В Дании отвергли необходимость госпитального судна США для Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поульсен заявил, что система здравоохранения Гренландии не нуждается во внешней поддержке, передает ТАСС. Он подчеркнул, что население острова получает необходимую медицинскую помощь непосредственно на месте, а при необходимости специализированная помощь оказывается в Дании.

По словам Поульсена, нет необходимости в том, чтобы привлекать дополнительные международные ресурсы для обеспечения здравоохранения в регионе. Министр отметил, что правительство Гренландии уже занимается этими вопросами, а Дания, Фарерские острова и Гренландия действуют в рамках Содружества и способны самостоятельно реагировать на возможные вызовы.

Заявление министра последовало после слов президента США Дональда Трампа, который сообщил о решении отправить госпитальное судно к берегам Гренландии для предоставления медицинской помощи. В соцсети Truth Social Трамп написал: «В сотрудничестве с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути».

Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки датских солдат были замечены в аэропорту Гренландии. Вэнс заявил о прогрессе в переговорах США и НАТО по вопросу Гренландии. Немецкие солдаты защищали Гренландию только одни сутки.