Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании
Власти Грузии заявили о завершении периода подчинения указаниям Запада, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Только избранные народом власти Грузии будут решать, какие законы принимать в собственной стране. Завершилось время, когда из-за рубежа нам указывали, давали задания, принимали за нас решения», – заявил в пятницу журналистам Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Он назвал «бредом» требования ЕС, Европарламента и ОБСЕ отменить законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).
«Мы сделаем все только то, что в интересах Грузии и ее народа, – сказал Каха Каладзе. – Никаких заданий извне и угроз пальчиком».
«Внешние акторы хотят, чтобы такие страны, как Грузия или Украина использовались в их интересах, но мы этого не допустим», – отметил градоначальник.
По его словам, «Грузия с ее культурой и традициями не допустит, чтобы большие игроки использовали нашу страну в своих интересах».
Ранее Грузия решила запретить лоббирование из-за рубежа.