Врачи выявили два новых связанных с MV Hondius случая заражения хантавирусом

Tекст: Мария Иванова

Подозрения на инфекцию обнаружили у женщины в испанской провинции Аликанте и у британца на архипелаге Тристан-да-Кунья, передает ТАСС.

Заболевшая испанка летела одним рейсом с туристом, который ранее скончался от этого вируса. Мужчина мог заразиться во время стоянки корабля на островах.

Всего опасную инфекцию диагностировали у восьми человек, находившихся на судне. Трое из них умерли, а еще один пациент находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Около 40 туристов покинули борт после первой смерти.

Лайнер вышел из аргентинского порта три недели назад и направляется на Канарские острова. На борту остаются около 150 человек, среди которых есть один гражданин России из числа экипажа. Пассажирам предписано оставаться в каютах для предотвращения распространения болезни.

Хантавирусы обычно поражают мелких млекопитающих, однако способны передаваться людям. Тяжелые формы заболевания вызывают поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку. Инкубационный период может занимать несколько недель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское агентство по здравоохранению подтвердило случаи инфицирования хантавирусом среди пассажиров лайнера MV Hondius.

Европейский союз совместно с партнерами подготовил карантинные протоколы для данного круизного судна.

Специалисты из ЮАР определили ставший причиной смерти туристов штамм «Андес».