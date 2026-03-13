Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Лукашенко получил в подарок стельную герефордскую корову из Могилевской области
Лукашенко получил в подарок стельную герефордскую корову из Могилевской области
Белорусский лидер стал обладателем еще одной буренки, которую ему вручили при посещении племенного завода в Дрибинском районе.
Животное преподнесли главе государства во время осмотра предприятия по разведению герефордской породы в Могилевской области, передает РИА «Новости». Подаренная буренка в скором времени должна принести приплод.
Александр Лукашенко заверил, что обеспечит питомцу достойный уход. «У меня она будет содержаться хорошо. Это я обещаю», – подчеркнул президент.
Глава республики также затронул проблему падежа скота, отметив необходимость предотвращения подобных случаев. Политик признался, что тяжело переносит гибель животных, так как вырос в деревне.
У Лукашенко имеется обширное приусадебное хозяйство, где живут лошади, овцы, козы и другие звери. Глава государства рассказывал, что одна из его коров дает 48 литров молока в день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский лидер ранее предложил увековечить корову памятником за ее вклад в обеспечение народа продуктами.
Глава республики указал на недопустимость падежа скота.