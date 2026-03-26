Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.0 комментариев
Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
В результате атаки дронами поврежден турецкий танкер Altura с 140 тыс. тонн нефти, следовавший из Новороссийска в Стамбул, экипаж не пострадал, сообщил телеканал NTV.
Турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне был атакован в Черном море в 24 километрах от входа в пролив Босфор, передает ТАСС
Телеканал NTV сообщил, что по судну были нанесены удары с применением дронов.
Взрыв вызвал повреждения надстройки и капитанского мостика, также была зафиксирована течь в районе машинного отделения. На борту танкера находилось 140 тыс. тонн нефти, судно шло из Новороссийска в Стамбул, согласно данным сервиса Marinetraffic.
Капитан судна запросил помощь береговой охраны. На месте происшествия работают катера береговых служб и пожарное судно экстренного реагирования Nene Hatun.
Сообщается, что все 27 членов экипажа, являющихся гражданами Турции, не пострадали и находятся в безопасности. Власти Турции пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего инцидента.
Ранее греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море.
В январе два танкера у терминала КТК в Черном море получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников.
Российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию, в декабре 2025 года подвергся нападению в Черном море в 80 милях от побережья Турции.