Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах США и НАТО по Гренландии
Американский вице-президент заявил о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии, отдельно подчеркнув значимость сделки для глобальной стабильности.
О ходе переговоров между США и Североатлантическим альянсом по Гренландии рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс, . В ходе выступления в штате Огайо он отметил, что диалог развивается позитивно и выразил уверенность в способности администрации добиться поставленных целей, сообщает ТАСС.
Вэнс подчеркнул, что Дания и другие государства НАТО должны осознать значимость сделки, затрагивающей не только интересы США, но и мировую безопасность. По его словам, власти страны продолжат работу по установлению контроля над островом, считая это необходимым для безопасности американцев.
В ходе выступления вице-президент заявил: «Простой факт заключается в том, что Гренландия важна для американской национальной безопасности, потому что вся наша противоракетная оборона опирается на безопасность в Арктике. Если бы иностранное государство запустило ракету по США, нам понадобился бы контроль над Арктикой, чтобы сбить ее».
Вэнс также обратил внимание на стремление Китая и России усилить свое влияние в арктическом регионе, что, по его словам, может ослабить позиции Вашингтона. Он отметил, что отсутствие контроля над Гренландией увеличивает уязвимость страны и создает угрозу суверенитету, а администрация США не допустит угрозы территориальной безопасности из-за внешних интересов в Арктике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.
Также Трамп заявил, что Гренландия имеет важное значение для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.
Жители Гренландии и Дании ранее вышли на массовые протесты против планов включить остров в состав США, а в Нууке к митингующим присоединился премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.