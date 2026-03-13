Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Только избранные народом власти Грузии будут решать, какие законы принимать в собственной стране. Завершилось время, когда из-за рубежа нам указывали, давали задания, принимали за нас решения», – заявил в пятницу журналистам Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он назвал «бредом» требования ЕС, Европарламента и ОБСЕ отменить законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

«Мы сделаем все только то, что в интересах Грузии и ее народа, – сказал Каха Каладзе. – Никаких заданий извне и угроз пальчиком».

«Внешние акторы хотят, чтобы такие страны, как Грузия или Украина использовались в их интересах, но мы этого не допустим», – отметил градоначальник.

По его словам, «Грузия с ее культурой и традициями не допустит, чтобы большие игроки использовали нашу страну в своих интересах».

Ранее Грузия решила запретить лоббирование из-за рубежа.