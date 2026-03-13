Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Песков заявил об отсутствии прозрения ЕС в отношении неонацизма Киева
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что среди европейцев всегда были трезвомыслящие люди, но массового прозрения относительно неонацистской сути киевского режима не произошло.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил журналистам, что не считает, будто в странах Евросоюза произошло массовое прозрение относительно неонацистской сути киевского режима, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что отдельные трезвомыслящие люди в ЕС были и ранее, которые сохраняют такой подход.
«Пока нечего особо признавать. Я не думаю, что европейцы как-то приблизились к прозрению», – сказал Песков.
Поводом для комментария стали слова Владимира Зеленского в интервью Politico. Зеленский заявил, что не считает за людей тех, кто голосовал на референдуме за воссоединение Крыма с Россией.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова увидела неонацистскую риторику в словах Владимира Зеленского о жителях Крыма.
До этого Дмитрий Песков констатировал заметный рост неонацистских движений в странах Евросоюза.