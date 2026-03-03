  • Новость часаЭксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом
    США после ударов по Ирану охватили массовые протесты
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    Лавров указал на отсутствие санкций против спортсменов США и Израиля
    Цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров
    Qatar Energy заморозила производство алюминия и метанола
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 15:31 • Новости дня

    CBS: США будут продолжать операцию в Иране до достижения четырех целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения четырех ключевых целей, сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

    По данным CBS News, Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    Кроме этого, глава Белого дома хочет не допустить, чтобы Тегеран «разработал ядерное оружие». Еще одна задача – лишить Иран возможности вооружать, финансировать и координировать «террористические армии» на территории других стран.

    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

    3 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном

    Уиткофф сообщил об отказе Ирана идти на уступки во время переговоров

    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация обсуждала с Тегераном возможность десятилетнего отказа от обогащения урана в обмен на оплату топлива, но Иран отверг предложение, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    Делегация США предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, однако Тегеран полностью отверг эту инициативу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    В интервью каналу Fox News он заявил: «Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо».

    Уиткофф отметил, что отказ иранской стороны сразу дал понять американской делегации, что Тегеран не собирается идти ни на какие уступки. По его словам, позиция Ирана свидетельствовала о намерении продолжать ядерную программу с возможной целью создания оружия.

    Американский спецпосланник рассказал, что уже во время второго раунда переговоров стало ясно – добиться соглашения не удастся. Он добавил, что США попытались заключить с Ираном «честную сделку», но к концу второй встречи было понятно, что договоренность невозможна. Несмотря на это, делегация вернулась для третьей встречи, чтобы «дать им последний шанс», отметил Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран исключает возможность любых уступок в вопросах обогащения ядерного топлива и развития средств самообороны.

    Новый этап американо-израильской агрессии начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские беспилотники нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.

    3 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что США располагают «почти неограниченными запасами» боеприпасов, однако этот уровень его не устраивает.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и большого калибра в стране «никогда не были такими большими и качественными», передает РИА «Новости».

    По его словам, Соединенные Штаты располагают практически неограниченными запасами оружия, достаточными для ведения войн «вечно» и с успехом. Трамп отметил: «Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

    «В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы», – написал президент в соцсети Truth Social.

    В другой публикации Трамп сообщил, что значительная часть американских боеприпасов хранится в странах, расположенных далеко за пределами США. Он написал в соцсети Truth Social, что «в отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения».

    Ранее Трамп пообещал увеличить темпы производства вооружений.

    The Washington Post писала, что гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что скажется на конфликте на Украине.

    Высшее военное руководство США выразило опасения из-за возможной атаки на Иран на фоне исчерпания запасов ракет и отсутствия широкой поддержки союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

    Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял жалобы туристов, вернувшихся из Дубая после операции США и Израиля против Ирана.

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

    Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

    Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

    Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

    В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

    С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

    Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

    Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.


    3 марта 2026, 08:50 • Новости дня
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари выступил с жестким предупреждением, передает РИА «Новости».

    «Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», – подчеркнул военный.

    Интенсивность судоходства в этой акватории уже заметно снизилась после серии ударов США и Израиля по иранской территории. Страховые компании начали повышать военные премии и пересматривать условия покрытия рисков из-за растущей угрозы безопасности.

    Хотя формально морская блокада не объявлена, рынок перевозок фактически парализован. Судовладельцы опасаются отправлять танкеры в опасную зону на фоне эскалации конфликта.

    Танкер под флагом Палау после ракетного удара начал тонуть в акватории региона.

    Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk приостановил движение своих судов по данному маршруту.

    Власти США призвали все суда покинуть Ормузский пролив, а также воды Персидского и Оманского заливов.

    Страховые компании заявили о намерении повысить цены страхования судов, следующих через Персидский залив.

    Между тем, американские военные не фиксируют признаков минирования вод Ормузского пролива.

    3 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьба европейской экономики зависит от того, удастся ли завершить военное противостояние на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном в течение ближайших четырех недель.

    Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

    Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

    Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

    Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.

    3 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Арсеналы ракет Ирана оказались неуязвимы для ударов США и Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Значительная часть иранского арсенала скрыта в укрепленных подземных сооружениях, это сильно осложняет его полное уничтожение для Вашингтона и Тель-Авива, пишут СМИ.

    Президент США Дональд Трамп назвал ликвидацию ракетного потенциала Тегерана одной из главных целей атак, пишет New York Times.

    Однако обнаружение и уничтожение всего арсенала, а также производственных площадок, представляет серьезную проблему для военных США и Израиля.

    Иран научился быстро восстанавливать производственные линии, размещая их в укрепленных подземных бункерах. Кроме того, ракеты могут разбираться на части для скрытной транспортировки и последующей сборки, что значительно затрудняет их отслеживание с воздуха.

    «Военные делают все возможное, чтобы поразить эти объекты», – заявил директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

    Ранее Центральное командование США сообщило об использовании стелс-бомбардировщиков B-2 с боеприпасами весом более 900 килограммов для ударов по укрепленным позициям.

    Тегеран обладает самым большим арсеналом на Ближнем Востоке, включая ракеты средней дальности, способные поражать цели на расстоянии около 1,9 тыс. километров.

    Разведка отмечает, что стремление Ирана к развитию ракетной программы обусловлено отсутствием у страны современных военно-воздушных сил.

    Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников. В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей.

    3 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

    Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

    Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

    Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

    Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

    Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    3 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    3 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    @ MC3 Thaddeus Berry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский авианосец USS Abraham Lincoln находился на расстоянии 250-300 километров от берегов Ирана, после атаки на исламскую республику судно ушло в направлении юго-восточной части Индийского океана, сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Али Мохаммад Наини.

    По его словам, американский авианосец USS Abraham Lincoln находился в 250-300 километрах от побережья Ирана, передает РИА «Новости».

    Наини добавил, что корабль находился вблизи портового города Чабахар на юго-востоке страны. После атаки судно покинуло этот район и взяло курс на юго-восточную часть Индийского океана.

    По словам Наини, по авианосцу были выпущены четыре крылатые ракеты.

    Напомним, что КСИР 1 марта сообщил о ракетном обстреле авианосца USS Abraham Lincoln. В то же время Центральное командование вооруженных сил США подчеркнуло, что ни одна из иранских ракет не попала в авианосец и даже не приблизилась к нему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и в Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по базе США в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.


    3 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    @ Vantor/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива в Натанзе получил повреждения, при этом радиологических последствий не ожидается, сообщили в МАГАТЭ.

    МАГАТЭ подтвердило повреждение зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе, передает РИА «Новости».

    Агентство сослалось на свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали разрушения входной группы зданий объекта.

    Ранее канал CNN со ссылкой на изображения компании Vantor сообщил, что повреждения могли возникнуть после американо-израильских атак на ядерный объект в Натанзе. В сообщении МАГАТЭ отмечается: «Радиологических последствий не ожидается, и дополнительного воздействия на завод по обогащению топлива, который был серьезно поврежден во время конфликта в июне, не обнаружено».

    МАГАТЭ подчеркивает, что ситуация находится под контролем, а угрозы распространения радиоактивных материалов нет. Агентство продолжает следить за развитием событий и оценивать состояние объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что любые атаки на ядерные объекты могут привести к выбросам радиации.

    3 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    TWZ сообщил о масштабном пожаре на базе ВМС Ирана
    TWZ сообщил о масштабном пожаре на базе ВМС Ирана
    @ Osinttechnical

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морская база Ирана в Бендер-Аббасе подверглась мощным ударам, после которых спутниковые снимки зафиксировали пожар и разрушения.

    Ключевая военно-морская база Ирана в Бендер-Аббасе на берегу Ормузского пролива была серьезно повреждена в результате ударов, сообщает TWZ.

    Спутниковые снимки, полученные Planet Labs, зафиксировали масштабные пожары на территории базы, в том числе на судне типа морской платформы IRINS Makran, которое оказалось охвачено огнем и, по всей видимости, было поражено в ходе атаки.

    Бендер-Аббас является главным штабом ВМС Ирана и ключевым элементом контроля над Ормузским проливом. Как подчеркнул президент США Дональд Трамп: «Мы уничтожаем их флот. Уже десять кораблей выведены из строя. Они на дне моря». По его словам, «ликвидация» иранских военно-морских сил стала основной целью операции Epic Fury, которую проводят США и Израиль.

    Помимо серьезных повреждений IRINS Makran, на спутниковых изображениях заметны следы поражения как минимум одного, а возможно и двух фрегатов, пришвартованных на базе. Это были одни из самых ценных объектов среди иранских военных кораблей, находившихся в порту. Однако дизель-электрическая подлодка класса Kilo и малые подлодки, судя по снимкам, остались невредимыми.

    Объем ущерба и точное количество поврежденных кораблей пока сложно оценить из-за густого дыма на снимках, однако видно, что часть судов была выведена из порта незадолго до ударов. Некоторые корабли могли быть потоплены, но подтверждений этому нет. При этом значительное количество военных и гражданских судов по-прежнему остается в порту или на ремонте в доках.

    Удары по военно-морским объектам Ирана наносились и вне Бендер-Аббаса: ранее были зафиксированы атаки на порт Конарек, где были уничтожены несколько фрегатов и корветов, а также поврежден корабль-дрон Shahid Bagheri. Операция Epic Fury, по словам министра обороны США Пита Хегсета, направлена на «уничтожение ракетной угрозы и флота Ирана», чтобы не допустить дальнейших конфликтов в регионе. Ормузский пролив остается стратегически важным узлом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле. Иран выполнил ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    3 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Большинство американцев выступило против ударов Трампа по Ирану
    Большинство американцев выступило против ударов Трампа по Ирану
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Последние опросы показали, что большинство жителей США не поддерживают военные удары администрации Трампа по Ирану, пишут СМИ.

    Большинство жителей США выступают против военных ударов по Ирану, осуществленных администрацией президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные нескольких опросов, передает Politico.

    Согласно исследованию SSRS для CNN, почти шесть из десяти американцев не поддержали решение о начале военных действий против ближневосточной страны. В отдельном опросе для The Washington Post 52% респондентов выразили несогласие с ударами, а 39% поддержали их.

    Поддержка таких мер среди населения во многом определяется политическими взглядами – среди демократов противников действий Трампа оказалось значительно больше, чем среди республиканцев. Опрос Reuters/Ipsos показал, что 55% республиканцев одобрили удары, но 42% готовы изменить свою позицию, если американские военные понесут потери. Среди респондентов также отмечались разные мнения относительно целей Белого дома – часть связывала их с попытками смены власти в Иране, другие – с контролем над нефтью или обеспечением стабильности в регионе.

    По словам Трампа, администрация США изначально рассчитывала на военный конфликт, который мог бы продолжаться четыре-пять недель, но страна готова к более долгой операции, если потребуется. При этом большинство опрошенных CNN считают, что противостояние может затянуться. Демократы все активнее настаивают на необходимости голосования по вопросу расширения полномочий Конгресса в решениях о войне.

    Опросы также зафиксировали снижение поддержки военных действий на фоне возможного роста цен на бензин. Более трети республиканцев, опрошенных Reuters, заявили, что при существенном подорожании топлива их поддержка атак США снизится. Аналогично, 38% зарегистрированных избирателей в исследовании Morning Consult выступили за дипломатическое решение, если конфликт приведет к заметному скачку цен на топливо.

    Обеспокоенность американцев возросла после того, как цены на нефть выросли более чем на 10% вслед за ответными атаками Тегерана на танкеры в Ормузском проливе. Этот регион обеспечивает более пятой части мировых морских поставок нефти.

    Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд военачальников.

    При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    3 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Массовые протесты охватили США после ударов по Ирану

    Жители почти 40 городов США осудили военную операцию против Ирана

    Массовые протесты охватили США после ударов по Ирану
    @ David Suns/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В десятках городов США прошли акции против ударов по Ирану, где участники, объединенные коалицией из 30 организаций, назвали операцию США и Израиля роковой ошибкой.

    Демонстрации против действий американских и израильских военных охватили почти 40 городов, сообщает телеканал ABC-7.

    Организаторами выступлений стало объединение из 30 различных общественных организаций. Несмотря на разные приоритеты, активисты единогласно осудили операцию на Ближнем Востоке.

    Участники акций заявили, что готовы протестовать «сколько потребуется». Демонстранты считают силовые действия союзников в отношении исламской республики неоправданными, отмечает ТАСС.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран, 28 февраля, объяснив это якобы исходящими ракетной и ядерной угрозами. В результате атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов на израильской территории. Также ударам подверглись американские цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о гибели и ранении около 200 американских военных в результате ответных атак.

    3 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

    Экономист Колташов: Война на Ближнем Востоке вызовет спад промышленности Европы

    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.

    «Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.

    Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.

    Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.

    «Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.

    «Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.

    «Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».

    «Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.

    «Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.

    «Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.

    Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.

    Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

    Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

    По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.

    Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.

    На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.

    Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.

    Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.

    Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.

    Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.

    Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.

    При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.

    У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

    Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.

    Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    @ araghchi

    Tекст: Мария Иванова

    В начальной школе для девочек иранского Минаба при ударе США и Израиля погибли 14 педагогов, общее число жертв достигло 165 человек.

    По информации агентства Tasnim, жертвами нападения стали 14 учителей. В общей сложности штат сотрудников образовательного учреждения насчитывал около 35 человек.

    Ранее власти исламской республики заявили о нанесении Вашингтоном и Тель-Авивом удара по школе для девочек. Трагедия в городе Минаб на юге страны произошла 28 февраля.

    Согласно последним сведениям, погибли 165 человек, среди которых в основном были ученицы, а также родители. Травмы и ранения получили 95 граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее наызвал цифру в 160 погибших при ударе по городу.

