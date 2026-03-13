Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил журналистам, что не считает, будто в странах Евросоюза произошло массовое прозрение относительно неонацистской сути киевского режима, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что отдельные трезвомыслящие люди в ЕС были и ранее, которые сохраняют такой подход.

«Пока нечего особо признавать. Я не думаю, что европейцы как-то приблизились к прозрению», – сказал Песков.

Поводом для комментария стали слова Владимира Зеленского в интервью Politico. Зеленский заявил, что не считает за людей тех, кто голосовал на референдуме за воссоединение Крыма с Россией.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова увидела неонацистскую риторику в словах Владимира Зеленского о жителях Крыма.

До этого Дмитрий Песков констатировал заметный рост неонацистских движений в странах Евросоюза.