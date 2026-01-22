Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах США и НАТО по Гренландии

Tекст: Тимур Шайдуллин

О ходе переговоров между США и Североатлантическим альянсом по Гренландии рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс, . В ходе выступления в штате Огайо он отметил, что диалог развивается позитивно и выразил уверенность в способности администрации добиться поставленных целей, сообщает ТАСС.

Вэнс подчеркнул, что Дания и другие государства НАТО должны осознать значимость сделки, затрагивающей не только интересы США, но и мировую безопасность. По его словам, власти страны продолжат работу по установлению контроля над островом, считая это необходимым для безопасности американцев.

В ходе выступления вице-президент заявил: «Простой факт заключается в том, что Гренландия важна для американской национальной безопасности, потому что вся наша противоракетная оборона опирается на безопасность в Арктике. Если бы иностранное государство запустило ракету по США, нам понадобился бы контроль над Арктикой, чтобы сбить ее».

Вэнс также обратил внимание на стремление Китая и России усилить свое влияние в арктическом регионе, что, по его словам, может ослабить позиции Вашингтона. Он отметил, что отсутствие контроля над Гренландией увеличивает уязвимость страны и создает угрозу суверенитету, а администрация США не допустит угрозы территориальной безопасности из-за внешних интересов в Арктике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

Также Трамп заявил, что Гренландия имеет важное значение для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

Жители Гренландии и Дании ранее вышли на массовые протесты против планов включить остров в состав США, а в Нууке к митингующим присоединился премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.



