:20 • Новости дня
    Генерал Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине
    Генерал Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине
    @ Juergen Heinrich/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США намерены добиться от Киева заключения мирного соглашения до лета, чтобы ко Дню независимости 4 июля объявить о новых бизнес-сделках, связанных с окончанием конфликта на Украине, заявил экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

    По словам Ходжеса, между Россией и США уже достигнуты определенные договоренности по урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. «Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом», – сказал генерал в интервью украинскому «24 каналу».

    Он подчеркнул, что именно по этой причине Вашингтон настаивает на скорейшем согласовании сделки между Киевом и Москвой. Ходжес предположил, что это даст возможность Белому дому сделать громкие анонсы о будущих экономических проектах.

    Генерал также подверг критике команду президента Дональда Трампа за оказываемое давление на Киев. Он отметил, что подобные заявления – например, что «все готово на 95%, кроме самой важной части» – не способствуют продвижению переговоров, а лишь вредят процессу.

    На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Женеве вызвали дрожь в Киеве.

    24 февраля 2026, 03:34 • Новости дня
    Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях

    Пентагон подписал соглашение с xAI на использование Grok в военных целях

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI предоставит Пентагону доступ к искусственному интеллекту Grok для интеграции в секретные военные системы.

    Пентагон заключил соглашение с компанией Илона Маска xAI о внедрении искусственного интеллекта Grok в военные системы, передает Axios.

    По данным издания, ключевым условием сделки стало согласие на использование Grok для всех законных целей, включая разведку, разработку вооружений и проведение военных операций.

    Ранее единственной системой ИИ, доступной для таких задач, была Anthropic Claude, однако ее создатели отказались снимать ограничения на массовую слежку и применение автономного оружия.

    В публикации подчеркивается, что пока не ясно, удастся ли xAI полностью заменить Anthropic, а также сколько времени потребуется на этот процесс.

    Источники Axios отмечают, что параллельно Пентагон ведет переговоры с OpenAI и Google о возможном сотрудничестве в области искусственного интеллекта для нужд обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чат-бот Grok, разработанный Илоном Маском, оказался объектом расследования Еврокомиссии из-за функции генерации откровенных изображений на основе реальных фотографий.

    Мать одного из детей Маска, Эшли Сент-Клэр, подала иск к компании xAI в связи с распространением чат-ботом Grok интимных снимков с ее участием.

    В ответ xAI ввела дополнительные технические ограничения на использование Grok.

    22 февраля 2026, 12:36 • Новости дня
    Дмитриев: Мир восторжествует благодаря диалогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что благодаря открытому диалогу между сторонами возможно достижение мира.

    Дмитриев, реагируя на слова американского посланника Стива Уиткоффа о честности Владимира Путина во время их встреч, отметил важность диалога для достижения мира, передает РИА «Новости».

    «Мир восторжествует благодаря диалогу», – заявил Дмитриев.

    Ранее Уиткофф признался, что президент РФ Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч. Посланник отметил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    24 февраля 2026, 00:52 • Новости дня
    США сообщили о проведении учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки объявило о начале учений с Канадой и Данией, которые продлятся до середины марта.

    Совместные учения ARCTIC EDGE 2026 стартовали в различных районах от Аляски до Гренландии, передает ТАСС. Мероприятия продлятся с 23 февраля по 13 марта 2026 года. В учениях принимают участие Дания, Канада, Национальная гвардия Аляски, а также межведомственные партнеры, включая ФБР и Береговую охрану США.

    Как отмечается в заявлении Северного командования ВС США, учения нацелены на повышение готовности, демонстрацию возможностей и улучшение взаимодействия между партнерами в арктическом регионе. В числе ключевых задач – отработка защиты от крылатых ракет, противодействие беспилотным летательным аппаратам, а также тренировка навыков выживания и перемещения в арктических условиях.

    «НОРАД и Северное командование ВС США проведут совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26) в различных районах от Аляски до Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года», – говорится в официальном сообщении.

    Участники учений также будут отрабатывать взаимодействие между различными ведомствами, что должно повысить эффективность совместных операций в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости усиленного внимания к безопасности арктических территорий в Норвегии, Швеции и Финляндии.

    Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри выразил недовольство решением премьера Гренландии не принимать американский плавучий госпиталь.

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что система здравоохранения Гренландии не нуждается во внешней помощи.

    Генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило подчеркнул важность соблюдения демилитаризации архипелага и призвал к сдержанности.

    23 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Bloomberg: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направятся в Женеву для участия в очередном раунде переговоров по иранской ядерной программе, сообщает The Bloomberg.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на этой неделе отправятся в Женеву. Они примут участие в новом раунде переговоров по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

    Между тем, в Киеве ожидают нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предположил, что встреча может пройти уже в конце этой недели.

    Ранее Владимир Зеленский допускал проведение переговоров в Швейцарии до конца февраля, а украинские СМИ уточняли, что речь может идти о 26-27 февраля. Предыдущий раунд с участием России, США и Украины состоялся 17-18 февраля, и российская сторона оценила его как тяжелый, но деловой.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что переговоры между США и Ираном пройдут в четверг.

    Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии поступления Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил о готовности Женевы вновь принять переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации.

    23 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Россия осудила ужесточение блокады Кубы и карательные меры США

    МИД России осудил карательные меры США и блокаду Кубы

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокопоставленный дипломат заявил о критической энергетической ситуации на Кубе из-за ужесточения американской блокады, продолжавшейся почти семь десятилетий.

    Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский выступил на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, передает ТАСС. Он подчеркнул, что последние американские карательные меры против Кубы поставили островное государство на грань энергетического кризиса.

    По его словам, Россия решительно осуждает неправомерные действия в отношении Гаваны и дальнейшее ужесточение бесчеловечной антикубинской блокады.

    Любинский заявил: «Последние американские карательные меры против Кубы поставили ее на грань энергетического кризиса. Решительно осуждаем неправомерные действия в отношении Гаваны и дальнейшее ужесточение бесчеловечной антикубинской блокады, которая продолжается уже почти семь десятилетий».

    Он отметил, что российская сторона продолжает поддерживать Кубу и выступает против любых ограничительных мер, нарушающих международное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после завершения девяти вывозных рейсов почти 4,3 тыс. туристов вернулись в Россию, и ожидается восстановление поездок на Кубу с нормализацией поставок авиакеросина.

    Россия и Куба планируют отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро совместными мероприятиями. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    24 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о повышении цены Paramount за Warner Bros.

    Tекст: Денис Тельманов

    Холдинг Paramount Skydance предложил выплатить Warner Bros. цену выше 30 долларов за акцию наличными.

    Американский медиахолдинг Paramount Skydance предложил более высокую цену за покупку Warner Bros., передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    Новое предложение превышает прежнюю ставку в 30 долларов за акцию наличными, которую Paramount озвучил акционерам Warner Bros. 8 декабря, и учитывает часть опасений компании по поводу предыдущих условий сделки.

    Других деталей о новом предложении Paramount Skydance агентство не приводит.

    Ранее Warner Bros. Discovery (WBD) сообщила о получении предложения от Netflix, который намерен купить WBD за 83 млрд долларов, и уточнение в течение недели условий по покупке со стороны Paramount Skydance, предлагающего более высокую цену.

    В декабре прошлого года Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 83 млрд долларов. Вскоре после этого Paramount выразил готовность приобрести Warner Bros. по более выгодной цене – за 108 млрд долларов, однако совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить это предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix объявил о намерении приобрести киностудию Warner Bros за 82,7 млрд долларов.

    Компания Paramount Skydance рассматривает возможность увеличить цену своего предложения о покупке Warner Bros. Discovery.

    Руководство Warner Bros. Discovery считает доработанное предложение Paramount Skydance менее выгодным, чем возможное слияние с Netflix.

    24 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    Ушаков: Россия доведет до США данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия.

    Россия намерена передать США информацию о возможном стремлении Киева получить ядерное оружие от западных стран, передает РИА «Новости». Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

    «До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет. Мы специально об этом будем разговаривать», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, Россия уже начала обсуждать этот вопрос с США по различным каналам и рассчитывает, что предоставленная информация будет воспринята серьезно.

    Служба внешней разведки России заявила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Посольство Франции назвало сообщения о передаче Украине ядерного оружия ложью.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче ядерного оружия Киеву и назвал их повторением старых обвинений.

    В МИД России отметили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    24 февраля 2026, 14:08 • Новости дня
    Гатилов предупредил об эффекте домино из-за ядерных испытаний США

    Гатилов: Ядерные испытания США спровоцируют эффект домино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отмена Соединенными Штатами моратория на проведение ядерных испытаний может привести к цепной реакции среди других стран, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Он отметил, что действия администрации США, включая распоряжения президента Дональда Трампа от октября 2025 года о возобновлении ядерных испытаний, усиливают сомнения относительно вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Предупреждаем, что выход США из своего национального моратория искусственно спровоцирует эффект домино, и ответственность за это целиком ляжет на Вашингтон», – заявил Гатилов во время сессии Конференции ООН по разоружению.

    Напомним, Госдеп подтвердил планы США возобновить ядерные испытания.

    24 февраля 2026, 23:58 • Новости дня
    США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорится о приверженности «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», при этом за нее проголосовали 107 страна, против – 12 и 51 страна воздержалась, включая Соединенные Штаты.

    В принятой на Генассамблее ООН 24 февраля резолюции содержится призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

    «Американская делегация настаивала на отдельном голосовании по пунктам о территориальной целостности Украины и международном праве, однако их предложение было отклонено», – передает France24.

    Заместитель посла США Тэмми Брюс заявила: «Мы приветствуем призыв ООН к прекращению огня». Она также отметила, что «некоторые формулировки резолюции, вероятно, отвлекут внимание от дипломатических усилий», но не уточнила, какие именно.

    Украинские представители выразили разочарование позицией США. Замминистра иностранных дел Украины Мариана Бетса отметила, что Россия не проявляет готовности остановить спецоперацию, несмотря на международные усилия. Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Белый дом усилить давление на Москву и выразила надежду на принятие американским конгрессом законопроекта о тарифах и вторичных санкциях против государств, сотрудничающих с Россией.

    Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила, что Украине следует сосредоточиться на дипломатии для прекращения войны, «а не на инициировании очередного политизированного голосования».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Глава Евросовета призвал не допустить успеха России в переговорах. «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину. Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи.

