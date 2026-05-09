Путин начал переговоры с Фицо в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца, сообщает ТАСС. Встреча проходит в рамках визита Фицо на торжества по случаю Дня Победы 9 мая.

В составе российской делегации присутствуют руководитель Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, а также министры Валерий Фальков и Сергей Лавров. Переговоры охватывают широкий спектр вопросов, связанных с двусторонними отношениями.

Особое внимание стороны уделяют перспективам восстановления работы Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая не заседала с 2021 года. Лидеры также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной повестки.

Ранее в субботу Фицо принял участие в праздничных мероприятиях в Кремле, появившись с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкий портал Marker писал о якобы намерении Фицо передать послание Владимира Зеленского в Москву. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче Фицо каких-либо посланий от Зеленского Путину.