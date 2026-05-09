    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Музей Освенцима отказался пустить сына узника в русский барак
    Путин оценил прошедший парад Победы
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше чем на лошади
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 13:22 • Новости дня

    Песков опроверг передачу послания Зеленского Путину через Фицо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время визита в Москву не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, не передано», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что во время торжественного приема в Кремле, организованного для иностранных лидеров по случаю Дня Победы, у Владимира Путина и Роберта Фицо не было возможности для отдельной беседы.

    По его словам, на мероприятии присутствовали все гости, поэтому возможности для обстоятельного разговора не представилось.

    Ранее словацкий портал Marker писал о якобы намерении Фицо передать послание Зеленского в Москву. Премьер-министр Словакии прибыл на праздничные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    8 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что конфликт на Украине близится к завершению, и призвал к диалогу между сторонами.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине подходит к концу, передает ТАСС. Он заявил об этом журналистам после прибытия в Москву. «Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», – подчеркнул Фицо.

    Фицо отметил, что полностью поддерживает любые формы перемирия и считает важным начать переговоры. «Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», – пояснил премьер Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Российская сторона ожидает от Роберта Фицо передачу послания украинского лидера Владимира Зеленского.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    По данным ТАСС, ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    8 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к зеркальному перемирию на 9 Мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в День Победы исключительно при условии аналогичных действий со стороны России, заявил Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для соблюдения перемирия на 9 Мая, передают «Ведомости». По его словам, Киев прекратит огонь только в том случае, если аналогичное решение примет Москва.

    «Мы будем действовать совершенно зеркально», – заявил глава государства в ходе видеообращения. Запись выступления была опубликована в его официальном Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны РФ предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

    9 мая 2026, 06:01 • Новости дня
    Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского
    @ Yves Herman/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и прежде утомлял мировых лидеров способностью требовать больше и читать нотации, но теперь, как сообщает Politico и ее источники, даже лояльные к нему евролидеры устали от него.

    «Он стал активнее читать нотации европейским лидерам. В этом году он заметно перешел на резкий и властный тон общения с союзниками. Воодушевленный новой уверенностью в стойкости Украины, переживший еще одну жестокую зиму и недовольный тем, что он называет робостью союзников, Владимир Зеленский проявляет неосторожность, когда речь заходит о том, как он взаимодействует с Европой. И это вызывает раздражение» – пишет газета Pоlitico.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц публично упрекнул Зеленского в том, что тот настаивает на скорейшем приеме Украины в члены ЕС, назвав предложенные украинским лидером сроки вступления нереалистичными.

    Мерц указал, к неудовольствию Киева, что путь к членству в ЕС, скорее всего, будет включать уступку территории России.

    «В настоящий момент отношения между Киевом и Брюсселем напряженные и, вероятно, достигли самого низкого уровня за все время войны», – заявил газете бывший высокопоставленный украинский чиновник.

    На неофициальном саммите ЕС на Кипре в апреле другие европейские лидеры упрекнули Зеленского за ожидания от членства в ЕС и нежелания поэтапного членства.

    По словам Зеленского, поэтапного, символического членства недостаточно. Украина «заслуживает полноправного членства в Европейском союзе» и как можно скорее, заявил он недавно журналистам в Киеве.

    Назойливые требования Зеленского и раньше доставляли ему неприятности. Не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с весьма симпатизирующими ему лидерами, отмечается в статье.

    В 2022 году предшественник Трампа Джо Байден вышел из себя, когда Зеленский потребовал еще большей помощи после того, как американский лидер сообщил ему, как одобрил выделение дополнительной военной помощи в размере 1 млрд долларов.

    «Зеленский, в частности, и не только Зеленский, но и многие другие украинцы, действительно верят, что сражаются не только за Украину, но и за всю Европу и Запад. И поэтому нет необходимости быть благодарным кому-либо, или говорить «спасибо» кому-либо, или смягчать их требования», – объяснил эксперт-республиканец по внешней политике, который ранее консультировал Киев.

    По его словам, Зеленский очень верит, что Европа в долгу перед Украиной. Это окрашивает его мышление и риторику. Но он не принимает во внимание, что не все европейцы видят это одинаково.

    Такое восприятие заставляет Зеленского переигрывать и придает неуместную уверенность в резкой манере обращения со своими европейскими союзниками.

    Такая риторика может оттолкнуть тех самых партнеров, на которых Украина рассчитывает в финансовом плане, предупреждает Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Абсурдный указ украинского лидера, формально «разрешающий» проведение праздничного парада в Москве, стал примером откровенной политической клоунады, заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

    Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

    «Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.

    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    9 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Путин оценил прошедший парад Победы

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    «Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», – заявил Путин в беседе с премьером Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС

    Глава государства обсудил торжественное мероприятие с Фицо перед началом официальных двусторонних переговоров в Кремле.

    Неформальный разговор руководителей двух стран состоялся в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Политики кратко пообщались в присутствии одного переводчика. После этой беседы они направились в Зал ордена Святой Екатерины для проведения официальных переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на торжественные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Напомним, президент России вместе с зарубежными гостями принял участие в церемонии у Вечного огня.

    9 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные специалисты разрабатывают и запускают в серийный выпуск передовые образцы военной техники, опираясь на актуальную практику ведения боевых действий, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.

    «Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», – цитирует президента РИА «Новости».

    При этом российский лидер обратил особое внимание на значимость человеческого фактора.

    «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», – приводит его слова ТАСС.

    В 2024 году президент поручал учитывать опыт спецоперации при развитии отечественного оружия. В том же году российские предприятия кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов военной техники.

    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
    @ Eddie Worth/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важно защитить историческую правду о Второй мировой войне и сохранииь мирное сосуществование на основе принципов ООН, заявил президент Владимир Путин в ходе приема иностранных гостей по случаю Дня Победы в Москве.

    «Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер напомнил о заветах предков беречь и защищать мир.

    «Исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу», – подчеркнул он.

    Также президент призвал не допустить оправдания геноцида советских граждан.

    8 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает с партнерами из дружественных стран консультации по вопросу о международном статусе праздника Дня Победы над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны заявил, что российская сторона продолжает консультации с представителями дружественных государств по вопросу придания Дню Победы над нацизмом более широкого международного статуса, сообщается на сайте Кремля.

    «По линии администраций [глав государств] мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения», – рассказал президент.

    Путин также добавил, что задача состоит в том, чтобы «сделать все, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй Мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижение этой общей Победы над нацизмом».

    Президент Владимир Путин назвал День Победы святым праздником для россиян и жителей бывшего СССР.

    9 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом у украинцев в Google
    @ TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители украинского государства активно интересовались приуроченными к Дню Победы мероприятиями в российской столице, запрос об этом в украинском Google стал самым популярным 9 мая.

    Парад в Москве по случаю праздника Победы в Великой Отечественной войне стал самым популярным запросом в украинском Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Отмечается, что большая часть этих запросов была написана на русском языке.

    Несмотря на то, что власти Украины официально не празднуют День Победы 9 мая, жители страны продолжают отмечать его именно в эту дату.

    Напомним, Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной на срок с 9 по 11 мая.

