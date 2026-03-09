Ван И словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке

Tекст: Катерина Туманова

«Как гласит древняя китайская пословица: «Оружие/войско – орудие несчастья; его применение должно быть тщательно продумано». В условиях войны на Ближнем Востоке эта война никогда не должна была произойти, так как не приносит пользы ни одной из сторон», – приводит слова министра И портал МИД Китая.

Китайский дипломат напомнил, что история Ближнего Востока неоднократно являла миру доказательство того, что сила не решает проблем, вооруженный конфликт лишь множит ненависть и создает кризисы.

Ван И заявил, что Китай вновь призывает к немедленному прекращению военных действий, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Он указал на то, что разрешение конфликта должно следовать нескольким принципам.

Он отметил, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны быть неприкосновенны. По его словам, частое применение силы не доказывает мощь, а мир не должен возвращаться к «законам джунглей».

Ван И подчеркнул, что вопросы Ближнего Востока должны решаться исключительно странами региона, а вмешательство извне, в том числе попытки смены власти через «цветные революции», неприемлемы. Он призвал к решению политических разногласий исключительно путем равноправного диалога и скорейшему возвращению сторон конфликта к переговорам.

По мнению дипломата, крупные державы обязаны играть конструктивную роль, руководствуясь справедливостью, а не использовать свою силу в эгоистичных целях. Китай выразил готовность сотрудничать со странами региона для реализации глобальных инициатив в сфере безопасности и восстановления порядка и мира.

