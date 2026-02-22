«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.11 комментариев
В Дании отвергли необходимость госпитального судна США для Гренландии
Системе здравоохранения Гренландии не нужна внешняя помощь, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об отправке к берегам острова госпитального судна для оказания медицинской помощи гренландцам.
Поульсен заявил, что система здравоохранения Гренландии не нуждается во внешней поддержке, передает ТАСС. Он подчеркнул, что население острова получает необходимую медицинскую помощь непосредственно на месте, а при необходимости специализированная помощь оказывается в Дании.
По словам Поульсена, нет необходимости в том, чтобы привлекать дополнительные международные ресурсы для обеспечения здравоохранения в регионе. Министр отметил, что правительство Гренландии уже занимается этими вопросами, а Дания, Фарерские острова и Гренландия действуют в рамках Содружества и способны самостоятельно реагировать на возможные вызовы.
Заявление министра последовало после слов президента США Дональда Трампа, который сообщил о решении отправить госпитальное судно к берегам Гренландии для предоставления медицинской помощи. В соцсети Truth Social Трамп написал: «В сотрудничестве с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути».
